Horoskop za 14. oktobar: Vaga se ponaša teatralno, Vodolija dobija pozitivne signale od posebne osobe

Horoskop za 14. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Nalazite se u emotivnom neskladu. Više vam smeta partnerova euforija, nego osećaj lične dezorijentisanosti i emotivna nesigurnost.
Posao: Ako vam je stalo da sačuvate svoje poslovne interese, potrebno je da se poslužite malim lukavstvom ili nekim zaobilaznim metodama.
Zdravlje: Ulepšajte svoje raspoloženje, opustite se.
Bik
Ljubav: Sačuvajte samokontrolu, bolje je da ne provocirate partnera na uzajamno dokazivanje. Stvari lako mogu da izmaknu kontroli.
Posao: Potrebno je da sagledate različite događaje na poslovnoj sceni i svoju ulogu ili mogućnosti.
Zdravlje: Obratite pažnju na pravilnu ishranu.
Blizanci
Ljubav: Upotrebljavate suviše stroge kriterijume pri proceni nečijeg ponašanja. Nepravedno kritikujete voljenu osobu.
Posao: Morate da imate dovoljno hrabrosti kako biste prihvatili odgovornost za ono što ste učinili. Situacija će se rešiti, nema razloga za zabrinutost.
Zdravlje: Sačuvajte samopouzdanje i prisebnost duha.
Rak
Ljubav: Možda vaše oči ne vide sve ono što vam partner predoseća. Važno je da postoji emotivna saglasnost i razumevanje sa obe strane.
Posao: Nečija ideja ili ponuda za vas predstavlja pozitivan događaj. Pripremljeni ste za susret sa različitim osobama, ali i na brzu akciju.
Zdravlje: Potrebno je da akumulirate pozitivnu energiju.
Lav
Ljubav: Delujete zadovoljno i raspoloženo za izlazak i novi susret. Voljena osoba čini sve što je potrebno da ispuni sva vaša očekivanja.
Posao: Važno je da ostvarite pozitivne rezultate, ali ne po cenu prekida poslovne saradnje. Prihvatite nečiji koristan savet.
Zdravlje: Prijaće vam više sati čvrstog sna, obratite pažnju na snove.
Devica
Ljubav: U duhu emotivne inspiracije planirajte romantičnu zabavu ili novi ljubavni susret. Prijaće vam nečija pažnja i naklonost.
Posao: Na vama je da stvorite osnovne uslove i da pokrenete glavnu inicijativu, a na nekom drugom da uspešno realizuje vaše ideje.
Zdravlje: Podstičite kod sebe dobro raspoloženje.
Vaga
Ljubav: Nema potrebe da se ponašate teatralno u društvu voljene osobe. Prilagodite svoju ulogu u skladu sa zajedničkim potrebama.
Posao: Važno je da odaberete situaciju koja paralelno ispunjava Vaša duhovna interesovanja i donosi materijalnu korist.
Zdravlje: Prijaće vam šetnja ili boravak u prirodi.
Škorpija
Ljubav: U susretu sa bliskom osobom lako možete da dobijete ono što želite, ali to vam više ne pričinjava zadovoljstvo.
Posao: Nemojte dozvoliti drugima da vam nametnu nepotrebne obaveze ili da remete vaš uobičajeni način rada.
Zdravlje: Izbegavajte stresne i naporne situacije.
Strelac
Ljubav: Pažljivo analizirate voljenu osobu, ali ne možete da uskladite različite aspiracije i interesovanja koja vas udaljavaju.
Posao: Opterećeni ste novim poslovnim planovima. Reagujete suviše temperamentno u situacijama kada treba pokazati diplomatske manire.
Zdravlje: Različiti sadržaji zabave deluju pozitivno na vaše raspoloženje.
Jarac
Ljubav: Planirajte izlazak ili emotivni susret, prijaće Vam društvo bliske osobe. Važno je da se osetite poželjno u nečijoj blizini.
Posao: Uvek postoji lakši ili teži put do uspeha, pažljivo analizirajte različite mogućnosti koje postoje na poslovnoj sceni.
Zdravlje: Emotivna afirmacija pozitivno deluje na vaše raspoloženje i motivaciju.
Vodolija
Ljubav: Neko vam salje pozitivne signale i sa nestrpljenjem očekuje vaše prisustvo. Uživajte u emotivnim kontaktima koji vas ispunjavaju zadovoljstvom.
Posao: Delujete samouvereno, imate dovoljno energije i dobar predosećaj da se oprobate u novim poslovnim situacijama.
Zdravlje: Priuštite sebi neku omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.
Ribe
Ljubav: U emotivnom smislu učinite onako kako vam odgovara, bez osećanja krivice.
Posao: Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok ili posledicu, ali ako su vaša osećanja u skladu sa glasom razuma postupite po svojoj savesti.
Zdravlje: Večernje sate planirajte da provedete u skladu sa svojim raspoloženjem.
