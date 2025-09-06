Horoskop za 6. septembar: Jarac da povede računa o zdravlju, Blizanac previše brine o partneru

Horoskop za 6. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Potrudite se da delujete neodoljivo na osobu koja privlači Vašu emotivnu pažnju. Osmislite interesantnu i romantičnu zabavu.

Posao:

Ukoliko ste dovoljno odgovorni, nemojte dozvoliti da Vas pokoleba nečija priča. Postupite po svojoj savesti.

Zdravlje:

Zračite pozitivnom energijom.

Bik



Ljubav:

Partner deluje arogantno i preuveličava svoja obećanja. Takvim ponašanjem u Vama podstiče novu sumnju i dodatno Vas brine.

Posao:

Lako je napraviti pogrešan izbor, stoga obratite pažnju na nečiji savet. Nema razloga da forsirate svoje mišljenje i procenu.

Zdravlje:

Važno je da sačuvate prisebnost duha i pozitivnu notu u raspoloženju.



Blizanci

Ljubav:



Rak

Suviše brinete bez razloga, partner trenutno ne želi da Vam poverava misli ili ono što oseća. Budite strpljivi.Posao:Bez obzira na Vašu snalažljivost u poslovnim susretima, postoje stvari koje se ne uklapaju u Vašu početnu procenu.Zdravlje:Prijaće Vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.

Ljubav:

Uz sve uvažavanje razuma, treba da pratite i svoj »unutrašnji glas« ili ritam osećanja.

Posao:

Stvari procenjujete na osnovu praktične primene ili njihove upotrebne vrednosti.

Zdravlje:

Učinite nešto u prilog boljem raspoloženju.



Horoskop za 6. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav



Ljubav:

Nema razloga da se ponašate susretljivo. Važno je da shvatite »pravu vrednost« nečijeg prisustva.

Posao:

Postupite na osnovu svojih merila i bez detaljnih objašnjenja. Kolo sreće se okreće, negde dobijate a negde gubite.

Zdravlje:

Sačuvajte prisebnost duha i dobru koncentraciju.



Devica

Ljubav:



Vaga

Ukoliko osećate rezignaciju, razmislite u čemu ste pogrešili prema bliskoj osobi. Niko nije bezgrešan ni savršen.Posao:Potrebna Vam je dobra koncentracija i moć opažanja u različitim situacijama. Oslonite se na svoje bogato iskustvo.Zdravlje:Prijaće Vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.

Ljubav:

Stvari ponekad izgledaju potpuno drugačije od prvog utiska koji imate. Postupite po svojoj savesti u susretu sa voljenom osobom.

Posao:

Ne treba da se opterećujete različitim kriterijumima. Svako od saradnika ima svoj način interpretacije događaja.

Zdravlje:

Rasteretite se suvišnih briga, ulepšajte svoje raspoloženje.



Škorpija

Ljubav:

Delujete napeto, počinje da Vam smeta nečije prisustvo ili arogantno ponašanje. Ne želite da umanjite svoje kriterijume.

Posao:

Pažljivije analizirajte odgovore koje dobijate od bliskih saradnika, svako ima svoju teoriju i vesto brani svoje poslovne interese.

Zdravlje:

Izbegavajte neke naporne ili stresne situacije koje Vas zamaraju.



Horoskop za 6. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:



Jarac

Susret sa jednom osobom za Vas predstavlja veliko zadovoljstvo i užitak. Na žalost, taj vrhunac brzo prolazi.Posao:Bolje je da se ne zanosite nekim neobičnim idejama, već da sačuvate svoj poslovni ili društveni ugled.Zdravlje:Važno je da sačuvate prisebnost duha i samokontrolu.

Ljubav:

Vaš ponos izbija na površinu i to predstavlja pozitivan predznak u ljubavnom dijalogu. Umete da nametnete svoje želje.

Posao:

Nemojte dozvoliti da neko sumnja u Vaše znanje ili profesionalne sposobnosti. Važno je da poštujete važeći protokol.

Zdravlje:

Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.



Vodolija

Ljubav:

Kontrolišite svoje emotivne reakcije pred osobom koja ima drugačije afinitete ili interesovanja.

Posao:

Vaš optimizam i spremnost da se suočite sa različitim problemima, deluju pozitivno na okolinu.

Zdravlje:

Prijaće Vam društvena afirmacija i prihvaćenost.



Ribe

Ljubav:



Horoskop za 6. septembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook











Delujete zadovoljno i raspoloženo za izlazak ili novi susret. Voljena osoba čini sve što je potrebno, da ispuni sva Vaša očekivanja.Posao:Važno je da ostvarite pozitivne rezultate, ali ne po cenu prekida u poslovnoj saradnji. Prihvatite nečiji koristan savet.Zdravlje:Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.