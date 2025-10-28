Horoskop za 28. oktobar: Vaga rešava emotivne dileme, Škorpiji narušeno zdravlje, Strelac upada u konflikt

Horoskop za 28. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Vaš ponos izbija na površinu, što predstavlja loš predznak u susretu sa voljenom osobom. Kontrolišite sujetu.

Posao:

Važno je da poštujete protokol u odnosu prema saradnicima. Nema potrebe da komplikujete zajednički dogovor.

Zdravlje:

Izbegavajte situacije koje Vas preterano uznemiravaju.

Bik

Ljubav:

Napravili ste određene propuste u susretu sa bliskom osobom. Stoga, osećate grižu savesti i nelagodnost.

Posao:

Važno je da neko odobrava Vas način razmišljanja i da Vas podstiče na kreativno izražavanje u poslovnoj saradnji.

Zdravlje:

Potrebno je da se rasteretite od napornih obaveza.

Blizanci

Ljubav:



Rak

U odnosu sa voljenom osobom važno je da se oboje pridržavate dogovora. Nemojte kršiti ustaljena pravila.Posao:Neko osporava Vaš uticaj. Budite promišljeni, pažljivije birajte saradnike od poverenja i ugleda.Zdravlje:Izbegavajte preterivanje ili loše navike.

Ljubav:

Planirajate susret ili neku atraktivnu zabavu u dvoje. Ako ne pokušate, pokajaćete se.

Posao:

Vaša okolina deluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahteve koje postavljate.

Zdravlje:

Važno je da sačuvate dobro raspoloženje.

Lav

Ljubav:

Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na Vaš ljubavni život. Svet oko sebe posmatrate drugačijim očima i sa više optimizma.

Posao:

U većini situacija umete da prilagodite osnovne kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za bolje uslove.

Zdravlje:

Posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima, opustite se.

Devica

Ljubav:



Vaga

Izbegavajte osobu koja deluje depresivno na Vaše raspoloženje. Svoju pažnju usmerite u pozitivnom pravcu.Posao:Ne dopada Vam se nečije kritizerstvo ili dvosmislenost kada se dogovarate o izboru zajedničke teme.Zdravlje:Važno je da racionalno koristite svoje vreme i energiju.

Ljubav:

Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što Vas neko dovede pred svršen čin i u neugodnu situaciju.

Posao:

Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Gubite dragocenu energiju na neke sporedne situacije.

Zdravlje:

Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.

Škorpija

Ljubav:

Budite diskretni, postoji mogućnost da neko razotkrije Vaše »tajne namere«. Partner budnim okom posmatra i prati Vaše kretanje.

Posao:

Stalo Vam je da se izborite za bolju poslovnu poziciju. Na sreću, delujete veoma ubedljivo na svoju okolinu.

Zdravlje:

Unosite više vitamina i tečnosti u ishranu.

Strelac

Ljubav:



Jarac

Novi izlivi ljubomore ili posesivnosti, deluju iritirajuće na voljenu osobu. Promenite svoje neprikladno ponašanje.Posao:Morate imati dovoljno mudrosti da se suprotstavite nečijoj samovolji i poslovnom autoritetu. Sačuvajte samokontrolu.Zdravlje:Izbegavajte konfliktne situacije, opustite se.

Ljubav:

Dok bliska osoba rešava zajednički problem, Vi uporno ponavljate »pogrešne poteze« ili pogrešnu priču. Suviše ste uznemireni.

Posao:

Položaj Meseca utiče na Vašu preteranu sentimentalnost u poslovnim susretima i na velike ambicije.

Zdravlje:

Prijaće Vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.

Vodolija

Ljubav:

Imate utisak da voljena osoba ne razume Vaše namere. Svako od Vas je »priča za sebe«, sa tajanstvenim uvodom i neobičnim ponašanjem.

Posao:

Opterećeni ste različitim obavezama, ali okolina očekuje da rešavate pitanja od zajedničkog interesa i da delujete dovoljno efikasno.

Zdravlje:

Poveravanje i razgovor imaju pozitivan uticaj na Vaše psihičko stanje.

Ribe

Ljubav:



Partner tačno zna šta želi da ostvari. Bliska osoba ne dozvoljava da koristite nove izgovore za odlaganje zajedničkih planova.Posao:Ne treba da se opterećujete nečijim komentarima i propuštenom prilikom. Trenutni »gubitak« predstavlja novu lekciju o poslovnom ponašanju.Zdravlje:Opustite se u bliskom društvu.