Horoskop za 27. oktobar: Rakovi se udvaraju pogrešnoj osobi, Strelac treba da odustane i sačeka bolju priliku

Horoskop za 27. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Izbegavajte emotivne provokacije koje mogu da Vas navedu na pogrešno ponašanje.

Posao:

Delujete mudro ili promišljeno u susretu sa saradnicima. Nema potrebe da se ponašate nametljivo.

Zdravlje:

Prijaće Vam zabavni sadržaji.

Bik

Ljubav:

U odnosu sa bliskom osobom osećate zadovoljstvo, učinite sve što je potrebno da spojite lepo sa korisnim. Uskladite svoje misli i osećanja.

Posao:

Ono što zamislite u stanju ste i da ostvarite. Ponekad treba osluškivati reakciju ili komentare saradnika,. Sakupljajte korisne informacije.

Zdravlje:

Prijaće Vam više sna, obratite pažnju na svoje snove.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Nema potrebe da prikrivate svoje namere pred bliskom osobom, slobodno nazovite stvari pravim imenom.Posao:Nemojte dozvoliti da neko menja smisao Vašeg uspeha, dokažite svoje intelektualne ili praktične sposobnosti.Zdravlje:Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi, opustite se.

Ljubav:

U velikom zanosu svoje želje upućujete pogrešnoj osobi. Osvrnite se oko sebe, pre nego što donesete novu ili važnu odluku.

Posao:

Imate pogrešan utisak. Nema potrebe da skrećete pažnju na sebe, ako unapred ne obezbedite nečiju podršku.

Zdravlje:

Prijaće Vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.

Lav

Ljubav:

Planirajte izlazak ili emotivni susret, prijaće Vam društvo bliske osobe. Važno je da se osetite poželjno u nečijoj blizini.

Posao:

Uvek postoji lakši ili teži put do uspeha, pažljivo analizirajte različite mogućnosti koje postoje na poslovnoj sceni.

Zdravlje:

Emotivna afirmacija pozitivno deluje na Vaše raspoloženje i motivaciju.

Devica

Ljubav:



Vaga

Vaši emotivni utisci i raspoloženje se menjaju u zavisnosti od društva u kome se nalazite. Želeli biste da produžite samo one prijatne momente.Posao:Potvrđuje se zlatno pravilo da je važnije znati i umeti, nego imati. Pravilan način razmišljanja i delovanja donosi uspešne rezultate.Zdravlje:Obratite pažnju na uredniji način života, potrebno Vam je više sna.

Ljubav:

Potrudite se da poštujete dogovor koji imate sa partnerom. Obratite pažnju na »važne sitnice« koje otkrivaju nečije namere.

Posao:

Važno je da poboljšate poslovni rejting i da udružite svoje interese sa uspešnim ili uticajnim saradnicima.

Zdravlje:

Nema razloga da precenjujete lične mogućnosti.

Škorpija

Ljubav:

Bez obzira na grešku koju ste učinili, izbegavajte varijantu samokažnjavanja ili osamljivanja.

Posao:

Ignorisanjem poslovnih problema ne možete učiniti nista korisno. Linija manjeg otpora ne vodi u pravcu pozitivnih rešenja.

Zdravlje:

Slobodno vreme posvetite psihofizičkoj relaksaciji.

Strelac

Ljubav:



Jarac

Ako dobijate »loš signal«, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbegavajte emotivne izazove.Posao:Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj pred saradnicima, ali postoje situacije koje prevazilaze Vaše profesionalno iskustvo.Zdravlje:Važno je da se psihološki rasteretite od suvišnih briga, opustite se.

Ljubav:

Pratite svoj »unutrašnji glas« ili predosećaje koje imate u susretu sa bliskom osobom. Vaše srce će napraviti dobar izbor.

Posao:

Ukoliko Vam je stalo da rešite svoje dileme, preostaje Vam da preuzmete stvari i kontrolu u svoje ruke.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe pozitivno raspoloženje.

Vodolija

Ljubav:

Ne možete da ostanete ravnodušni u različitim situacijama pred bliskom osobom. Neko podstiče Vaše nezadovoljstvo.

Posao:

Ako Vam je stalo da sačuvate dostojanstvo u društvu saradnika, budite za nijansu drugačiji i dovoljno hrabri da se suočite sa novim izazovima.

Zdravlje:

Izbegavajte nepotrebna uzbuđenja, prijaće Vam relaksacija.

Ribe

Ljubav:



U susretu sa voljenom osobom ne možete diktirati »ljubavna pravila«. Lepo je ono što odgovara zajedničkom ukusu i raspoloženju.Posao:Dobijate različite olakšice. Važno je da imate dobar podsticaj i da ostvarite svoje poslovne namere.Zdravlje:Prijaće Vam neki zabavni sadržaji, kao dobra relaksacija.