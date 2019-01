Jelena Gavrilović: Ništa mi se u životu nije desilo preko noći, niti slučajno

Jelena Gavrilović jedna je od naših najpopularnijih glumica. Ona je godinama hrabro gradila svoju uspešnu karijeru, ali kako ističe, nije joj bilo lako.

Jelena koju gledaoci trenutno imaju prilike da vide u seriji “Istine i laži”, objašnjava da se za svaku ulogu izborila sama.

– Moj put uopšte nije bio jednostavan. Imam utisak da u ovom zadovoljstvu ne mogu da uživam kad se osvrnem i razmislim koliko sam na tome radila. Ništa mi se u životu nije desilo preko noći, niti slučajno. Akademiju sam upisala 2001, sa 18 godina, posle trećeg razreda gimnazije. Kad sam je završila, apsolutno nisam imala posla. Čekala sam dugo svoju priliku. Desio se čuveni film Darka Bajića ‘Na lepom plavom Dunavu’. Usred snimanja se zapalio brod. Pomislila sam – neka mračna sila se nadvila nad mojom karijerom. Onda sam baš za taj film dobila nagradu u Nišu i sve je krenulo uzlaznom putanjom – Atelje 212, ‘Kosa’, kontroverzni ‘Srpski film’, pa Dizni, pa ‘Tvoje lice zvuči poznato’, reklama za banku, ‘Sinđelići’… Imala sam sreću da su me se u pravom trenutku setili pravi ljudi od kojih sam mnogo naučila. Recimo, Bajić. On je prvi reditelj sa kojim sam radila i imala sam ogromnu tremu. Bio je divan, kao i njegova porodica. Od njega sam naučila dosta o filmu, ne samo ispred kamere, već i o produkciji, montaži. Jako sam mu zahvalna na tome.

Da li je naporno snimati maratonsku seriju “Istine i laži”?

– Jako je teško. Imala sam sreću da su mi se, pred kraj, proredili dani snimanja pa sam uspela malo i da se odmorim. Moram da pohvalim producente serije. To je sulud projekat – mislim da niko nikad kod nas nije uspeo da snimi toliko epizoda.

Da li biste gledali taj tip serije da je ne snimate? – Nikad se žanrovski ne ograničavam. Gledam šta mi se i kad mi se sviđa, zavisno od toga kako sam raspoložena. Volim, recimo, crtane filmove – od onih za uzrast od šest godina do ozbiljnih Diznijevih. Ovo je era hiperprodukcije, televizija je dominantna. Toliko malo imamo bioskopa, da se divim kolegama koje se bore i rade filmove. I treba da se bore, jer to vredi. Publika je zasićena različitim sadržajima. Igrala sam u raznim serijama koje su bile veoma gledane. U nekima sam imala manju, u nekima veću ulogu. Svaka serija ima svoju publiku. Receptura popularnosti ‘Istina i laži’ je vrlo jednostavna. To je porodična serija koja obuhvata različite generacije. Iz istog razloga je “Bolji život” bio gledan. Ljudima je potrebno da se malo udalje od sopstvenih problema i da gledaju druge ljude kakve mogu da sretnu u komšiluku.

Nekad vas svrstavaju u kliše fatalnih zavodnica?

– Meni to uopšte ne smeta, čak mi je zabavno. Svi koji me poznaju znaju koliko sam privatno drugačija od onog što igram. Čekam priliku da publika doživi potpuni šok, kad vidi kakva sam zaista. U nekim svojim javnim izlaganjima sam dosta svedena. Drugu energiju nosim sa sobom. Uvek je dobro kad imaš više slojeva, možeš da se poigravaš sa publikom. Nekako si se zaštitio, mislim da je to u redu.

Postoji li uloga o kojoj maštate?

– Da, ali vam neću reći koja je (smeh).