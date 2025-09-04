Horoskop za 4. septembar: Lav besan, Škorpija ima dobar poslovni plan

Horoskop za 4. septembar 2025. godine

Ovan



Ljubav:

Partner se žali na Vašu učestalu rasejanost ili zaboravnost. Ispravite na vreme svoje propuste.

Posao:

Tek kada budete spoznali pravu istinu, shvatićete na koji način treba da rešavate svoje poslovno-finansijske dileme.

Zdravlje:

Izbegavajte loše navike ili depresivno raspoloženje.

Bik

Ljubav:

Partner želi da Vam izađe u susret, ali ima pogrešnu procenu. Progovorite sa više emocija pred bliskom osobom.

Posao:

Budite uzdržani i na negativne komentare, nemojte odgovarati po sličnom principu. Poželjno je da podstičete pozitivnu atmosferu.

Zdravlje:

Važno je da kontrolišete svoje unutrašnje konflikte.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Voljena osoba ponekad ima velike zahteve, ali Vi umete da ih ispunite. Budite dovoljno maštoviti i osmislite interesantnu zabavu u dvoje.Posao:Očekuje Vas niz interesantnih susreta. Učinite sve što je potrebno, da spojite lepo i ugodno sa praktičnim i korisnim.Zdravlje:Zračite pozitivnom energijom.

Ljubav:

Nemojte davati obećanja koja ne možete da ispunite. Osmeh i emotivne želje ne znače mnogo, ukoliko ne postoji čvrsta namera.

Posao:

Pokušavate da ispravite poslovne propuste, nema razloga da previše pričate o svojim planovima. Važni su rezultati, a ne komentari.

Zdravlje:

Prijaće Vam izlazak, šetnja ili boravak u prirodi.

Lav

Ljubav:

Reagujete impulsivno prema bliskoj osobi, morate imati strpljenja i razumevanja za nečije slabosti.

Posao:

Diplomatija ponekad postaje neizbežna, ali u želji da osporite nečije mišljenje Vama nedostaje prava mera.

Zdravlje:

Potrebna Vam je psihološka ravnoteža.

Devica

Ljubav:



Vaga

Imate utisak da Vaš emotivni život nije dovoljno interesantan i uzbudljiv u onoj meri koliko biste želeli. Učinite nešto u tom pravcu.Posao:Potrudite se da preduhitrite ostale saradnike, koji računaju na Vašu nedovoljnu informisanost ili neupućenost u poslovne prilike.Zdravlje:Podstičite kod sebe pozitivno raspoloženje.

Ljubav:

Važno je da se pripremite za romantičan susret. Neko Vas podstiče na pozitivno raspoloženje.

Posao:

Ponekad postoji razlika u poslovnim interesima. Nemojte dozvoliti da Vam neko nameće inferioran položaj.

Zdravlje:

Nema razloga za zabrinutost, opustite se.

Škorpija

Ljubav:

Pokušajte da usrećite porodicu. Važno je da da razumete i odgovorite na nečije emotivne potrebe.

Posao:

Vaš način razmišljanja deluje pozitivno na okolinu i obećava zajednički uspeh ili dobitak.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Strelac

Ljubav:



Jarac

Vaši emotivni utisci i raspoloženje se menjaju u zavisnosti od društva u kome se nalazite. Želeli biste da produžite samo one prijatne momente.Posao:Potvrđuje se zlatno pravilo da je važnije znati i umeti, nego imati. Pravilan način razmišljanja i delovanja donosi uspešne rezultate.Zdravlje:Obratite pažnju na uredniji način života, potrebno Vam je više sna.

Ljubav:

U odnosu sa voljenom osobom, postavite jasnu granicu između pristojnog ponašanja i uzajamnog poverenja.

Posao:

Potrebno je da završite svoje obaveze u predviđenom roku. Neko neće tolerisati Vaše izgovore ili poslovne propuste.

Zdravlje:

Prijaće Vam rekreacija ili boravak u prirodi.

Vodolija

Ljubav:

Zanemarili ste nečija osećanja, glas savesti Vas podseća na izvinjenje. Razmislite na koji način treba da se iskupite pred voljenom osobom.

Posao:

Vaši saradnici imaju dobru poslovnu strategiju, stoga prihvatite nove ideje ili savremenija rešenja koja vode ka praktičnim rezultatima.

Zdravlje:

Važno je da uskladite misli i osećanja.

Ribe

Ljubav:



Sačuvajte prisebnost u susretu sa voljenom osobom. Ponekad lako gubite osećaj za realnost. Posmatrajte stvari sa više optimizma.Posao:Svoje poslovne planove možete da ostvarite na inteligentan nacin i bez suvišne price. Prihvatite različite podsticaje.Zdravlje:Nema razloga da se opterećujete pogrešnim slutnjama.