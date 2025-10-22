Horoskop za 22. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Susret sa jednom osobom za vas predstavlja veliko zadovoljstvo i užitak. Na žalost, taj vrhunac brzo prolazi.

Posao: Bolje je da se ne zanosite nekim neobičnim idejama, već da sačuvate svoj poslovni ili društveni ugled.

Zdravlje: Važno je da sačuvate prisebnost duha i samokontrolu.

Bik

Ljubav: Delujete uznemireno, teško pronalazite svoju mirnu luku i emotivni predah. Nedostaje vam poverenje u jednu blisku osobu.

Posao: Izbegavajte nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje vas psiho-fizički iscrpljuju. Neko od saradnika može da odradi i Vaš deo posla.

Zdravlje: Slobodno vreme posvetite nekoj interesantnoj temi, akumulirajte pozitivnu energiju.

Blizanci

Ljubav: Budite diskretniji u različitim susretima i dobro procenite svoje mogućnosti pre nego što pokrenete ljubavnu varnicu.

Posao: Osećate laganu stagnaciju. Potrebno je da angažujete pouzdane saradnike kako biste ostvarili zajedničke interese.

Zdravlje: Obratite pažnju na pravilniji način ishrane.

Rak

Ljubav: Stalo vam je da se nametnete kao autoritativna ličnost u društvu voljene osobe. Uporno pokušavate da uđete u nečiji ljubavni trag.

Posao: Saradnici vam zameraju da lične interese stavljate u prvi plan ili da često sprovodite samovolju.

Zdravlje: Kontrolišite svoju impulsivnu stranu prirode i nervozu.

Lav

Ljubav: Izbegavajte novu raspravu u susretu sa voljenom osobom o osetljivim temama, koje ni do sada niste uspeli da zaključite.

Posao: Zbog različitih interesovanja među saradnicima, morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utešnu varijantu.

Zdravlje: Važno je da smanjite svoju psihičku napetost ili nervozu.

Devica

Ljubav: Raduju vas novi događaji i nečija namera da vam ugodi. Partner ume da vam prenese dobro raspoloženje i inspiraciju.

Posao: Imate pozitivan uticaj na okolinu, ideja koju propagirate potvrđuje vašu profesionalnu svest o zajedničkim interesima.

Zdravlje: Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.

Vaga

Ljubav: Neko vam salje pozitivne signale i sa nestrpljenjem očekuje vaše prisustvo. Uživajte u emotivnim kontaktima koji vas ispunjavaju zadovoljstvom.

Posao: Delujete samouvereno, imate dovoljno energije i dobar predosećaj da se oprobate u novim poslovnim situacijama.

Zdravlje: Priuštite sebi neku omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.

Škorpija

Ljubav: U emotivnom smislu delujete previše izbirljivo ili ćudljivo, tako da ne dobijate ono što priželjkujete i koliko zaslužujete.

Posao: Nesporazumi koji postoje u krugu vaših saradnika uglavnom se svode na problem prioriteta.

Zdravlje: Priuštite sebi kvalitetan odmor i dobru negu.

Strelac

Ljubav: Imate utisak da voljena osoba ne razume vaše namere. Svako od vas je priča za sebe, sa tajanstvenim uvodom i neobičnim ponašanjem.

Posao: Opterećeni ste različitim obavezama, ali okolina očekuje da rešavate pitanja od zajedničkog interesa i da delujete dovoljno efikasno.

Zdravlje: Poveravanje i razgovor imaju pozitivan uticaj na Vaše psihičko stanje.

Jarac

Ljubav: Ograničite svoje emotivne želje i očekivanja na razumnu meru. Bez obzira na upornost, ne možete da promenite partnerovu odluku.

Posao: Delujete samouvereno pred osobom koja testira Vaše znanje i profesionalne sposobnosti. Obratite pažnju na nečiji koristan savet.

Zdravlje: Važno je da uskladite svoj razum i osećanja.

Vodolija

Ljubav: Ne zaboravite da postoji granica između praktičnih interesa i emotivnog zadovoljstva, nije dozvoljeno sve što vam se dopada.

Posao: Vašu kritizersku narav ili dodatnu upornost okolina tumači na različite načine. Ipak, to vam neće smetati da nametnete svoje mišljenje.

Zdravlje: Slobodno vreme posvetite rekreaciji, prijaće vam neki vid sportske aktivnosti.

Ribe

Ljubav: Stalo vam je da privučete nečiju pažnju, preostaje vam da upotrebite svoje zavodničke manire i da osmislite originalan nastup.

Posao: Ukoliko vam je stalo da se razlikujete od drugih, budite dovoljno efikasni i ubedljivi pred saradnicima.

Zdravlje: Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.

Horoskop za 22. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook






