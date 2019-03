Mina Sovtić: Osećam teret što sam ćerka Anice Dobre

Mlada glumica Mina Sovtić ćerka je naše legendarne glumice Anice Dobre, a očigledno je da je od majke nasledila talenat s obzirom na to da je krenula njenim stopama.



Ipak, Mina priznaje da joj nije bilo lako zbog toga što ima poznatu majku.

-Osećam teret što sam ćerka Anice Dobre, zato što jeste kliše da se dete bavi profesijom roditelja. Meni to nije bio hir, ja sam morala mnogo da radim da bih sebi i drugima dokazala da sam za to sposobna i da mi to jeste nešto u čemu mogu moj umetnički dar da iskažem. Svi se rađamo sa empatijom i emotivnim aparatom. Da li se to nasleđuje ne znam, ali mislim da je dobar deo naše profesije empatija, sposobnost da osetimo ono što osećaju drugi ljudi – ispričala je ona.



Ali, s obzirom na to da radi punom parom, očigledno je Mina već pokazala da je dostojna naslednica svoje majke.