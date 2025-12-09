Vlado za HELLO! otkriva ko kiti jelku u porodici Georgiev, kao i da li je na novogodišnjoj trpezi bakalar ili prase

Decembarski koncerti koje organizuje Vlado Georgiev već su postali tradicionalni. Druženje sa publikom, zakazano za 13. decembar u Areni, biće prilika da zaokruži blistavi niz „Gospodskih“ koncerata, koji je počeo prošlog decembra.

O mesecu koji mu prolazi u znaku aplauza, u razgovoru za HELLO! kazao je:

- Prija mi što su ljudi tada makar u veštačkoj euforiji, bar su malo veseli. To je lepo, naročito kada se uđe dublje u decembar. Već se pomalo oseća ta atmosfera. Valjda ljudi žele da se otarase godine koja je na izmaku, jer prvo zapamte stvari koje nisu lepe, a proživeli su ih prethodnih meseci. Taj 1. januar doživljavamo kao novi početak, kao – idemo u novi krug.

Vi, sigurno, niste neko ko od 1. januara očekuje velike promene?

- Meni je svaki dan – dan. Ja sam čovek „carpe diem“.

Svojevremeno ste ispričali da dok ste živeli sami uopšte niste kitili jelku, jer vas to nije interesovalo. Rođenje ćerki je, sigurno, promenilo odnos prema praznicima.

- Dešavalo se da svo četvoro zajedno okitimo jelku, ali to uglavnom prepustim Milici i ćerkama. One u tome uživaju. Sada, dok se jelka kitila, ja sam se bavio koncertima. Promo

Dok ste odrastali, bez kojih jela se nije mogla zamisliti Nova godina?

- U to vreme su svi bili tradicionalni. Doduše, rastao sam na moru, pa je trpeza bila malo drugačija.

Znači li to da je bakalar zamena za prase?

- Bude i prase, jer će ti doći komšija koji voli prase (smeh) Ne mogu samo brancin i lignje. I tada se slavilo već od Svetog Nikole pa do posle Božića, a i duže.Trajalo je to, ali nije bilo tako glasno.

U godini koja je pred nama proslavićete pedeseti rođendan. Kako vam to zvuči?

- Davno sam se formirao kao ličnost i nisam se mnogo promenio. Možda sam čak malo smireniji i laganiji nego nekada. Godine su običan broj. Više puta sam rekao da znam puno starih ljudi koji imaju malo godina i poznajem dosta mladih ljudi, koji imaju mnogo godina. Pitanje je da li čovek vodi računa o sebi i da li se njegov duh ocrtava na telu i licu. Može u krštenici pisati pedeset, a da vaše telo funkcioniše kao da imate trideset i da vam je um možda kao da imate 25 ili 40. S druge strane, možete imati trideset a da ne možete da potrčite sto metara, da ste lenji, loše volje, jednostavno - vi imate sto godina, samo vam to niko nije napisao.





