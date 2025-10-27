Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Horoskop za 27. oktobar: Rakovi se udvaraju pogrešnoj osobi, Strelac treba da odustane i sačeka bolju priliku

Horoskop za 27. oktobar: Rakovi se udvaraju pogrešnoj osobi, Strelac treba da odustane i sačeka bolju priliku

Autor: | 27/10/2025

0

Horoskop za 27. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav: 
Izbegavajte emotivne provokacije koje mogu da Vas navedu na pogrešno ponašanje.
Posao:
Delujete mudro ili promišljeno u susretu sa saradnicima. Nema potrebe da se ponašate nametljivo.
Zdravlje:
Prijaće Vam zabavni sadržaji.

Bik

Ljubav:
U odnosu sa bliskom osobom osećate zadovoljstvo, učinite sve što je potrebno da spojite lepo sa korisnim. Uskladite svoje misli i osećanja.
Posao:
Ono što zamislite u stanju ste i da ostvarite. Ponekad treba osluškivati reakciju ili komentare saradnika,. Sakupljajte korisne informacije.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sna, obratite pažnju na svoje snove.

Pročitajte Ova 4 horoskopska znaka će biti najsrećnija tokom 2026. godine

Blizanci

Ljubav:

Nema potrebe da prikrivate svoje namere pred bliskom osobom, slobodno nazovite stvari pravim imenom.
Posao:
Nemojte dozvoliti da neko menja smisao Vašeg uspeha, dokažite svoje intelektualne ili praktične sposobnosti.
Zdravlje:
Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi, opustite se.

Rak

Ljubav:
U velikom zanosu svoje želje upućujete pogrešnoj osobi. Osvrnite se oko sebe, pre nego što donesete novu ili važnu odluku.
Posao:
Imate pogrešan utisak. Nema potrebe da skrećete pažnju na sebe, ako unapred ne obezbedite nečiju podršku.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.

Horoskop za 27. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav 

Ljubav:
Planirajte izlazak ili emotivni susret, prijaće Vam društvo bliske osobe. Važno je da se osetite poželjno u nečijoj blizini.
Posao:
Uvek postoji lakši ili teži put do uspeha, pažljivo analizirajte različite mogućnosti koje postoje na poslovnoj sceni.
Zdravlje:
Emotivna afirmacija pozitivno deluje na Vaše raspoloženje i motivaciju.

Devica

Ljubav: 

Vaši emotivni utisci i raspoloženje se menjaju u zavisnosti od društva u kome se nalazite. Želeli biste da produžite samo one prijatne momente.
Posao:
Potvrđuje se zlatno pravilo da je važnije znati i umeti, nego imati. Pravilan način razmišljanja i delovanja donosi uspešne rezultate.
Zdravlje:
Obratite pažnju na uredniji način života, potrebno Vam je više sna.

Vaga

Ljubav:
Potrudite se da poštujete dogovor koji imate sa partnerom. Obratite pažnju na »važne sitnice« koje otkrivaju nečije namere.
Posao:
Važno je da poboljšate poslovni rejting i da udružite svoje interese sa uspešnim ili uticajnim saradnicima.
Zdravlje:
Nema razloga da precenjujete lične mogućnosti.

Škorpija

Ljubav:
Bez obzira na grešku koju ste učinili, izbegavajte varijantu samokažnjavanja ili osamljivanja.
Posao:
Ignorisanjem poslovnih problema ne možete učiniti nista korisno. Linija manjeg otpora ne vodi u pravcu pozitivnih rešenja.
Zdravlje:
Slobodno vreme posvetite psihofizičkoj relaksaciji.

Horoskop za 27. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac 

Ljubav:

Ako dobijate »loš signal«, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbegavajte emotivne izazove.
Posao:
Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj pred saradnicima, ali postoje situacije koje prevazilaze Vaše profesionalno iskustvo.
Zdravlje:
Važno je da se psihološki rasteretite od suvišnih briga, opustite se.

Jarac 

Ljubav:
Pratite svoj »unutrašnji glas« ili predosećaje koje imate u susretu sa bliskom osobom. Vaše srce će napraviti dobar izbor.
Posao:
Ukoliko Vam je stalo da rešite svoje dileme, preostaje Vam da preuzmete stvari i kontrolu u svoje ruke.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe pozitivno raspoloženje.

Vodolija

Ljubav: 
Ne možete da ostanete ravnodušni u različitim situacijama pred bliskom osobom. Neko podstiče Vaše nezadovoljstvo.
Posao:
Ako Vam je stalo da sačuvate dostojanstvo u društvu saradnika, budite za nijansu drugačiji i dovoljno hrabri da se suočite sa novim izazovima.
Zdravlje:
Izbegavajte nepotrebna uzbuđenja, prijaće Vam relaksacija.

Ribe

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom ne možete diktirati »ljubavna pravila«. Lepo je ono što odgovara zajedničkom ukusu i raspoloženju.
Posao:
Dobijate različite olakšice. Važno je da imate dobar podsticaj i da ostvarite svoje poslovne namere.
Zdravlje:
Prijaće Vam neki zabavni sadržaji, kao dobra relaksacija.

Horoskop za 27. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Stana Luković ninitta iStock Getty Images Plus

Slične Vesti

Tagovi: horoskop dnevni horoskop horoskop za 27. oktobar dnevni horoskop za 27. oktobar dnevni horoskop za 27. oktobar 2025. godine horoskop za 27. oktobar 2025. godine

Pročitajte još

Najnovije vesti