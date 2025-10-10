Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 10. oktobar: Ribe neko posmatra zaljubljenim pogledom, Strelac širi optimizam

Horoskop za 10. oktobar: Ribe neko posmatra zaljubljenim pogledom, Strelac širi optimizam

Autor: | 10/10/2025

0

Horoskop za 10. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav: 
Nema razloga da raspirujete nečiju sujetu, zatražite emotivnu podršku. Budite mudri i prepustite prednost partneru.
Posao:
Postoje sporne situacije, jer neko od saradnika Vam zamera na neažurnosti. Izbegavajte novi poslovni sukob.
Zdravlje:
Prijaće Vam razgovor ili susret sa bliskim prijateljima, opustite se.

Bik

Ljubav: 
Kod Vas provejava dobra volja i emotivna nota, a kod Vašeg partnera smisao za lepo i korisno. Sjajno se dopunjavate.
Posao:
Obratite pažnju na različite detalje u pregovorima, jer stvari koje imaju važno značenje često ostaju skrivene između redova.
Zdravlje:
Važno je da uskladite misli i osećanja.

Pročitajte Ova tri znaka najgore će proći u oktobru, čeka ih izuzetno težak mesec

Blizanci 

Ljubav: 

Primećujete da partner ima neke tajne planove, što dodatno utiče na Vašu nervozu ili na emotivnu nesigurnost.
Posao:
Važno je da se pravilno razumete sa saradnicima oko raspodele poslovnih obaveza. Nema razloga za brzopletost.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija.

Rak

Ljubav: 
Vaše raspoloženje može da se shvati na različite načine, a partner nema previše razumevanja za Vaše izgovore.
Posao:
Dobijate pogrešne informacije o poslovnim prilikama. U susretu sa saradnicima izbegavajte preteranu razmetljivost.
Zdravlje:
Prijaće Vam izlazak ili susret sa prijateljima.

Horoskop za 10. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav: 
Ne želite da propustite iznenadnu priliku za emotivno zbližavanje. Odgovorite na nečije »signale« ili na ljubavnu poruku.
Posao:
Privlače Vas veliki izazovi ili mogućnost da oprobate svoje sposobnosti pod neobičnim uslovima.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Devica

Ljubav: 

Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na Vaš ljubavni život. Svet oko sebe posmatrate drugačijim očima i sa više optimizma.
Posao:
U većini situacija umete da prilagodite osnovne kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za bolje uslove.
Zdravlje:
Posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima, opustite se.

Vaga

Ljubav:
U emotivnom smislu delujete previše izbirljivo ili ćudljivo, tako da ne dobijate ono što priželjkujete i koliko zaslužujete.
Posao:
Nesporazumi koji postoje u krugu Vaših saradnika uglavnom se svode na problem prioriteta.
Zdravlje:
Priuštite sebi kvalitetan odmor i dobru negu.

Škorpija

Ljubav:
Posvetite pažnju osobi koja pozitivno utiče na Vaše raspoloženje. Emotivni susret donosi obostrano zadovoljstvo.
Posao:
Postoje različite okolnosti koje Vas usporavaju, neko ne želi da sasluša Vaše ideje. Nemojte tražiti nemoguće.
Zdravlje:
Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi.

Horoskop za 10. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:

Brinete zbog ljubavnih dilema, imate loš predosećaj u vezi sa jednom bliskom osobom. Delujete nepoverljivo i oprezno.
Posao:
Vaše ideje zvuče dobro, ali okolina nema dovoljno sluha za poslovni kompromis koji podražumeva drugačiji model ponašanja.
Zdravlje:
Nema potrebe da se opterećujete »teškim mislima«.

Jarac

Ljubav:
Planirajte neku omiljenu zabavu ili novi ljubavni susret. Neko Vas podstiče na dobro raspoloženje i na emotivnu inicijativu.
Posao:
Novi događaji na poslovnoj sceni zahtevaju blic procenu i brzo prilagođavanje. Moguće je da improvizujete samo do određene granice.
Zdravlje:
Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.

Vodolija

Ljubav:
U privatnom životu, budite dovoljno promišljeni u izjavama i uzdržani u ponašanju pred partnerom.
Posao:
Eventualni sukob sa jednom osobom može da preraste u neprijatnu situaciju ili u poslovno-finansijski gubitak.
Zdravlje:
Večernje sate posvetite nekom omiljenom hobiju, relaksirajte se.

Ribe

Ljubav:

Obratite pažnju na osobu koja Vas posmatra zaljubljenim pogledom ili sa toplim osmehom na usnama. Prepustite se svojoj inspiraciji.
Posao:
Prihvatite nove ideje sa namerom da proširite svoje saznajne vidike. Neko Vas usmerava na kreativno izražavanje i delovanje.
Zdravlje:
Priuštite sebi omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.

Horoskop za 10. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

Stana Luković Shutterstock

