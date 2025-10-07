Horoskop za 7. oktobar: Blizancima smeta nečije ponašanje, Lav oseća novi emotivni uzlet

Horoskop za 7. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Partner ima neobične ideje i odbija da sasluša vaše primedbe. Očekujete brz ili lak rasplet događaja.

Posao: Potrebno je da se distancirate u odnosu na različite neprijatnosti, ponekad treba stvarati u kreativnoj tišini i mimo radoznalih pogleda.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte loše navike.

Bik

Ljubav: Emotivne dileme ne treba produbljivati pogrešnim odgovorima, partner očekuje da ispunite svoja obećanja.

Posao: U susretu sa saradnicima, povremeno vam nedostaje strpljenje i smisao za diplomatske manire.

Zdravlje: Predahnite i usporite svoj ubzani ritam.

Blizanci

Ljubav: Sve više počinje da vam smeta nečije prisustvo ili ponašanje. Volite da gospodarite situacijom, ali to nećete uspeti.

Posao: Zbunjuju vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima svoju verziju priče ili lične interese.

Zdravlje: Izbegavajte stresne i naporne situacije.

Rak

Ljubav: Stalo vam je da privučete nečiju emotivnu pažnju, ali činite niz pogrešnih stvari.

Posao: U poslovno-finansijskom smislu, zaboravite na prevelike ambicije ili na želju za prisvajanjem tuđih rezultata.

Zdravlje: Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Lav

Ljubav: Osećate novi emotivni uzlet. Pokrenite svoju maštu i zavodničke sposobnosti kada se nalazite u društvu bliske osobe.

Posao: Nema potrebe da se eksponirate u društvu saradnika, mudro sačekajte završnu fazu u poslovnim pregovorima.

Zdravlje: Važno je da kanališete svoju kreativnu energiju.

Devica

Ljubav:Partner pokušava da vam pomogne ili da vas oraspoloži. Prihvatite sve što dobijate od bliske osobe.

Posao: Stvari koje prećutkujete pred poslovnim partnerima, lako mogu da vas dovedu u neprijatnu situaciju.

Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna.

Vaga

Ljubav: Pokažite više razumevanja i nežnosti prema voljenoj osobi. Hvalisavost može da vam stvori dodatnu neprijatnost.

Posao: Nema razloga da mistifikujete svoje poslovne planove ili da ignorišete nečije prisustvo.

Zdravlje: Priuštite sebi neke lepe sitnice, kao podsticaj za dobro raspoloženje.

Škorpija

Ljubav: Delujete rezervisano i nepoverljivo, ali partner nema nameru da razuverava vaše sumnje.

Posao: Nedostaje vam dobar uvid u različite tokove poslovnih događaja. Prihvatite novu lekciju o poslovnim odnosima.

Zdravlje: Važno je da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.

Strelac

Ljubav: Imate utisak da partner prikriva deo istine, što dodatno utiče na vaše mrzovoljno raspoloženje.

Posao: Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvek ne poznajete.

Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.

Jarac

Ljubav: Privlači vas kombinacija emotivne, strastvene i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u vašem društvu nešto od toga nedostaje.

Posao: Delujete atraktivno i šarmantno na svoju okolinu, ali to ne predstavlja garanciju za uspeh. Pre ili kasnije, morate da ispunite nečije zahteve.

Zdravlje: Izbegavajte depresivno raspoloženje i oslonite se na svoju intuiciju.

Vodolija

Ljubav: Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju i uz dragu osobu. Male nežnosti donose veliko zadovoljstvo.

Posao: Imate dobre ideje, ali neko odbija vaš savet i pokušava da umanji vašu ulogu u poslovno-finansijskoj saradnji.

Zdravlje: Podstičite kod sebe odlučnost, samopouzdanje i jaku volju.

Ribe

Ljubav: Emotivna situacija se menja, ali ne treba da se uljuljkujete lažnom nadom. Budite promišljeni, pre nego što progovorite.

Posao: Nemojte preuveličavati svoje znanje ili sposobnosti. Ponekad sitni detalji odlučuju o završnim rezultatima.

Zdravlje: Večernje sate posvetite relaksaciji ili nekom omiljenom hobiju.

Horoskop za 7. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook










