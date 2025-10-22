Horoskop za 22. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Susret sa jednom osobom za vas predstavlja veliko zadovoljstvo i užitak. Na žalost, taj vrhunac brzo prolazi.
Posao: Bolje je da se ne zanosite nekim neobičnim idejama, već da sačuvate svoj poslovni ili društveni ugled.
Zdravlje: Važno je da sačuvate prisebnost duha i samokontrolu.
Bik
Ljubav: Delujete uznemireno, teško pronalazite svoju mirnu luku i emotivni predah. Nedostaje vam poverenje u jednu blisku osobu.
Posao: Izbegavajte nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje vas psiho-fizički iscrpljuju. Neko od saradnika može da odradi i Vaš deo posla.
Zdravlje: Slobodno vreme posvetite nekoj interesantnoj temi, akumulirajte pozitivnu energiju.
Blizanci
Ljubav: Budite diskretniji u različitim susretima i dobro procenite svoje mogućnosti pre nego što pokrenete ljubavnu varnicu.
Posao: Osećate laganu stagnaciju. Potrebno je da angažujete pouzdane saradnike kako biste ostvarili zajedničke interese.
Zdravlje: Obratite pažnju na pravilniji način ishrane.
Rak
Ljubav: Stalo vam je da se nametnete kao autoritativna ličnost u društvu voljene osobe. Uporno pokušavate da uđete u nečiji ljubavni trag.
Posao: Saradnici vam zameraju da lične interese stavljate u prvi plan ili da često sprovodite samovolju.
Zdravlje: Kontrolišite svoju impulsivnu stranu prirode i nervozu.
Lav
Ljubav: Izbegavajte novu raspravu u susretu sa voljenom osobom o osetljivim temama, koje ni do sada niste uspeli da zaključite.
Posao: Zbog različitih interesovanja među saradnicima, morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utešnu varijantu.
Zdravlje: Važno je da smanjite svoju psihičku napetost ili nervozu.
Devica
Ljubav: Raduju vas novi događaji i nečija namera da vam ugodi. Partner ume da vam prenese dobro raspoloženje i inspiraciju.
Posao: Imate pozitivan uticaj na okolinu, ideja koju propagirate potvrđuje vašu profesionalnu svest o zajedničkim interesima.
Zdravlje: Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.
Vaga
Ljubav: Neko vam salje pozitivne signale i sa nestrpljenjem očekuje vaše prisustvo. Uživajte u emotivnim kontaktima koji vas ispunjavaju zadovoljstvom.
Posao: Delujete samouvereno, imate dovoljno energije i dobar predosećaj da se oprobate u novim poslovnim situacijama.
Zdravlje: Priuštite sebi neku omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.
Škorpija
Ljubav: U emotivnom smislu delujete previše izbirljivo ili ćudljivo, tako da ne dobijate ono što priželjkujete i koliko zaslužujete.
Posao: Nesporazumi koji postoje u krugu vaših saradnika uglavnom se svode na problem prioriteta.
Zdravlje: Priuštite sebi kvalitetan odmor i dobru negu.
Strelac
Ljubav: Imate utisak da voljena osoba ne razume vaše namere. Svako od vas je priča za sebe, sa tajanstvenim uvodom i neobičnim ponašanjem.
Posao: Opterećeni ste različitim obavezama, ali okolina očekuje da rešavate pitanja od zajedničkog interesa i da delujete dovoljno efikasno.
Zdravlje: Poveravanje i razgovor imaju pozitivan uticaj na Vaše psihičko stanje.
Jarac
Ljubav: Ograničite svoje emotivne želje i očekivanja na razumnu meru. Bez obzira na upornost, ne možete da promenite partnerovu odluku.
Posao: Delujete samouvereno pred osobom koja testira Vaše znanje i profesionalne sposobnosti. Obratite pažnju na nečiji koristan savet.
Zdravlje: Važno je da uskladite svoj razum i osećanja.
Vodolija
Ljubav: Ne zaboravite da postoji granica između praktičnih interesa i emotivnog zadovoljstva, nije dozvoljeno sve što vam se dopada.
Posao: Vašu kritizersku narav ili dodatnu upornost okolina tumači na različite načine. Ipak, to vam neće smetati da nametnete svoje mišljenje.
Zdravlje: Slobodno vreme posvetite rekreaciji, prijaće vam neki vid sportske aktivnosti.
Ribe
Ljubav: Stalo vam je da privučete nečiju pažnju, preostaje vam da upotrebite svoje zavodničke manire i da osmislite originalan nastup.
Posao: Ukoliko vam je stalo da se razlikujete od drugih, budite dovoljno efikasni i ubedljivi pred saradnicima.
Zdravlje: Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.
