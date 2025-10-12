Ljubavni horoskop za 12. oktobar: Dva znaka pred konačnim raskidom, dok će se NJIMA ostvariti sve želje

Ljubavni horoskop za 12. oktobar 2025. godine

Ovan

Za vas je ovo srećan period za ljubavni život. Ali, ovo je takođe i povoljan period za samoanalizu i za istraživanje dubljih nivoa, a to su problemi u odnosu koje je inače teže razumeti. Neko od vas će biti usmeren na istraživanje spiritualnih ili kulturoloških tema, traženje i otkrivanje istine u dvoje i, zašto da ne, otkrivanje sveta zajedno kroz “ljubavno carstvo i svetove”. Može se raditi o ljubavima koje su udaljene, o ljubavnoj priči sa nekim ko živi na drugom kraju sveta, ili jednostavno, o romantičnom putovanju u dvoje.



Bik

Preplavljeni ste različitim emocijama, sve što ima »ljubavni predznak« privlači Vašu pažnju i veliko interesovanje. Predosećate da se nalazite na emotivnoj prekretnici, stoga pažljivo analizirate svog partnera ili osobu koja Vam se dopada. Ljubavni događaji koje naslućujete, imaju neku neobičnu draž i ispunjavaju Vas pozitivnim raspoloženjem. Emotivni sklad predstavlja najlepši odraz intimne sreće koja Vas prati. Mnoge stvari postaju dostižne, tek kada svoje misli i osećanja podelite sa bliskom osobom. U kombinaciji potentne mašte i zavodničkih sposobnosti, delujete veoma privlačno na svoju okolinu. Nema razloga da sumnjate u svoju ljubavnu sreću.

Blizanci

Povezanost s voljenom osobom biće jaka u dalekim i neobičnim temama i bavljenjima. Pred vama su dani u kojim ćete razmenjivati ideje o svemu i svačemu, ali će vas to oboje ispunjavati. Oni koji su još sami tražiće osobu iz svojih snova.



Rak

Vodite dimaničan život i često se nalazite u interesantnom društvu. Prijatne emocije, znaci pažnje i nežnosti ulivaju pozitivan impuls u Vaše rasploženje. Najlepše zadovoljstvo priželjkujete u ljubavnom životu i u odnosu sa bliskom osobom. Atmosfera ljubavi, iskrena razmena emocija i bliski kontakti, imaju posebnu »čar« koja Vas pokreće na akciju. Sve je lako, kada se ljubavne kockice slože u zajedničku sliku. Prija Vam sentimentalna nota koju partner unosi u zajednički život, momenti romantike i uzavrelih strasti deluju kao poseban izazav. Ako ste mladi ili slobodni, očekuju Vas zanimljivi kontakti. Zablistaćete u pravom sjaju u ljubavnoj romansi sa jednom nesvakidašnjom osobom. Nema potrebe da se Vaša romansa završi na uzbudljivom i prolaznom flertu, uvek postoji i »lepši deo stvarnosti« koji ne treba propustiti.

Lav

Ovo je period preispitivanja da li ste napravili dobar izbor na ljubavnom planu. Neki predstavnici ovog znaja će učvrstiti svoje veze, jer osoba sa kojom su u istoj zadovoljava njihove trenutne kriterijume.

slobodne u ovom znaku priprema se simpatična romansa sa osobom koju su nedavno upoznali na nekom skupu. Nemojte previše da se iznenadite ako se ta veza ne održi, jer krajnje je vreme da izađete iz situacija koje nemaju perspektivu. Prethodni dani su vam doneli neke nove nevolje, koje su nastupile od strane trećih osoba. Sada će se to promeniti drastično.

Oni koji su duže u vezi počinju bivati nezadovoljni. Razmislite, vi ste glavni pokretač svega, ili osvežite vezu ili pokrenite partnera u željenom smeru, ako želite da veza opstane.

Slobodni će imati prilike da privuku nekog sličnog sebi. Da li je to dobro ili loše, vreme će pokazati. Jedna osoba konstantno privlači vašu pažnju, jer je neobična i do sada u životu niste imali prilike upoznati nikog sličnog njoj.

Devica

Delujete zadovoljno u nečijem društvu i umete da stvorite ljubavnu atmosferu. Važno je da pravilno vrednujete nečija osećanja, sve što se dešava između Vas i voljene osobe uvek predstavlja »lepši deo stvarnosti«. Pronalazite smisao u zajedničkim planovima, postoje »detalji« koji Vas posebno inspirišu. Voljena osoba je nestrpljiva u iščekivanju da ispunite svoja obećanja, ali Vi imate dobru ljubavnu strategiju i ništa ne prepuštate slučaju. Rado se odazivate na različite pozive i sjajno koristite svoj šarm u ljubavnom osvajanju. Umete da zablistate u pravom trenutku i da privučete nečiju pažnju. Obradovaće Vas jedno neobično poznanstvo.



Vaga

Neki će u dragoj im osobi prepoznati svoj ideal partnera. Biće pomalo zbunjeni, ali i spremni na akciju. Takođe će ih sve više obuzimati potreba za nežnošću i pažnjom. Imaju pravo na to, pa neka izraze svoje potrebe. Dok će vam partner predlagati razne opcije kako da provedete slobodno zajedničko vreme, vi ćete stalno nešto prigovarati. Neki će duvati i u hladno i u svakoj sitnici videće razlog za brigu. Treba vam opuštanja i veselja.



Škorpija

Stalo Vam je da prevazidjete »emotivnu krizu« i nalazite se pred novom odlukom koju želite da saopštite voljenoj osobi. Ipak, Vaš partner izražava jasno negodovanje i pokušava da Vas uveri u drugačiji način razmišljanja. Razgovor, dobronamerni saveti ili podrška bliskih prijatelja, uvek deluju pozitivno na Vaše raspoloženje. Emotivne dileme je moguće razrešiti, ali kroz određeno vreme kada se utisci i osećanja iskristališu. Privremeno udaljavanje od voljene osobe treba da Vas podstakne na dobro rešenje. Nema potrebe da zaoštravate ljubavni odnos, pokažite više razumevanja za svog partnera i zadovoljstvo će biti obostrano. Ako ste mladi ili slobodni, novi ljubavni susreti i kontakti deluju kao »zamena« za neke neostvarene želje koje imate. Na sreću, očekuje Vas dobar ljubavni epilog.

Strelac

Znate da možete više i bolje, ali to ne zavisi samo od vas. Niko nije savršen, pa nije ni vaša najdraža osoba. Pokušajte da je prihvatite onakvu kakva ona jeste i videćete da bez nepotrebnih pritisaka i zahteva možete biti sasvim srećni.



Jarac

Uživate u ljubavi, a istovremeno vas partner podržava u svemu što radite. Trebalo bi da razmišljate o braku ili bar zajedničkom životu sa partnerom.

Slobodne osobe će upoznati osobe koje će ih prijatno iznenaditi, a moguće je da poznanstvo preraste u nešto više. Planirali ste duže vremena putovanje u inostranstvo sa partnerom, ali zbog nekih neplaniranih dešavanja moraćete da ga odložite. No, ne očajavate, u zamenu za putovanje, partner će vam prirediti prijatno iznenađenje. Upoznaćete krajem ovog perioda osobu kojom ćete biti opčinjeni i koja će duže vremena da vam se vrzma po glavi. Sada je dobra prilika da pokušate da popravite komunikaciju sa okolinom i bliskim prijateljima, jer je moguće da ste se udaljili usled prevelikih obaveza.

Postoji mogućnost da upoznate nekog na poslu, ali tek će vas ta osoba svojom upornošću navesti da razmislite da li biste mogli sa njom da funkcionišete u vezi. Uporno izbegavate poglede osobe koja se već duže vremena trudi da vas zavede.

I pored toga što pred vama stoje mnogi izazovi, na kraju nećete moći da odolite onom najbitnijem – emotivnom. Zato se opustite i uživajte u svemu što vam život priređuje. Partner dobro zna na koji način može da da vas šarmira.

Vodolija

Za razliku od sigurnosti koja vas prati kad je poslovni plan u pitanju, u ljubavnom životu osećate da vam treba stabilnost i sigurnost.

Zauzete osobe razmišljaju o sigurnoj luci, tako da će mnogi od vas u ovom periodu stati na ludi kamen. Čekate samo pravi momenat da svom partneru otvorite srce i otkrijete mu svoje emocije. Slobodnima se stalno u glavi vrzma jedna osoba, a sredinom ovog perioda ćete čuti nešto u vezi sa tom osobom što će vas oraspoložiti.

Zbog dinamične atmosfere, doći ćete u iskušenje da se upustite u aferu sa osobom koju ste nedavno upoznali. Ipak, ne savetuju vam se tajne veze jer ćete se vrlo brzo razočarati. Slobodne osobe će ovaj period provesti okruženi gomilom prijatelja, što im neće pasti teško jer će shvatiti da je prava sreća kad imate iskrene prijatelje sa kojima se poznajete ceo život.

Ribe

Bićete veseli zbog stvari koje su vam drage. Uslediće prijatne zabave bez previše pompe, kao i opuštenost u krugu dragih vam osoba. Činiće vam se da je sve moguće. Bićete otvoreni i imaćete poverenja u one koji vas vole. Zadovoljstvo je tu.

