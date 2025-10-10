Horoskop za 10. oktobar: Ribe neko posmatra zaljubljenim pogledom, Strelac širi optimizam

Horoskop za 10. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Nema razloga da raspirujete nečiju sujetu, zatražite emotivnu podršku. Budite mudri i prepustite prednost partneru.

Posao:

Postoje sporne situacije, jer neko od saradnika Vam zamera na neažurnosti. Izbegavajte novi poslovni sukob.

Zdravlje:

Prijaće Vam razgovor ili susret sa bliskim prijateljima, opustite se.

Bik

Ljubav:

Kod Vas provejava dobra volja i emotivna nota, a kod Vašeg partnera smisao za lepo i korisno. Sjajno se dopunjavate.

Posao:

Obratite pažnju na različite detalje u pregovorima, jer stvari koje imaju važno značenje često ostaju skrivene između redova.

Zdravlje:

Važno je da uskladite misli i osećanja.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Primećujete da partner ima neke tajne planove, što dodatno utiče na Vašu nervozu ili na emotivnu nesigurnost.Posao:Važno je da se pravilno razumete sa saradnicima oko raspodele poslovnih obaveza. Nema razloga za brzopletost.Zdravlje:Prijaće Vam psihofizička relaksacija.

Ljubav:

Vaše raspoloženje može da se shvati na različite načine, a partner nema previše razumevanja za Vaše izgovore.

Posao:

Dobijate pogrešne informacije o poslovnim prilikama. U susretu sa saradnicima izbegavajte preteranu razmetljivost.

Zdravlje:

Prijaće Vam izlazak ili susret sa prijateljima.

Lav

Ljubav:

Ne želite da propustite iznenadnu priliku za emotivno zbližavanje. Odgovorite na nečije »signale« ili na ljubavnu poruku.

Posao:

Privlače Vas veliki izazovi ili mogućnost da oprobate svoje sposobnosti pod neobičnim uslovima.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Devica

Ljubav:



Vaga

Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na Vaš ljubavni život. Svet oko sebe posmatrate drugačijim očima i sa više optimizma.Posao:U većini situacija umete da prilagodite osnovne kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za bolje uslove.Zdravlje:Posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima, opustite se.

Ljubav:

U emotivnom smislu delujete previše izbirljivo ili ćudljivo, tako da ne dobijate ono što priželjkujete i koliko zaslužujete.

Posao:

Nesporazumi koji postoje u krugu Vaših saradnika uglavnom se svode na problem prioriteta.

Zdravlje:

Priuštite sebi kvalitetan odmor i dobru negu.

Škorpija

Ljubav:

Posvetite pažnju osobi koja pozitivno utiče na Vaše raspoloženje. Emotivni susret donosi obostrano zadovoljstvo.

Posao:

Postoje različite okolnosti koje Vas usporavaju, neko ne želi da sasluša Vaše ideje. Nemojte tražiti nemoguće.

Zdravlje:

Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi.

Strelac

Ljubav:



Jarac

Brinete zbog ljubavnih dilema, imate loš predosećaj u vezi sa jednom bliskom osobom. Delujete nepoverljivo i oprezno.Posao:Vaše ideje zvuče dobro, ali okolina nema dovoljno sluha za poslovni kompromis koji podražumeva drugačiji model ponašanja.Zdravlje:Nema potrebe da se opterećujete »teškim mislima«.

Ljubav:

Planirajte neku omiljenu zabavu ili novi ljubavni susret. Neko Vas podstiče na dobro raspoloženje i na emotivnu inicijativu.

Posao:

Novi događaji na poslovnoj sceni zahtevaju blic procenu i brzo prilagođavanje. Moguće je da improvizujete samo do određene granice.

Zdravlje:

Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.

Vodolija

Ljubav:

U privatnom životu, budite dovoljno promišljeni u izjavama i uzdržani u ponašanju pred partnerom.

Posao:

Eventualni sukob sa jednom osobom može da preraste u neprijatnu situaciju ili u poslovno-finansijski gubitak.

Zdravlje:

Večernje sate posvetite nekom omiljenom hobiju, relaksirajte se.

Ribe

Ljubav:



Obratite pažnju na osobu koja Vas posmatra zaljubljenim pogledom ili sa toplim osmehom na usnama. Prepustite se svojoj inspiraciji.Posao:Prihvatite nove ideje sa namerom da proširite svoje saznajne vidike. Neko Vas usmerava na kreativno izražavanje i delovanje.Zdravlje:Priuštite sebi omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.