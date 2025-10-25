Horoskop za 25. oktobar: Device, kolo sreće se okreće! Vage, obratite pažnju na zdravlje

Horoskop za 25. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što vas neko uhvati na delu ili vas iznenadi.

Posao: Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Potrudite se da završite započete poslove.

Zdravlje: Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.

Bik

Ljubav: Nemojte činiti stvari koje iritiraju voljenu osobu. Nepotrebno izazivate nečije negodovanje i nezadovoljstvo.

Posao: Ako ste opterećeni velikim ambicijama, obratite pažnju na nečiji komentar o poslovnim prilikama.

Zdravlje: Prijaće vam neki vid sportske aktivnosti.

Blizanci

Ljubav: Nema potrebe da se ponašate teatralno u društvu voljene osobe. Prilagodite svoju ulogu u skladu sa zajedničkim potrebama.

Posao: Važno je da odaberete situaciju koja paralelno ispunjava vaša duhovna interesovanja i donosi materijalnu korist.

Zdravlje: Prijaće vam šetnja ili boravak u prirodi.

Rak

Ljubav: Očekuje vas nerazumevanje ili nova rasprava u susretu sa voljenom osobom. Različito ste orijentisani.

Posao: Potrebno je da dovršite neke započete poslove, čak i kada postoje različita mišljenja među saradnicima.

Zdravlje: Potrudite se da razrešite svoje unutrašnje konflikte.

Lav

Ljubav: Delujete zadovoljno i inspirativno, dobijate emotivnu podršku od osobe koja ima važno mesto u vašem životu.

Posao: Potrebno je da preuzmete aktivnu ulogu ili da se orijentišete ka praktičnim rešenjima. Pokazaće se da je uspeh na vašoj strani.

Zdravlje: Učinite nešto korisno u prilog lepšem izgledu i boljem raspoloženju.

Devica

Ljubav: Nema razloga da se ponašate susretljivo. Važno je da shvatite pravu vrednost nečijeg prisustva.

Posao: Postupite na osnovu svojih merila i bez detaljnih objašnjenja. Kolo sreće se okreće, negde dobijate a negde gubite.

Zdravlje: Sačuvajte prisebnost duha i dobru koncentraciju.

Vaga

Ljubav: Bolje je da svoje misli usmerite ka voljenoj osobi, nego da se isuviše zanosite posmatranjem različitih osoba sa strane.

Posao: Polazite od pogrešnih informacija. Morate imati više hrabrosti i samopouzdanja da zavedete nova pravila u odnosu sa saradnicima.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji i uredniji način života.

Škorpija

Ljubav: Postavite određena pravila u ljubavnom dijalogu. Ne dozvolite partneru preteranu dozu samovolje.

Posao: Ukoliko se nalazite u osetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanijim zadacima koji iziskuju veći mentalni napor.

Zdravlje: Važno je da se oslonite na svoj um.

Strelac

Ljubav: Očekuje vas prijatno iznenađenje. Priuštite sebi neke lepe sitnice i dobro društvo.

Posao: Saradnja vas obavezuje na strogo poštovanje zajedničkih pravila, kao i na uvažavanje različitih afiniteta.

Zdravlje: Unosite više tečnosti u organizam.

Jarac

Ljubav: Novi izlivi ljubomore ili posesivnosti, deluju iritirajuće na voljenu osobu. Promenite svoje neprikladno ponašanje.

Posao: Morate imati dovoljno mudrosti da se suprotstavite nečijoj samovolji i poslovnom autoritetu. Sačuvajte samokontrolu.

Zdravlje: Izbegavajte konfliktne situacije, opustite se.

Vodolija

Ljubav: Nema potrebe da gajite velike iluzije. Lako se zanosite. Podršku i razumevanje potražite kod proverenih prijatelja.

Posao:Važno je da ne pričate previše pred osobom koja može da Vas okarakteriše na pogrešan način ili da upotrebi Vaše izjave u svoju korist.

Zdravlje: Poboljašajte svoju kondiciju.

Ribe

Ljubav: U susretu sa voljenom osobom, potrebno je da pokažete istančani sluh i široke vidike za zajedničke planove.

Posao: Nemojte rešavati tuđu brigu, svoju pažnju i kreativnu energiju usmerite ka ostvarenju korisnih ciljeva.

Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, opustite se.



Horoskop za 25. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook





