Horoskop za 4. oktobar: Vodoliju očekuje finansijski dobitak, Strelac u centru važnih zbivanja

Horoskop za 4. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Potrudite se da delujete neodoljivo na osobu koja privlači vašu emotivnu pažnju. Osmislite interesantnu i romantičnu zabavu.

Posao: Ukoliko ste dovoljno odgovorni, nemojte dozvoliti da vas pokoleba nečija priča. Postupite po svojoj savesti.

Zdravlje: Zračite pozitivnom energijom.

Bik

Ljubav:U duhu emotivne inspiracije planirajte romantičnu zabavu ili novi ljubavni susret. Prijaće vam nečija pažnja i naklonost.

Posao: Na vama je da stvorite osnovne uslove i da pokrenete glavnu inicijativu, a na nekom drugom da uspešno realizuje vaše ideje.

Zdravlje: Podstičite kod sebe dobro raspoloženje.

Blizanci

Ljubav: U susretu sa bliskom osobom, prikrivanjem istine samo odlažete rešavanje problema. Postupite po svojoj savesti.

Posao: Neko kritikuje vaš način rada ili stil ponašanja. Potrudite se da završtite započeti posao u predviđenom roku.

Zdravlje: Slobodno vreme posvetite rekreaciji, opustite se.

Rak

Ljubav: Nema potrebe da prikrivate svoje namere pred bliskom osobom, slobodno nazovite stvari pravim imenom.

Posao: Nemojte dozvoliti da neko menja smisao vašeg uspeha, dokažite svoje intelektualne ili praktične sposobnosti.

Zdravlje: Prijaće vam šetnja ili boravak u prirodi, opustite se.

Lav

Ljubav: Pogađa vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada vam to baš i ne uspeva.

Posao:Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.

Zdravlje: Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.

Devica

Ljubav: Prijaće vam susret sa bliskom osobom i emotivna pažnja. Učinite sve što je potrebno da ostvarite zajedničko zadovoljstvo

Posao: Neko vam na indirektan način daje do znanja da svaka usluga ima svoju povratnu cenu i značenje.

Zdravlje: Posvetite pažnju stvarima koje vas duhovno ispunjavaju.

Vaga

Ljubav: Opterećujete se novim emotivnim slutanjama, ali to je odraz vašeg trenutnog stanja i nedostatka inspiracije.

Posao: Susret sa jednom osobom na vas deluje zamorno, ne posvećujete dovoljno pažnje ostalim događajima u kojima aktivno učestvuju vaši saradnici.

Zdravlje: Podstičite kod sebe upornost, optimizam i jaku volju.

Škorpija

Ljubav: Veće značenje imaju »detalji« koje mudro prećutkujete, nego stvari koje saopštavate ljubavnom partneru.

Posao: Nečija priča po vašem mišljenju deluje neubedljivo i preuveličano, tako da se oslanjate na ličnu procenu i sposobnosti.

Zdravlje: Potrebno je da poboljšate kondiciju.



Strelac

Ljubav: Partner vam često prigovara na ponašanju i propustima. Možda nemate dovoljno ubedljiva objašnjenja na jednostavna pitanja.

Posao: Radujete se zbog novih informacija. U prilog vam idu različite okolnosti i saznanje da se nalazite u centru važnih događanja.

Zdravlje: Izbegavajte nepotrebne komplikacije i velike izazove.

Jarac

Ljubav: Nema potrebe da preuveličavate svoje želje i interesovanja u susretu sa voljenom osobom. Partner ne reaguje na vašu priču.

Posao: Lakomislenost ili pomisao da se nalazite ispred drugih, predstavlja klasičan primer preteranog samoljublja.

Zdravlje: Izbegavajte konfliktne i stresne situacije.

Vodolija

Ljubav: Delujete uznemireno. Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da provocirate novu ljubomornu scenu.

Posao: Nemojte se zavaravati da je istina sve što čujete ili da nečija obećanja predstavljaju dovoljnu garanciju za poslovno-finansijski dobitak.

Zdravlje: Potrebno je da se rasteretite suvišnih briga.

Ribe

Ljubav: Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju. Pažljivije birajte društvo za izlazak ili intimno poveravanje.

Posao: Nemojte dozvoliti da se nesporazum negativno odrazi na vašu koncentraciju ili da vas neko ulovi u zamku.

Zdravlje: Sačuvajte prisebnost duha i jaku volju.

Horoskop za 4. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook










