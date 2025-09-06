Horoskop za 6. septembar: Jarac da povede računa o zdravlju, Blizanac previše brine o partneru

Horoskop za 6. septembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Potrudite se da delujete neodoljivo na osobu koja privlači Vašu emotivnu pažnju. Osmislite interesantnu i romantičnu zabavu.
Posao:
Ukoliko ste dovoljno odgovorni, nemojte dozvoliti da Vas pokoleba nečija priča. Postupite po svojoj savesti.
Zdravlje:
Zračite pozitivnom energijom.
Bik
Ljubav:
Partner deluje arogantno i preuveličava svoja obećanja. Takvim ponašanjem u Vama podstiče novu sumnju i dodatno Vas brine.
Posao:
Lako je napraviti pogrešan izbor, stoga obratite pažnju na nečiji savet. Nema razloga da forsirate svoje mišljenje i procenu.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate prisebnost duha i pozitivnu notu u raspoloženju.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Bez obzira na Vašu snalažljivost u poslovnim susretima, postoje stvari koje se ne uklapaju u Vašu početnu procenu.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.
Rak
Ljubav:
Uz sve uvažavanje razuma, treba da pratite i svoj »unutrašnji glas« ili ritam osećanja.
Posao:
Stvari procenjujete na osnovu praktične primene ili njihove upotrebne vrednosti.
Zdravlje:
Učinite nešto u prilog boljem raspoloženju.
Lav
Ljubav:
Nema razloga da se ponašate susretljivo. Važno je da shvatite »pravu vrednost« nečijeg prisustva.
Posao:
Postupite na osnovu svojih merila i bez detaljnih objašnjenja. Kolo sreće se okreće, negde dobijate a negde gubite.
Zdravlje:
Sačuvajte prisebnost duha i dobru koncentraciju.
Devica
Ljubav:
Posao:
Potrebna Vam je dobra koncentracija i moć opažanja u različitim situacijama. Oslonite se na svoje bogato iskustvo.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.
Vaga
Ljubav:
Stvari ponekad izgledaju potpuno drugačije od prvog utiska koji imate. Postupite po svojoj savesti u susretu sa voljenom osobom.
Posao:
Ne treba da se opterećujete različitim kriterijumima. Svako od saradnika ima svoj način interpretacije događaja.
Zdravlje:
Rasteretite se suvišnih briga, ulepšajte svoje raspoloženje.
Škorpija
Ljubav:
Delujete napeto, počinje da Vam smeta nečije prisustvo ili arogantno ponašanje. Ne želite da umanjite svoje kriterijume.
Posao:
Pažljivije analizirajte odgovore koje dobijate od bliskih saradnika, svako ima svoju teoriju i vesto brani svoje poslovne interese.
Zdravlje:
Izbegavajte neke naporne ili stresne situacije koje Vas zamaraju.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Bolje je da se ne zanosite nekim neobičnim idejama, već da sačuvate svoj poslovni ili društveni ugled.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate prisebnost duha i samokontrolu.
Jarac
Ljubav:
Vaš ponos izbija na površinu i to predstavlja pozitivan predznak u ljubavnom dijalogu. Umete da nametnete svoje želje.
Posao:
Nemojte dozvoliti da neko sumnja u Vaše znanje ili profesionalne sposobnosti. Važno je da poštujete važeći protokol.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.
Vodolija
Ljubav:
Kontrolišite svoje emotivne reakcije pred osobom koja ima drugačije afinitete ili interesovanja.
Posao:
Vaš optimizam i spremnost da se suočite sa različitim problemima, deluju pozitivno na okolinu.
Zdravlje:
Prijaće Vam društvena afirmacija i prihvaćenost.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Važno je da ostvarite pozitivne rezultate, ali ne po cenu prekida u poslovnoj saradnji. Prihvatite nečiji koristan savet.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.
Horoskop za 6. septembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
