Horoskop za 10. oktobar: Ribe neko posmatra zaljubljenim pogledom, Strelac širi optimizam

Horoskop za 10. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Nema razloga da raspirujete nečiju sujetu, zatražite emotivnu podršku. Budite mudri i prepustite prednost partneru.
Posao:
Postoje sporne situacije, jer neko od saradnika Vam zamera na neažurnosti. Izbegavajte novi poslovni sukob.
Zdravlje:
Prijaće Vam razgovor ili susret sa bliskim prijateljima, opustite se.
Bik
Ljubav:
Kod Vas provejava dobra volja i emotivna nota, a kod Vašeg partnera smisao za lepo i korisno. Sjajno se dopunjavate.
Posao:
Obratite pažnju na različite detalje u pregovorima, jer stvari koje imaju važno značenje često ostaju skrivene između redova.
Zdravlje:
Važno je da uskladite misli i osećanja.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Važno je da se pravilno razumete sa saradnicima oko raspodele poslovnih obaveza. Nema razloga za brzopletost.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija.
Rak
Ljubav:
Vaše raspoloženje može da se shvati na različite načine, a partner nema previše razumevanja za Vaše izgovore.
Posao:
Dobijate pogrešne informacije o poslovnim prilikama. U susretu sa saradnicima izbegavajte preteranu razmetljivost.
Zdravlje:
Prijaće Vam izlazak ili susret sa prijateljima.
Lav
Ljubav:
Ne želite da propustite iznenadnu priliku za emotivno zbližavanje. Odgovorite na nečije »signale« ili na ljubavnu poruku.
Posao:
Privlače Vas veliki izazovi ili mogućnost da oprobate svoje sposobnosti pod neobičnim uslovima.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
Devica
Ljubav:
Posao:
U većini situacija umete da prilagodite osnovne kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za bolje uslove.
Zdravlje:
Posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima, opustite se.
Vaga
Ljubav:
U emotivnom smislu delujete previše izbirljivo ili ćudljivo, tako da ne dobijate ono što priželjkujete i koliko zaslužujete.
Posao:
Nesporazumi koji postoje u krugu Vaših saradnika uglavnom se svode na problem prioriteta.
Zdravlje:
Priuštite sebi kvalitetan odmor i dobru negu.
Škorpija
Ljubav:
Posvetite pažnju osobi koja pozitivno utiče na Vaše raspoloženje. Emotivni susret donosi obostrano zadovoljstvo.
Posao:
Postoje različite okolnosti koje Vas usporavaju, neko ne želi da sasluša Vaše ideje. Nemojte tražiti nemoguće.
Zdravlje:
Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Vaše ideje zvuče dobro, ali okolina nema dovoljno sluha za poslovni kompromis koji podražumeva drugačiji model ponašanja.
Zdravlje:
Nema potrebe da se opterećujete »teškim mislima«.
Jarac
Ljubav:
Planirajte neku omiljenu zabavu ili novi ljubavni susret. Neko Vas podstiče na dobro raspoloženje i na emotivnu inicijativu.
Posao:
Novi događaji na poslovnoj sceni zahtevaju blic procenu i brzo prilagođavanje. Moguće je da improvizujete samo do određene granice.
Zdravlje:
Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.
Vodolija
Ljubav:
U privatnom životu, budite dovoljno promišljeni u izjavama i uzdržani u ponašanju pred partnerom.
Posao:
Eventualni sukob sa jednom osobom može da preraste u neprijatnu situaciju ili u poslovno-finansijski gubitak.
Zdravlje:
Večernje sate posvetite nekom omiljenom hobiju, relaksirajte se.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Prihvatite nove ideje sa namerom da proširite svoje saznajne vidike. Neko Vas usmerava na kreativno izražavanje i delovanje.
Zdravlje:
Priuštite sebi omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.
Horoskop za 10. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
