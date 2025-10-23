Horoskop za 23. oktobar: Strelac preosetljivo reaguje na sitnice, Rakovi bi trebalo da razmisle kome poveravaju planove

Horoskop za 23. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Nema razloga da se ponašate susretljivo. Važno je da shvatite pravu vrednost nečijeg prisustva.

Posao: Postupite na osnovu svojih merila i bez detaljnih objašnjenja. Kolo sreće se okreće, negde dobijate a negde gubite.

Zdravlje: Sačuvajte prisebnost duha i dobru koncentraciju.

Bik

Ljubav: Nema razloga za emotivnu nesigurnost, osmislite atraktivnu ili uzbudljivu zabavu u dvoje.

Posao: Važno je da primenjujete uspešne recepte. Sve što činite sa pozitivnom tendencijom ostavlja dobar utisak.

Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Pokrenite mastu.

Blizanci

Ljubav: Izbegavajte napete situacije u susretu sa voljenom osobom, važno je da među vama postoje dobre namere.

Posao: Ukoliko vam je stalo da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, potrebno je da imate precizne ciljeve.

Zdravlje: Potrudite se da pravilno usmeravate svoju pozitivnu energiju.

Rak

Ljubav: Novi izlivi nežnosti pred voljenom osobom donose zajedničko zadovoljstvo, ali i osećaj sigurnosti koji vam nedostaje.

Posao: Dobro razmislite kome treba da poverite svoje planove, konsultujte osobu za koju vas vezuje pozitivno iskustvo.

Zdravlje: Potreban vam je dobar podsticaj ili emotivna inspiracija, opustite se.

Lav

Ljubav: Osmislite dobar plan i originalan nastup koji treba da zadovolji blisku osobu. Važno je da napravite dobar izbor u svakom pogledu.

Posao: Ukoliko ste zainteresovani za nove poslovne izazove, potreban vam je dobra procena. Upotrebite moć sugestije u pregovorima.

Zdravlje: Podstičite kod sebe dobro raspoloženje.

Devica

Ljubav: Partner želi da vam izađe u susret, ali ima pogrešnu procenu. Progovorite sa više emocija pred bliskom osobom.

Posao: Budite uzdržani i na negativne komentare, nemojte odgovarati po sličnom principu. Poželjno je da podstičete pozitivnu atmosferu.

Zdravlje: Važno je da kontrolišete svoje unutrašnje konflikte.

Vaga

Ljubav: Prati vas loš dijalog u odnosu sa voljenom osobom, među Vama postoje različita interesovanja i merila vrednosti.

Posao: Motivisani ste za poslovni uspeh, stoga prihvatite takmičarsku atmosferu ili ideju koju vam predlaže jedna mlađa osoba.

Zdravlje: Nema potrebe da se opterećujete nekim ružnim događajima ili lošim slutnjama.

Škorpija

Ljubav: Ne želite da pokažete svoje slabosti. Stalo vam je do nekog, ali emotivni epilog zavisi od raspoloženja te osobe.

Posao: Ulažete veliki napor i energiju u svoje poslovne ciljeve, ali okolina ne shvata ozbiljno vaše namere.

Zdravlje: Budite realni u svojim procenama, izbegavajte stresne situacije.

Strelac

Ljubav: Preosetljivo reagujete na različite sitnice, partner ne primećuje stvari koje za vas imaju drugačije značenje.

Posao: Ukoliko vas neko opominje da promenite svoje zahteve u poslovno-finansijskoj saradnji, prihvatite određeni kompromis.

Zdravlje: Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.

Jarac

Ljubav: Kontrolišite svoje afekte i negativne strasti u vašem odnosu, nemojte dozvoliti da vas neko navede na pogrešno ponašanje.

Posao: Očekuje vas novo ili poučno iskustvo u susretu sa saradnicima. Podstičite kod sebe radoznalost duha i kreativno raspoloženje.

Zdravlje: Prijaće vam boravak u prirodi ili neka sportska aktivnost.

Vodolija

Ljubav: Upotrebite svoj šarm i odgovorite na nečiji poziv ili na poruku. Prijaće vam novi susret.

Posao: Pokažite okolini da posedujete različite sposobnosti koje garantuju zajednički uspeh.

Zdravlje: Emotivna afirmacija u vama pokreće novu snagu.

Ribe

Ljubav: Partner ima poverenje u vaše sposobnosti i prepušta vam da donesete odluku u zajedničko ime. Ne želite da vas neko previše obavezuje.

Posao: Imate zanimljive ideje. Blic procena predstavlja značajnu prednost u donošenju novih odluka, oslonite se i na svoje inutitivno opažanje.

Zdravlje: Prijaće vam šetnja i neki vid relaksacije, kao opuštanje.

Horoskop za 23. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook





