Horoskop za 28. oktobar: Vaga rešava emotivne dileme, Škorpiji narušeno zdravlje, Strelac upada u konflikt

Horoskop za 28. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Vaš ponos izbija na površinu, što predstavlja loš predznak u susretu sa voljenom osobom. Kontrolišite sujetu.
Posao:
Važno je da poštujete protokol u odnosu prema saradnicima. Nema potrebe da komplikujete zajednički dogovor.
Zdravlje:
Izbegavajte situacije koje Vas preterano uznemiravaju.
Bik
Ljubav:
Napravili ste određene propuste u susretu sa bliskom osobom. Stoga, osećate grižu savesti i nelagodnost.
Posao:
Važno je da neko odobrava Vas način razmišljanja i da Vas podstiče na kreativno izražavanje u poslovnoj saradnji.
Zdravlje:
Potrebno je da se rasteretite od napornih obaveza.
Pročitajte Ova 4 horoskopska znaka će biti najsrećnija tokom 2026. godine
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Neko osporava Vaš uticaj. Budite promišljeni, pažljivije birajte saradnike od poverenja i ugleda.
Zdravlje:
Izbegavajte preterivanje ili loše navike.
Rak
Ljubav:
Planirajate susret ili neku atraktivnu zabavu u dvoje. Ako ne pokušate, pokajaćete se.
Posao:
Vaša okolina deluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahteve koje postavljate.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate dobro raspoloženje.
Horoskop za 28. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav:
Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na Vaš ljubavni život. Svet oko sebe posmatrate drugačijim očima i sa više optimizma.
Posao:
U većini situacija umete da prilagodite osnovne kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za bolje uslove.
Zdravlje:
Posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima, opustite se.
Devica
Ljubav:
Posao:
Ne dopada Vam se nečije kritizerstvo ili dvosmislenost kada se dogovarate o izboru zajedničke teme.
Zdravlje:
Važno je da racionalno koristite svoje vreme i energiju.
Vaga
Ljubav:
Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što Vas neko dovede pred svršen čin i u neugodnu situaciju.
Posao:
Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Gubite dragocenu energiju na neke sporedne situacije.
Zdravlje:
Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.
Škorpija
Ljubav:
Budite diskretni, postoji mogućnost da neko razotkrije Vaše »tajne namere«. Partner budnim okom posmatra i prati Vaše kretanje.
Posao:
Stalo Vam je da se izborite za bolju poslovnu poziciju. Na sreću, delujete veoma ubedljivo na svoju okolinu.
Zdravlje:
Unosite više vitamina i tečnosti u ishranu.
Horoskop za 28. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav:
Posao:
Morate imati dovoljno mudrosti da se suprotstavite nečijoj samovolji i poslovnom autoritetu. Sačuvajte samokontrolu.
Zdravlje:
Izbegavajte konfliktne situacije, opustite se.
Jarac
Ljubav:
Dok bliska osoba rešava zajednički problem, Vi uporno ponavljate »pogrešne poteze« ili pogrešnu priču. Suviše ste uznemireni.
Posao:
Položaj Meseca utiče na Vašu preteranu sentimentalnost u poslovnim susretima i na velike ambicije.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.
Vodolija
Ljubav:
Imate utisak da voljena osoba ne razume Vaše namere. Svako od Vas je »priča za sebe«, sa tajanstvenim uvodom i neobičnim ponašanjem.
Posao:
Opterećeni ste različitim obavezama, ali okolina očekuje da rešavate pitanja od zajedničkog interesa i da delujete dovoljno efikasno.
Zdravlje:
Poveravanje i razgovor imaju pozitivan uticaj na Vaše psihičko stanje.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Ne treba da se opterećujete nečijim komentarima i propuštenom prilikom. Trenutni »gubitak« predstavlja novu lekciju o poslovnom ponašanju.
Zdravlje:
Opustite se u bliskom društvu.
Horoskop za 28. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
Pročitajte još
Detaljan horoskop do 3. novembra za sve znake, Lav i Bik ulaze u srećnu fazu
Nedeljni horoskop do 3. novembra 2025. godine
27/10/2025Saznajte više
Horoskop za 27. oktobar: Rakovi se udvaraju pogrešnoj osobi, Strelac treba da odustane i sačeka bolju priliku
Horoskop za 27. oktobar 2025. godine
27/10/2025Saznajte više
Sve što dotaknu pretvoriće u zlato: U novembru je sreća na strani ova 4 znaka
Horoskopski znaci kojima će novembar 2025. godine doneti uspeh
26/10/2025Saznajte više
Ljubavni horoskop za 26. oktobar: Ovan raskida dugu vezu, Riba razmišlja o sledećem koraku u odnosu
Ljubavni horoskop za 26. oktobar 2025. godine
26/10/2025Saznajte više
Jedan znak je na korak do trijumfa: Kraj oktobra donosi početak novog poslovnog poglavlja
Jedan horoskopski znak na korak do poslovnog uspeha
25/10/2025Saznajte više
Horoskop za 25. oktobar: Device, kolo sreće se okreće! Vage, obratite pažnju na zdravlje
Horoskop za 25. oktobar 2025. godine
25/10/2025Saznajte više
Komentari (0)