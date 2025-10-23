Horoskop za 23. oktobar: Strelac preosetljivo reaguje na sitnice, Rakovi bi trebalo da razmisle kome poveravaju planove

Horoskop za 23. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Nema razloga da se ponašate susretljivo. Važno je da shvatite pravu vrednost nečijeg prisustva.
Posao: Postupite na osnovu svojih merila i bez detaljnih objašnjenja. Kolo sreće se okreće, negde dobijate a negde gubite.
Zdravlje: Sačuvajte prisebnost duha i dobru koncentraciju.
Bik
Ljubav: Nema razloga za emotivnu nesigurnost, osmislite atraktivnu ili uzbudljivu zabavu u dvoje.
Posao: Važno je da primenjujete uspešne recepte. Sve što činite sa pozitivnom tendencijom ostavlja dobar utisak.
Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Pokrenite mastu.
Pročitajte Ova 4 horoskopska znaka će biti najsrećnija tokom 2026. godine
Blizanci
Ljubav: Izbegavajte napete situacije u susretu sa voljenom osobom, važno je da među vama postoje dobre namere.
Posao: Ukoliko vam je stalo da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, potrebno je da imate precizne ciljeve.
Zdravlje: Potrudite se da pravilno usmeravate svoju pozitivnu energiju.
Rak
Ljubav: Novi izlivi nežnosti pred voljenom osobom donose zajedničko zadovoljstvo, ali i osećaj sigurnosti koji vam nedostaje.
Posao: Dobro razmislite kome treba da poverite svoje planove, konsultujte osobu za koju vas vezuje pozitivno iskustvo.
Zdravlje: Potreban vam je dobar podsticaj ili emotivna inspiracija, opustite se.
Horoskop za 23. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav: Osmislite dobar plan i originalan nastup koji treba da zadovolji blisku osobu. Važno je da napravite dobar izbor u svakom pogledu.
Posao: Ukoliko ste zainteresovani za nove poslovne izazove, potreban vam je dobra procena. Upotrebite moć sugestije u pregovorima.
Zdravlje: Podstičite kod sebe dobro raspoloženje.
Devica
Ljubav: Partner želi da vam izađe u susret, ali ima pogrešnu procenu. Progovorite sa više emocija pred bliskom osobom.
Posao: Budite uzdržani i na negativne komentare, nemojte odgovarati po sličnom principu. Poželjno je da podstičete pozitivnu atmosferu.
Zdravlje: Važno je da kontrolišete svoje unutrašnje konflikte.
Vaga
Ljubav: Prati vas loš dijalog u odnosu sa voljenom osobom, među Vama postoje različita interesovanja i merila vrednosti.
Posao: Motivisani ste za poslovni uspeh, stoga prihvatite takmičarsku atmosferu ili ideju koju vam predlaže jedna mlađa osoba.
Zdravlje: Nema potrebe da se opterećujete nekim ružnim događajima ili lošim slutnjama.
Škorpija
Ljubav: Ne želite da pokažete svoje slabosti. Stalo vam je do nekog, ali emotivni epilog zavisi od raspoloženja te osobe.
Posao: Ulažete veliki napor i energiju u svoje poslovne ciljeve, ali okolina ne shvata ozbiljno vaše namere.
Zdravlje: Budite realni u svojim procenama, izbegavajte stresne situacije.
Horoskop za 23. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav: Preosetljivo reagujete na različite sitnice, partner ne primećuje stvari koje za vas imaju drugačije značenje.
Posao: Ukoliko vas neko opominje da promenite svoje zahteve u poslovno-finansijskoj saradnji, prihvatite određeni kompromis.
Zdravlje: Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.
Jarac
Ljubav: Kontrolišite svoje afekte i negativne strasti u vašem odnosu, nemojte dozvoliti da vas neko navede na pogrešno ponašanje.
Posao: Očekuje vas novo ili poučno iskustvo u susretu sa saradnicima. Podstičite kod sebe radoznalost duha i kreativno raspoloženje.
Zdravlje: Prijaće vam boravak u prirodi ili neka sportska aktivnost.
Vodolija
Ljubav: Upotrebite svoj šarm i odgovorite na nečiji poziv ili na poruku. Prijaće vam novi susret.
Posao: Pokažite okolini da posedujete različite sposobnosti koje garantuju zajednički uspeh.
Zdravlje: Emotivna afirmacija u vama pokreće novu snagu.
Ribe
Ljubav: Partner ima poverenje u vaše sposobnosti i prepušta vam da donesete odluku u zajedničko ime. Ne želite da vas neko previše obavezuje.
Posao: Imate zanimljive ideje. Blic procena predstavlja značajnu prednost u donošenju novih odluka, oslonite se i na svoje inutitivno opažanje.
Zdravlje: Prijaće vam šetnja i neki vid relaksacije, kao opuštanje.
Horoskop za 23. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
Slične Vesti
Horoskop za 23. oktobar: Strelčevi, očekuje vas emotivna ispunjenost; Lavovi, nije trenutak za poslovnu akciju
Horoskop za 23. oktobar 2021. godine donosi sledeću astro prognozu
23/10/2021Saznajte više
Pročitajte još
Horoskop za 22. oktobar: Bik nema poverenja u blisku osobu, Riba se trudi da privuče nečiju pažnju
Horoskop za 22. oktobar 2025. godine donosi sledeću astro prognozu
22/10/2025Saznajte više
Horoskop za 21. oktobar: Vaga i Jarac na poslovnoj prekretnici, Škorpija želi svoj mir
Horoskop za 21. oktobar 2025. godine donosi sledeću astro prognozu
21/10/2025Saznajte više
Horoskop za nedelju koja je pred nama: Do 27. oktobra nikako ne planirajte ove aktivnosti
Nedeljni horoskop do 27. oktobra 2025. godine
20/10/2025Saznajte više
Horoskop za 20. oktobar: Ovan zna da srećan čovek nikad ne stari, tako se i ponaša, Blizanci nezadovoljni poslom
Horoskop za 20. oktobar 2025. godine
20/10/2025Saznajte više
Ljubavni horoskop za 19. oktobar: Ovna čeka neobično poznanstvo, dok su dva znaka na emotivnom testu
Ljubavni horoskop za 19. oktobar 2025. godine
19/10/2025Saznajte više
Horoskop za 18. oktobar: Rakovima je danas nesporazum srednje ime, Devica treba da uspori svoj ubrzani ritam
Horoskop za 18. oktobar 2025. godine
18/10/2025Saznajte više
Komentari (0)