Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Horoskop za 6. septembar: Jarac da povede računa o zdravlju, Blizanac previše brine o partneru

Horoskop za 6. septembar: Jarac da povede računa o zdravlju, Blizanac previše brine o partneru

Autor: | 06/09/2025

0

Horoskop za 6. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:
Potrudite se da delujete neodoljivo na osobu koja privlači Vašu emotivnu pažnju. Osmislite interesantnu i romantičnu zabavu.
Posao:
Ukoliko ste dovoljno odgovorni, nemojte dozvoliti da Vas pokoleba nečija priča. Postupite po svojoj savesti.
Zdravlje:
Zračite pozitivnom energijom.

Bik


Ljubav:
Partner deluje arogantno i preuveličava svoja obećanja. Takvim ponašanjem u Vama podstiče novu sumnju i dodatno Vas brine.
Posao:
Lako je napraviti pogrešan izbor, stoga obratite pažnju na nečiji savet. Nema razloga da forsirate svoje mišljenje i procenu.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate prisebnost duha i pozitivnu notu u raspoloženju.
 

Pročitajte 12. septembra karma kuca na vaša vrata, sve što ste uradili, vraća vam se

Blizanci

Ljubav:

Suviše brinete bez razloga, partner trenutno ne želi da Vam poverava misli ili ono što oseća. Budite strpljivi.
Posao:
Bez obzira na Vašu snalažljivost u poslovnim susretima, postoje stvari koje se ne uklapaju u Vašu početnu procenu.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.
 

Rak

Ljubav:
Uz sve uvažavanje razuma, treba da pratite i svoj »unutrašnji glas« ili ritam osećanja.
Posao:
Stvari procenjujete na osnovu praktične primene ili njihove upotrebne vrednosti.
Zdravlje:
Učinite nešto u prilog boljem raspoloženju.
 

Horoskop za 6. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav


Ljubav:
Nema razloga da se ponašate susretljivo. Važno je da shvatite »pravu vrednost« nečijeg prisustva.
Posao:
Postupite na osnovu svojih merila i bez detaljnih objašnjenja. Kolo sreće se okreće, negde dobijate a negde gubite.
Zdravlje:
Sačuvajte prisebnost duha i dobru koncentraciju.
 

Devica

Ljubav:

Ukoliko osećate rezignaciju, razmislite u čemu ste pogrešili prema bliskoj osobi. Niko nije bezgrešan ni savršen.
Posao:
Potrebna Vam je dobra koncentracija i moć opažanja u različitim situacijama. Oslonite se na svoje bogato iskustvo.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.
 

Vaga

Ljubav:
Stvari ponekad izgledaju potpuno drugačije od prvog utiska koji imate. Postupite po svojoj savesti u susretu sa voljenom osobom.
Posao:
Ne treba da se opterećujete različitim kriterijumima. Svako od saradnika ima svoj način interpretacije događaja.
Zdravlje:
Rasteretite se suvišnih briga, ulepšajte svoje raspoloženje.
 

Škorpija

Ljubav:
Delujete napeto, počinje da Vam smeta nečije prisustvo ili arogantno ponašanje. Ne želite da umanjite svoje kriterijume.
Posao:
Pažljivije analizirajte odgovore koje dobijate od bliskih saradnika, svako ima svoju teoriju i vesto brani svoje poslovne interese.
Zdravlje:
Izbegavajte neke naporne ili stresne situacije koje Vas zamaraju.
 

Horoskop za 6. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:

Susret sa jednom osobom za Vas predstavlja veliko zadovoljstvo i užitak. Na žalost, taj vrhunac brzo prolazi.
Posao:
Bolje je da se ne zanosite nekim neobičnim idejama, već da sačuvate svoj poslovni ili društveni ugled.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate prisebnost duha i samokontrolu.
 

Jarac

Ljubav:
Vaš ponos izbija na površinu i to predstavlja pozitivan predznak u ljubavnom dijalogu. Umete da nametnete svoje želje.
Posao:
Nemojte dozvoliti da neko sumnja u Vaše znanje ili profesionalne sposobnosti. Važno je da poštujete važeći protokol.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.
 

Vodolija

Ljubav:
Kontrolišite svoje emotivne reakcije pred osobom koja ima drugačije afinitete ili interesovanja.
Posao:
Vaš optimizam i spremnost da se suočite sa različitim problemima, deluju pozitivno na okolinu.
Zdravlje:
Prijaće Vam društvena afirmacija i prihvaćenost.
 

Ribe

Ljubav:

Delujete zadovoljno i raspoloženo za izlazak ili novi susret. Voljena osoba čini sve što je potrebno, da ispuni sva Vaša očekivanja.
Posao:
Važno je da ostvarite pozitivne rezultate, ali ne po cenu prekida u poslovnoj saradnji. Prihvatite nečiji koristan savet.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.
 

Horoskop za 6. septembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Tamara Roksandić Getty Images
Tagovi: horoskop horoskop za 6. septembar horoskop za 6. septembar 2025. godine dnevni horoskop za 6. septembar 2025. godine

Pročitajte još

Najnovije vesti