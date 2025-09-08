Horoskop za 8. septembar: Lavove iritira nečije ponašanje, Devica ubira plodove truda

Horoskop za 8. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Ako vam je stalo do susreta sa jednom osobom, nemojte oklevati. Potrudite se da stvorite ljubavnu atmosferu.

Posao: Pažljivo razmislite o alternativnim rešenjima koja vam stoje na raspolaganju. Nema razloga da donosite ishitrene odluke.

Zdravlje: Važno je da sačuvate prisebnost duha.

Bik

Ljubav: U susretu sa voljenom osobom pokažite iskrene namere, probudite neke usnule želje i emocije.

Posao: Podstičite kod sebe radoznalost, ali nemojte prekoračiti zidove istine. Očekuje vas poučno iskustvo u poslovnoj saradnji.

Zdravlje: Sačuvajte dobro raspoloženje i pozitivnu orijentaciju.

Blizanci

Ljubav: U susretu sa voljenom osobom, upotrebite oprobani recept za emotivno zbližavanje. Dobra volja, čuda čini.

Posao: Ponekad sve postaje relativno. Izbegavajte varijantu sve ili ništa i različite izazove koji mogu da vas oštete.

Zdravlje: Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.

Rak

Ljubav: Očekuje vas prijatno iznenađenje u susretu sa bliskom osobom. Potrudite se da uzvratite na sličan način, budite dovoljno maštoviti.

Posao: Suočavate se sa novim i napornim obavezama, važno je da utičete na nečije mišljenje kako biste ubržali zajedničku akciju.

Zdravlje: Prijaće vam izlazak ili boravak u prirodi.



Horoskop za 8. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav: Nalazite se pod emotivnim pritiskom, morate da poštujete nečiju volju ili zahteve. Iritira vas nečije ponašanje.

Posao: Otvorena rasprava sa jednom osobom ilustruje vašu nesigurnost i nemoć u krugu poslovnih saradnika.

Zdravlje: Izbegavajte konfliktne situacije.

Devica

Ljubav: Delujete zadovoljno i inspirativno, dobijate emotivnu podršku od osobe koja ima važno mesto u vašem životu.

Posao: Potrebno je da preuzmete aktivnu ulogu ili da se orijentišete ka praktičnim rešenjima. Pokazaće se da je uspeh na vašoj strani.

Zdravlje: Učinite nešto korisno u prilog lepšem izgledu i boljem raspoloženju.

Vaga

Ljubav: Veštim potezima umete da ostvarite svoje emotivne namere. Partner vam ugađa na različite načine, dok se vi zadovoljno osmehujete.

Posao: Podstičite kod sebe radoznalost i kreativno raspoloženje. U susretu sa saradnicima, očekuje vas novo ili poučno iskustvo.

Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj formi.

Škorpija

Ljubav: Osobu koju volite, morate razumeti i onda kada greši. Nema potrebe da se ponašate kao moralni sudija.

Posao: Potreban vam je pouzdani partner ili osoba koja u potpunosti sledi vaš poslovni korak i kreativne ideje.

Zdravlje: Prijaće vam različite aktivnosti, kao dobar način rasterećenja i psihoterapije.



Horoskop za 8. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav: U susretu sa voljenom osobom osmislite zabavu koja odgovara zajedničkim potrebama i ukusu. Priželjkujete emotivno zbližavanje.

Posao: Sve što je dobro može biti i bolje, pod uslovom da uložite svoj maksimum i da prekoračite neke subjektivne granice.

Zdravlje: Važno je da uskladite misli i osećanja.

Jarac

Ljubav: Važno je da sačuvate emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom. Zaštitite one koje volite od nepotrebnih uzbuđenja

Posao: Velike ambicije ili potreba za prikupljanjem materijalnih rezultata, ne treba da vas navedu na pogrešno ponašanje.

Zdravlje: Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja, prijaće vam.

Horoskop za 8. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Vodolija

Ljubav: Nema razloga da potiskujete svoje emotivne želje, pred osobom koja dobro poznaje vašu ćud i karakter.

Posao: Delujete vešto u poslovno-finansijskim dogovorima, ali ni vaši saradnici nisu naivni.

Zdravlje: Podstičite kod sebe optimizam i dobro raspoloženje.

Ribe

Ljubav: Nepotrebno brinete zbog nečijeg ponašanja. Nikako da uskladite svoje želje i potrebe u odnosu sa voljenom osobom.

Posao: Zainteresovani ste za poslove koji donose novčanu nadoknadu ili materijalne aspekte. Jasno predstavljate svoje namere.

Zdravlje: Potrebno je da ulepšate svoje raspoloženje.

Horoskop za 8. septembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook










