Horoskop za 28. oktobar: Vaga rešava emotivne dileme, Škorpiji narušeno zdravlje, Strelac upada u konflikt

Autor: | 28/10/2025

Horoskop za 28. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav: 
Vaš ponos izbija na površinu, što predstavlja loš predznak u susretu sa voljenom osobom. Kontrolišite sujetu.
Posao:
Važno je da poštujete protokol u odnosu prema saradnicima. Nema potrebe da komplikujete zajednički dogovor.
Zdravlje:
Izbegavajte situacije koje Vas preterano uznemiravaju.

Bik

Ljubav:
Napravili ste određene propuste u susretu sa bliskom osobom. Stoga, osećate grižu savesti i nelagodnost.
Posao:
Važno je da neko odobrava Vas način razmišljanja i da Vas podstiče na kreativno izražavanje u poslovnoj saradnji.
Zdravlje:
Potrebno je da se rasteretite od napornih obaveza.

Blizanci

Ljubav:

U odnosu sa voljenom osobom važno je da se oboje pridržavate dogovora. Nemojte kršiti ustaljena pravila.
Posao:
Neko osporava Vaš uticaj. Budite promišljeni, pažljivije birajte saradnike od poverenja i ugleda.
Zdravlje:
Izbegavajte preterivanje ili loše navike.

Rak

Ljubav:
Planirajate susret ili neku atraktivnu zabavu u dvoje. Ako ne pokušate, pokajaćete se.
Posao:
Vaša okolina deluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahteve koje postavljate.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate dobro raspoloženje.

Lav 

Ljubav:
Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na Vaš ljubavni život. Svet oko sebe posmatrate drugačijim očima i sa više optimizma. 
Posao:
U većini situacija umete da prilagodite osnovne kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za bolje uslove.
Zdravlje:
Posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima, opustite se.

Devica

Ljubav:

Izbegavajte osobu koja deluje depresivno na Vaše raspoloženje. Svoju pažnju usmerite u pozitivnom pravcu.
Posao:
Ne dopada Vam se nečije kritizerstvo ili dvosmislenost kada se dogovarate o izboru zajedničke teme.
Zdravlje:
Važno je da racionalno koristite svoje vreme i energiju.

Vaga

Ljubav:
Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što Vas neko dovede pred svršen čin i u neugodnu situaciju.
Posao:
Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Gubite dragocenu energiju na neke sporedne situacije.
Zdravlje:
Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.

Škorpija

Ljubav:
Budite diskretni, postoji mogućnost da neko razotkrije Vaše »tajne namere«. Partner budnim okom posmatra i prati Vaše kretanje.
Posao:
Stalo Vam je da se izborite za bolju poslovnu poziciju. Na sreću, delujete veoma ubedljivo na svoju okolinu.
Zdravlje:
Unosite više vitamina i tečnosti u ishranu.

Strelac 

Ljubav:

Novi izlivi ljubomore ili posesivnosti, deluju iritirajuće na voljenu osobu. Promenite svoje neprikladno ponašanje.
Posao:
Morate imati dovoljno mudrosti da se suprotstavite nečijoj samovolji i poslovnom autoritetu. Sačuvajte samokontrolu.
Zdravlje:
Izbegavajte konfliktne situacije, opustite se.

Jarac 

Ljubav: 
Dok bliska osoba rešava zajednički problem, Vi uporno ponavljate »pogrešne poteze« ili pogrešnu priču. Suviše ste uznemireni.
Posao:
Položaj Meseca utiče na Vašu preteranu sentimentalnost u poslovnim susretima i na velike ambicije.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.

Vodolija

Ljubav:
Imate utisak da voljena osoba ne razume Vaše namere. Svako od Vas je »priča za sebe«, sa tajanstvenim uvodom i neobičnim ponašanjem.
Posao:
Opterećeni ste različitim obavezama, ali okolina očekuje da rešavate pitanja od zajedničkog interesa i da delujete dovoljno efikasno.
Zdravlje:
Poveravanje i razgovor imaju pozitivan uticaj na Vaše psihičko stanje.

Ribe

Ljubav:

Partner tačno zna šta želi da ostvari. Bliska osoba ne dozvoljava da koristite nove izgovore za odlaganje zajedničkih planova.
Posao:
Ne treba da se opterećujete nečijim komentarima i propuštenom prilikom. Trenutni »gubitak« predstavlja novu lekciju o poslovnom ponašanju.
Zdravlje:
Opustite se u bliskom društvu.

Horoskop za 28. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

