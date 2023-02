O porodici, lažnim prijateljima i snaji Arijani: Brat Siniše Mihajlovića sve izneo u javnost

Brat Siniše Mihajlovića otkrio nepoznate detelje iz života slavnog fudbalera

U subotu će se održati oproštajna utakmica između Crvene zvezde i Vojvodine u čast Siniše Mihajlovića. Tim povodom brat legendarnog fudbalera Dražen Mihajlović uključio se preko video-linka u emisiju „Kec na jedanaest“ na K1 televiziji i otkrio pojedine detalje iz njihovog života za koje javnost do sada nije znala.

‒ Ovom prilikom pozvao bih sve koji su ga voleli i poštovali zbog svega što je učinio, da se dostojno i mi u Srbiji oprostimo od njega – istakao je Dražen na početku razgovora.

K1 screenshot

Brat Siniše Mihajlovića potom se osvrnuo na njihovo detinjstvo.

‒ Odrasli smo u velikoj porodici koja je pripadala srednjem staležu. Imali smo jednu sobu u kojoj smo delili jedan krevet do moje 14. godine, kada sam otišao na školovanje u Zagreb – rekao je Dražen. Potom se rasplakao:

‒ Izvinite, mnogo mi je teško da pričam o tome.

Youtube printscreen

Tokom rata u Hrvatskoj dogodila se jedna od najtežih situacija u kojoj se legendarni fudbaler našao. Njegov tadašnji najbolji prijatelj izbacio je Draženove i Sinišine roditelje iz rodne kuće.

‒ Potičemo iz mešovitog braka. Bilo je dosta problema kada se zaratilo u našim krajevima. Majkina porodica nije podržavala to što je ona udata za pravoslavca. Nikada pre toga nismo osetili nešto tako, uvek smo bili Jugosloveni, ali onda je, nažalost, došlo do podela i u porodici, ali i među prijateljima. Najteže je bilo našoj majci koja je bila na dve strane. Naravno, ona je odlučila da bude uz svoju porodicu i da krene za svojim sinovima i mužem, ona je osetila najveći teret. Ona je jaka žena – kazao je Dražen u emisiji „Kec na jedanaest“.

‒ Bio je taj najbolji prijatelj. Dolazio je kod nas kući, spavao kod nas, Siniša kod njega, družili se... Bio sam prisutan tada kada je uradio to što neko sebi nikada ne bi mogao da oprosti. Ipak, 1999. godine u Zagrebu došao je da se vidi sa Sinišom i da popričaju. Objasnio mu je razloge zbog čega je sve to morao da uradi. Na kraju se ispostavilo da je dobro što je to uradio jer su majka i otac odmah posle toga napustili našu rodnu kuću i došli u Novi Sad, odnosno Beograd, tako da im je u neku ruku sačuvao život.

Youtube printscreen

Zbog specifičnog izgleda i šarma Sinišu Mihajlovića žene su obožavale, ali njegovo srce osvojila je Arijana koja je sa njim ostala do poslednjeg trenutka.

‒ Moram da iskoristim priliku da još jednom zahvalim Sinišinoj supruzi Arijani za sve što je učinila za sve ove godine dok je bio u bolnici. Ona je svaki dan provela pored njegovog kreveta. To može samo neko ko nekoga iskreno voli. Izabrao je pravu ženu. Ona je jedna divna majka, bila je divna supruga, za nju imam samo reči hvale.

Instagram

Oproštajna utakmica u čast Siniše Mihajlovića održaće se u subotu na stadionu Crvene zvezde, a brat Dražen sa svojom porodicom, ali i sa Mihinim sinovima Dušanom i Nikolasom, prisustvovaće ovom veličanstvenom događaju.

‒ Biću na utakmici zajedno sa dva Sinišina sina, Dušanom i Nikolasom. Nažalost, Viktorija i Virdžinija, Miroslav i supruga Arijana ne mogu da dođu zbog nekih svojih obaveza.

Profimedia

Posle bratove smrti Dražen je napisao pismo u kome se obratio onima kojima je Siniša pomogao, a nisu se udostojili da izjave saučešće i dođu da ga isprate na večni počinak.

‒ Opet bih sve isto napisao. To je izašlo iz mene, nešto što me je tištilo. Poznajem sve te ljude, znam koliko im je puta pomogao, a nisu se udostojili da ga isprate, ali to ide na čast njima, a ne meni – zaključio je Dražen u razgovoru sa Boškom Jakovljevićem i Aleksandrom Jeftanović u emisiji „Kec na jedanaest“ na televiziji K1.