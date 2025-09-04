Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 4. septembar: Lav besan, Škorpija ima dobar poslovni plan

Autor: | 04/09/2025

Horoskop za 4. septembar 2025. godine

Ovan


Ljubav:
Partner se žali na Vašu učestalu rasejanost ili zaboravnost. Ispravite na vreme svoje propuste.
Posao:
Tek kada budete spoznali pravu istinu, shvatićete na koji način treba da rešavate svoje poslovno-finansijske dileme.
Zdravlje:
Izbegavajte loše navike ili depresivno raspoloženje.

Bik

Ljubav:
Partner želi da Vam izađe u susret, ali ima pogrešnu procenu. Progovorite sa više emocija pred bliskom osobom.
Posao:
Budite uzdržani i na negativne komentare, nemojte odgovarati po sličnom principu. Poželjno je da podstičete pozitivnu atmosferu.
Zdravlje:
Važno je da kontrolišete svoje unutrašnje konflikte.

Blizanci

Ljubav:

Voljena osoba ponekad ima velike zahteve, ali Vi umete da ih ispunite. Budite dovoljno maštoviti i osmislite interesantnu zabavu u dvoje.
Posao:
Očekuje Vas niz interesantnih susreta. Učinite sve što je potrebno, da spojite lepo i ugodno sa praktičnim i korisnim.
Zdravlje:
Zračite pozitivnom energijom.

Rak

Ljubav:
Nemojte davati obećanja koja ne možete da ispunite. Osmeh i emotivne želje ne znače mnogo, ukoliko ne postoji čvrsta namera.
Posao:
Pokušavate da ispravite poslovne propuste, nema razloga da previše pričate o svojim planovima. Važni su rezultati, a ne komentari.
Zdravlje:
Prijaće Vam izlazak, šetnja ili boravak u prirodi.

Lav

Ljubav:
Reagujete impulsivno prema bliskoj osobi, morate imati strpljenja i razumevanja za nečije slabosti.
Posao:
Diplomatija ponekad postaje neizbežna, ali u želji da osporite nečije mišljenje Vama nedostaje prava mera.
Zdravlje:
Potrebna Vam je psihološka ravnoteža.

Devica

Ljubav:

Imate utisak da Vaš emotivni život nije dovoljno interesantan i uzbudljiv u onoj meri koliko biste želeli. Učinite nešto u tom pravcu.
Posao:
Potrudite se da preduhitrite ostale saradnike, koji računaju na Vašu nedovoljnu informisanost ili neupućenost u poslovne prilike.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe pozitivno raspoloženje.

Vaga

Ljubav:
Važno je da se pripremite za romantičan susret. Neko Vas podstiče na pozitivno raspoloženje.
Posao:
Ponekad postoji razlika u poslovnim interesima. Nemojte dozvoliti da Vam neko nameće inferioran položaj.
Zdravlje:
Nema razloga za zabrinutost, opustite se.

Škorpija

Ljubav:
Pokušajte da usrećite porodicu. Važno je da da razumete i odgovorite na nečije emotivne potrebe.
Posao:
Vaš način razmišljanja deluje pozitivno na okolinu i obećava zajednički uspeh ili dobitak.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Strelac

Ljubav:

Vaši emotivni utisci i raspoloženje se menjaju u zavisnosti od društva u kome se nalazite. Želeli biste da produžite samo one prijatne momente.
Posao:
Potvrđuje se zlatno pravilo da je važnije znati i umeti, nego imati. Pravilan način razmišljanja i delovanja donosi uspešne rezultate.
Zdravlje:
Obratite pažnju na uredniji način života, potrebno Vam je više sna.

Jarac

Ljubav:
U odnosu sa voljenom osobom, postavite jasnu granicu između pristojnog ponašanja i uzajamnog poverenja.
Posao:
Potrebno je da završite svoje obaveze u predviđenom roku. Neko neće tolerisati Vaše izgovore ili poslovne propuste.
Zdravlje:
Prijaće Vam rekreacija ili boravak u prirodi.

Vodolija

Ljubav:
Zanemarili ste nečija osećanja, glas savesti Vas podseća na izvinjenje. Razmislite na koji način treba da se iskupite pred voljenom osobom.
Posao:
Vaši saradnici imaju dobru poslovnu strategiju, stoga prihvatite nove ideje ili savremenija rešenja koja vode ka praktičnim rezultatima.
Zdravlje:
Važno je da uskladite misli i osećanja.

Ribe

Ljubav:

Sačuvajte prisebnost u susretu sa voljenom osobom. Ponekad lako gubite osećaj za realnost. Posmatrajte stvari sa više optimizma.
Posao:
Svoje poslovne planove možete da ostvarite na inteligentan nacin i bez suvišne price. Prihvatite različite podsticaje.
Zdravlje:
Nema razloga da se opterećujete pogrešnim slutnjama.

