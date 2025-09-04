Horoskop za 4. septembar: Lav besan, Škorpija ima dobar poslovni plan

Horoskop za 4. septembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Partner se žali na Vašu učestalu rasejanost ili zaboravnost. Ispravite na vreme svoje propuste.
Posao:
Tek kada budete spoznali pravu istinu, shvatićete na koji način treba da rešavate svoje poslovno-finansijske dileme.
Zdravlje:
Izbegavajte loše navike ili depresivno raspoloženje.
Bik
Ljubav:
Partner želi da Vam izađe u susret, ali ima pogrešnu procenu. Progovorite sa više emocija pred bliskom osobom.
Posao:
Budite uzdržani i na negativne komentare, nemojte odgovarati po sličnom principu. Poželjno je da podstičete pozitivnu atmosferu.
Zdravlje:
Važno je da kontrolišete svoje unutrašnje konflikte.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Očekuje Vas niz interesantnih susreta. Učinite sve što je potrebno, da spojite lepo i ugodno sa praktičnim i korisnim.
Zdravlje:
Zračite pozitivnom energijom.
Rak
Ljubav:
Nemojte davati obećanja koja ne možete da ispunite. Osmeh i emotivne želje ne znače mnogo, ukoliko ne postoji čvrsta namera.
Posao:
Pokušavate da ispravite poslovne propuste, nema razloga da previše pričate o svojim planovima. Važni su rezultati, a ne komentari.
Zdravlje:
Prijaće Vam izlazak, šetnja ili boravak u prirodi.
Lav
Ljubav:
Reagujete impulsivno prema bliskoj osobi, morate imati strpljenja i razumevanja za nečije slabosti.
Posao:
Diplomatija ponekad postaje neizbežna, ali u želji da osporite nečije mišljenje Vama nedostaje prava mera.
Zdravlje:
Potrebna Vam je psihološka ravnoteža.
Devica
Ljubav:
Posao:
Potrudite se da preduhitrite ostale saradnike, koji računaju na Vašu nedovoljnu informisanost ili neupućenost u poslovne prilike.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe pozitivno raspoloženje.
Vaga
Ljubav:
Važno je da se pripremite za romantičan susret. Neko Vas podstiče na pozitivno raspoloženje.
Posao:
Ponekad postoji razlika u poslovnim interesima. Nemojte dozvoliti da Vam neko nameće inferioran položaj.
Zdravlje:
Nema razloga za zabrinutost, opustite se.
Škorpija
Ljubav:
Pokušajte da usrećite porodicu. Važno je da da razumete i odgovorite na nečije emotivne potrebe.
Posao:
Vaš način razmišljanja deluje pozitivno na okolinu i obećava zajednički uspeh ili dobitak.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Potvrđuje se zlatno pravilo da je važnije znati i umeti, nego imati. Pravilan način razmišljanja i delovanja donosi uspešne rezultate.
Zdravlje:
Obratite pažnju na uredniji način života, potrebno Vam je više sna.
Jarac
Ljubav:
U odnosu sa voljenom osobom, postavite jasnu granicu između pristojnog ponašanja i uzajamnog poverenja.
Posao:
Potrebno je da završite svoje obaveze u predviđenom roku. Neko neće tolerisati Vaše izgovore ili poslovne propuste.
Zdravlje:
Prijaće Vam rekreacija ili boravak u prirodi.
Vodolija
Ljubav:
Zanemarili ste nečija osećanja, glas savesti Vas podseća na izvinjenje. Razmislite na koji način treba da se iskupite pred voljenom osobom.
Posao:
Vaši saradnici imaju dobru poslovnu strategiju, stoga prihvatite nove ideje ili savremenija rešenja koja vode ka praktičnim rezultatima.
Zdravlje:
Važno je da uskladite misli i osećanja.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Svoje poslovne planove možete da ostvarite na inteligentan nacin i bez suvišne price. Prihvatite različite podsticaje.
Zdravlje:
Nema razloga da se opterećujete pogrešnim slutnjama.
Horoskop za 4. septembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
