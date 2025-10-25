Horoskop za 25. oktobar: Device, kolo sreće se okreće! Vage, obratite pažnju na zdravlje

Horoskop za 25. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što vas neko uhvati na delu ili vas iznenadi.
Posao: Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Potrudite se da završite započete poslove.
Zdravlje: Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.
Bik
Ljubav: Nemojte činiti stvari koje iritiraju voljenu osobu. Nepotrebno izazivate nečije negodovanje i nezadovoljstvo.
Posao: Ako ste opterećeni velikim ambicijama, obratite pažnju na nečiji komentar o poslovnim prilikama.
Zdravlje: Prijaće vam neki vid sportske aktivnosti.
Blizanci
Ljubav: Nema potrebe da se ponašate teatralno u društvu voljene osobe. Prilagodite svoju ulogu u skladu sa zajedničkim potrebama.
Posao: Važno je da odaberete situaciju koja paralelno ispunjava vaša duhovna interesovanja i donosi materijalnu korist.
Zdravlje: Prijaće vam šetnja ili boravak u prirodi.
Rak
Ljubav: Očekuje vas nerazumevanje ili nova rasprava u susretu sa voljenom osobom. Različito ste orijentisani.
Posao: Potrebno je da dovršite neke započete poslove, čak i kada postoje različita mišljenja među saradnicima.
Zdravlje: Potrudite se da razrešite svoje unutrašnje konflikte.
Lav
Ljubav: Delujete zadovoljno i inspirativno, dobijate emotivnu podršku od osobe koja ima važno mesto u vašem životu.
Posao: Potrebno je da preuzmete aktivnu ulogu ili da se orijentišete ka praktičnim rešenjima. Pokazaće se da je uspeh na vašoj strani.
Zdravlje: Učinite nešto korisno u prilog lepšem izgledu i boljem raspoloženju.
Devica
Ljubav: Nema razloga da se ponašate susretljivo. Važno je da shvatite pravu vrednost nečijeg prisustva.
Posao: Postupite na osnovu svojih merila i bez detaljnih objašnjenja. Kolo sreće se okreće, negde dobijate a negde gubite.
Zdravlje: Sačuvajte prisebnost duha i dobru koncentraciju.
Vaga
Ljubav: Bolje je da svoje misli usmerite ka voljenoj osobi, nego da se isuviše zanosite posmatranjem različitih osoba sa strane.
Posao: Polazite od pogrešnih informacija. Morate imati više hrabrosti i samopouzdanja da zavedete nova pravila u odnosu sa saradnicima.
Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji i uredniji način života.
Škorpija
Ljubav: Postavite određena pravila u ljubavnom dijalogu. Ne dozvolite partneru preteranu dozu samovolje.
Posao: Ukoliko se nalazite u osetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanijim zadacima koji iziskuju veći mentalni napor.
Zdravlje: Važno je da se oslonite na svoj um.
Strelac
Ljubav: Očekuje vas prijatno iznenađenje. Priuštite sebi neke lepe sitnice i dobro društvo.
Posao: Saradnja vas obavezuje na strogo poštovanje zajedničkih pravila, kao i na uvažavanje različitih afiniteta.
Zdravlje: Unosite više tečnosti u organizam.
Jarac
Ljubav: Novi izlivi ljubomore ili posesivnosti, deluju iritirajuće na voljenu osobu. Promenite svoje neprikladno ponašanje.
Posao: Morate imati dovoljno mudrosti da se suprotstavite nečijoj samovolji i poslovnom autoritetu. Sačuvajte samokontrolu.
Zdravlje: Izbegavajte konfliktne situacije, opustite se.
Vodolija
Ljubav: Nema potrebe da gajite velike iluzije. Lako se zanosite. Podršku i razumevanje potražite kod proverenih prijatelja.
Posao:Važno je da ne pričate previše pred osobom koja može da Vas okarakteriše na pogrešan način ili da upotrebi Vaše izjave u svoju korist.
Zdravlje: Poboljašajte svoju kondiciju.
Ribe
Ljubav: U susretu sa voljenom osobom, potrebno je da pokažete istančani sluh i široke vidike za zajedničke planove.
Posao: Nemojte rešavati tuđu brigu, svoju pažnju i kreativnu energiju usmerite ka ostvarenju korisnih ciljeva.
Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, opustite se.
