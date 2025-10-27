Horoskop za 27. oktobar: Rakovi se udvaraju pogrešnoj osobi, Strelac treba da odustane i sačeka bolju priliku

Horoskop za 27. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Izbegavajte emotivne provokacije koje mogu da Vas navedu na pogrešno ponašanje.
Posao:
Delujete mudro ili promišljeno u susretu sa saradnicima. Nema potrebe da se ponašate nametljivo.
Zdravlje:
Prijaće Vam zabavni sadržaji.
Bik
Ljubav:
U odnosu sa bliskom osobom osećate zadovoljstvo, učinite sve što je potrebno da spojite lepo sa korisnim. Uskladite svoje misli i osećanja.
Posao:
Ono što zamislite u stanju ste i da ostvarite. Ponekad treba osluškivati reakciju ili komentare saradnika,. Sakupljajte korisne informacije.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sna, obratite pažnju na svoje snove.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Nemojte dozvoliti da neko menja smisao Vašeg uspeha, dokažite svoje intelektualne ili praktične sposobnosti.
Zdravlje:
Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi, opustite se.
Rak
Ljubav:
U velikom zanosu svoje želje upućujete pogrešnoj osobi. Osvrnite se oko sebe, pre nego što donesete novu ili važnu odluku.
Posao:
Imate pogrešan utisak. Nema potrebe da skrećete pažnju na sebe, ako unapred ne obezbedite nečiju podršku.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.
Lav
Ljubav:
Planirajte izlazak ili emotivni susret, prijaće Vam društvo bliske osobe. Važno je da se osetite poželjno u nečijoj blizini.
Posao:
Uvek postoji lakši ili teži put do uspeha, pažljivo analizirajte različite mogućnosti koje postoje na poslovnoj sceni.
Zdravlje:
Emotivna afirmacija pozitivno deluje na Vaše raspoloženje i motivaciju.
Devica
Ljubav:
Posao:
Potvrđuje se zlatno pravilo da je važnije znati i umeti, nego imati. Pravilan način razmišljanja i delovanja donosi uspešne rezultate.
Zdravlje:
Obratite pažnju na uredniji način života, potrebno Vam je više sna.
Vaga
Ljubav:
Potrudite se da poštujete dogovor koji imate sa partnerom. Obratite pažnju na »važne sitnice« koje otkrivaju nečije namere.
Posao:
Važno je da poboljšate poslovni rejting i da udružite svoje interese sa uspešnim ili uticajnim saradnicima.
Zdravlje:
Nema razloga da precenjujete lične mogućnosti.
Škorpija
Ljubav:
Bez obzira na grešku koju ste učinili, izbegavajte varijantu samokažnjavanja ili osamljivanja.
Posao:
Ignorisanjem poslovnih problema ne možete učiniti nista korisno. Linija manjeg otpora ne vodi u pravcu pozitivnih rešenja.
Zdravlje:
Slobodno vreme posvetite psihofizičkoj relaksaciji.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj pred saradnicima, ali postoje situacije koje prevazilaze Vaše profesionalno iskustvo.
Zdravlje:
Važno je da se psihološki rasteretite od suvišnih briga, opustite se.
Jarac
Ljubav:
Pratite svoj »unutrašnji glas« ili predosećaje koje imate u susretu sa bliskom osobom. Vaše srce će napraviti dobar izbor.
Posao:
Ukoliko Vam je stalo da rešite svoje dileme, preostaje Vam da preuzmete stvari i kontrolu u svoje ruke.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe pozitivno raspoloženje.
Vodolija
Ljubav:
Ne možete da ostanete ravnodušni u različitim situacijama pred bliskom osobom. Neko podstiče Vaše nezadovoljstvo.
Posao:
Ako Vam je stalo da sačuvate dostojanstvo u društvu saradnika, budite za nijansu drugačiji i dovoljno hrabri da se suočite sa novim izazovima.
Zdravlje:
Izbegavajte nepotrebna uzbuđenja, prijaće Vam relaksacija.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Dobijate različite olakšice. Važno je da imate dobar podsticaj i da ostvarite svoje poslovne namere.
Zdravlje:
Prijaće Vam neki zabavni sadržaji, kao dobra relaksacija.
