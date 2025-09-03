Horoskop za 3. septembar: Raku se okreće kolo sreće, Ribe na poslu imaju probleme

Horoskop za 3. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Pokažite voljenoj osobi da dobra volja i pažnja znače više od »skupih poklona«.

Posao:

Vaš entuzijazam i lični ponos mogu da se protumače na različite načine, pažljivije birajte reči koje koristite u društvu saradnika.

Zdravlje:

Uživajte u stvarima koje deluju pozitivno na Vaše raspoloženje.



Bik



Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom, upotrebite »oprobani recept« za emotivno zbližavanje. Dobra volja, čuda čini.

Posao:

Ponekad sve postaje relativno. Izbegavajte varijantu »sve ili ništa« i različite izazove koji mogu da Vas oštete.

Zdravlje:

Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.



Blizanci





Rak

Ljubav:Zanemarili ste nečija osećanja, glas savesti Vas podseća na izvinjenje. Razmislite na koji način treba da se iskupite pred voljenom osobom.Posao:Vaši saradnici imaju dobru poslovnu strategiju, stoga prihvatite nove ideje ili savremenija rešenja koja vode ka praktičnim rezultatima.Zdravlje:Važno je da uskladite misli i osećanja.

Ljubav:

Nema razloga da se ponašate susretljivo. Važno je da shvatite »pravu vrednost« nečijeg prisustva.

Posao:

Postupite na osnovu svojih merila i bez detaljnih objašnjenja. Kolo sreće se okreće, negde dobijate a negde gubite.

Zdravlje:

Sačuvajte prisebnost duha i dobru koncentraciju.



Lav

Ljubav:

Planirajte susret sa jednom dragom osobom za koju Vas vezuju prijatne uspomene i topla emotivna nota. Opustite se.

Posao:

Neko osporava Vaš poslovni ugled, što dodatno otežava dogovor. Budite uporni u svojim namerama.

Zdravlje:

Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.



Devica

Ljubav:



Vaga

Ne dozvolite partneru da se udaljava od zajedničkih tema. Insistirajte na svojim emotivnim potrebama.Posao:Većinu obaveza možete da završite samostalno i bez dodatnog uticaja sa strane. Sve se svodi na poslovnu organizaciju i dobru volju.Zdravlje:Uživajte u lepim stvarima, opustite se.

Ljubav:

U emotivnom smislu smeta Vam saznanje da voljenoj osobi nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost.

Posao:

Nemojte dozvoliti da Vas neko obavezuje na saradnju koja ne ispunjava Vaše kriterijume i očekivanja.

Zdravlje:

Prijaće Vam promena i relaksacija.



Škorpija



Ljubav:

Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na Vaš ljubavni život. Svet oko sebe posmatrate drugačijim očima i sa više optimizma.

Posao:

U većini situacija umete da prilagodite osnovne kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za bolje uslove.

Zdravlje:

Posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima, opustite se.



Strelac





Jarac

Ljubav:Pažljivije analizirajte voljenu osobu kako biste otkrili nove detalje koji mogu da ispune zajednička očekivanja.Posao:Saradnici očekuju da delujete snalažljivo. Važno je da rangirate poslovne dogovore po stepenu važnosti i isplativosti.Zdravlje:Nema razloga za zabrinutost, oslonite se na svoju intiuciju.

Ljubav:

Nemojte očekivati previše razumevanja od osobe koja ima različite emotivne afinitete i potrebe.

Posao:

Izbegavajte rizik na koji Vas nagovaraju saradnici ili jedna mlađa osoba. Najbolje je da prihvatite stvari i pravila koja dobro poznajete.

Zdravlje:

Posvetite pažnju vedrim sadržajima koji pozitivno utiču na Vaše raspoloženje.



Vodolija



Ljubav:

Dobra volja »čuda čini«, dovoljno je da vidite osmeh zadovoljstva na licu drage osobe i da osetite novu kreativnu inspiraciju.

Posao:

Ponekad Vam nedostaje samopouzdanje i smisao za praktičnom orijentacijom, ali uvek postoji zaobilazno rešenje.

Zdravlje:

Izbegavajte različite situacije koje Vas psihički uznemiravaju.



Ribe

Ljubav:



Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju i uz dragu osobu. »Male nežnosti« donose veliko zadovoljstvo.Posao:Imate dobre ideje, ali neko odbija Vaš savet i pokušava da umanji Vašu ulogu u poslovno-finansijskoj saradnji.Zdravlje:Podstičite kod sebe odlučnost, samopouzdanje i jaku volju.