Horoskop za 4. oktobar: Vodoliju očekuje finansijski dobitak, Strelac u centru važnih zbivanja

Horoskop za 4. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Potrudite se da delujete neodoljivo na osobu koja privlači vašu emotivnu pažnju. Osmislite interesantnu i romantičnu zabavu.
Posao: Ukoliko ste dovoljno odgovorni, nemojte dozvoliti da vas pokoleba nečija priča. Postupite po svojoj savesti.
Zdravlje: Zračite pozitivnom energijom.
Bik
Ljubav:U duhu emotivne inspiracije planirajte romantičnu zabavu ili novi ljubavni susret. Prijaće vam nečija pažnja i naklonost.
Posao: Na vama je da stvorite osnovne uslove i da pokrenete glavnu inicijativu, a na nekom drugom da uspešno realizuje vaše ideje.
Zdravlje: Podstičite kod sebe dobro raspoloženje.
Pročitajte Oktobar 2025. godine biće najsrećniji mesec za ova 4 horoskopska znaka
Blizanci
Ljubav: U susretu sa bliskom osobom, prikrivanjem istine samo odlažete rešavanje problema. Postupite po svojoj savesti.
Posao: Neko kritikuje vaš način rada ili stil ponašanja. Potrudite se da završtite započeti posao u predviđenom roku.
Zdravlje: Slobodno vreme posvetite rekreaciji, opustite se.
Rak
Ljubav: Nema potrebe da prikrivate svoje namere pred bliskom osobom, slobodno nazovite stvari pravim imenom.
Posao: Nemojte dozvoliti da neko menja smisao vašeg uspeha, dokažite svoje intelektualne ili praktične sposobnosti.
Zdravlje: Prijaće vam šetnja ili boravak u prirodi, opustite se.
Horoskop za 4. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav: Pogađa vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada vam to baš i ne uspeva.
Posao:Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.
Zdravlje: Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.
Devica
Ljubav: Prijaće vam susret sa bliskom osobom i emotivna pažnja. Učinite sve što je potrebno da ostvarite zajedničko zadovoljstvo
Posao: Neko vam na indirektan način daje do znanja da svaka usluga ima svoju povratnu cenu i značenje.
Zdravlje: Posvetite pažnju stvarima koje vas duhovno ispunjavaju.
Vaga
Ljubav: Opterećujete se novim emotivnim slutanjama, ali to je odraz vašeg trenutnog stanja i nedostatka inspiracije.
Posao: Susret sa jednom osobom na vas deluje zamorno, ne posvećujete dovoljno pažnje ostalim događajima u kojima aktivno učestvuju vaši saradnici.
Zdravlje: Podstičite kod sebe upornost, optimizam i jaku volju.
Škorpija
Ljubav: Veće značenje imaju »detalji« koje mudro prećutkujete, nego stvari koje saopštavate ljubavnom partneru.
Posao: Nečija priča po vašem mišljenju deluje neubedljivo i preuveličano, tako da se oslanjate na ličnu procenu i sposobnosti.
Zdravlje: Potrebno je da poboljšate kondiciju.
Horoskop za 4. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav: Partner vam često prigovara na ponašanju i propustima. Možda nemate dovoljno ubedljiva objašnjenja na jednostavna pitanja.
Posao: Radujete se zbog novih informacija. U prilog vam idu različite okolnosti i saznanje da se nalazite u centru važnih događanja.
Zdravlje: Izbegavajte nepotrebne komplikacije i velike izazove.
Jarac
Ljubav: Nema potrebe da preuveličavate svoje želje i interesovanja u susretu sa voljenom osobom. Partner ne reaguje na vašu priču.
Posao: Lakomislenost ili pomisao da se nalazite ispred drugih, predstavlja klasičan primer preteranog samoljublja.
Zdravlje: Izbegavajte konfliktne i stresne situacije.
Vodolija
Ljubav: Delujete uznemireno. Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da provocirate novu ljubomornu scenu.
Posao: Nemojte se zavaravati da je istina sve što čujete ili da nečija obećanja predstavljaju dovoljnu garanciju za poslovno-finansijski dobitak.
Zdravlje: Potrebno je da se rasteretite suvišnih briga.
Ribe
Ljubav: Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju. Pažljivije birajte društvo za izlazak ili intimno poveravanje.
Posao: Nemojte dozvoliti da se nesporazum negativno odrazi na vašu koncentraciju ili da vas neko ulovi u zamku.
Zdravlje: Sačuvajte prisebnost duha i jaku volju.
Horoskop za 4. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
Slične Vesti
Horoskop za 4. oktobar: Bikovi, novi izlivi nežnosti pred voljenom osobom donose zajedničko zadovoljstvo
Horoskop za 4. oktobar 2022. godine
04/10/2022Saznajte više
Horoskop za 4. oktobar: Budite oprezni, zaobiđite konflikt sa poslovnim saradnicima
Horoskop za 4. oktobar 2021. godine donosi sledeću astro prognozu
04/10/2021Saznajte više
Pročitajte još
Horoskop za 4. oktobar: Vodoliju očekuje finansijski dobitak, Strelac u centru važnih zbivanja
Horoskop za 4. oktobar 2025. godine je pred vama
04/10/2025Saznajte više
Ova tri znaka najgore će proći u oktobru, čeka ih izuzetno težak mesec
Tamara Globa otkriva koja tri znaka čeka izuzetno težak oktobar
03/10/2025Saznajte više
Horoskop za 3. oktobar: Strelca muče nemoguće želje, Devica na putu da pronađe ljubav
Horoskop za 3. oktobar 2025. godine je pred vama
03/10/2025Saznajte više
Tri horoskopska znaka ulaze u 9 godina blagostanja: Sreća i uspeh pratiće ih do 2034. godine
Tri horoskopska znaka ulaze u 9 godina blagostanja
02/10/2025Saznajte više
Horoskop za oktobar: Dva znaka očekuje novčani priliv, dok će ONI raskinuti
Horoskop za oktobar 2025. godine
01/10/2025Saznajte više
Horoskop za 1. oktobar: Lava neko hoće da prevari, Blizanci pred zdravstvenim problemima
Horoskop za horoskop za 1. oktobar 2025. godine je pred vama
01/10/2025Saznajte više
Komentari (0)