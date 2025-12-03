Ponovo pred matičarem: Damir Džumhur verio doktorku

Damir Džumhur drugi put će stati pred matičara. Teniser iz Bosne i Hercegovine zaprosio je devojku Aidu Čičkušić, a srećne vesti osvanule su na Instagramu. Veridba se dogodila na romantičnom putovanju, a buduća gospođa Džumhur nije mogla da sakrije uzbuđenje.

Damir Džumhur i Aida uživali su u polarnoj svetlosti Laponije, a Damir je na svom Instagram profilu potvrdio da je zaprosio doktorku stomatologije iz Tuzle, a ona je rekla "da". Lepa doktorka je u stvari prva objavila na svom Instagram nalogu, a Džumhur je sve podelio sa svojim pratiocima. Elsa/Getty Images

- Nakon što sam, napokon, smirila utiske, mogu da podelim sa vama jednu preslatku vest. Rekla sam da - napisala je Damirova verenica, za čiju vezu s Džumhurom javnost zna od početka ove godine.

Uz to je doktorka podelila i fotografiju vereničkog prstena od platine s okruglim dijamantima briljantnog reza.

Pogledajte galeriju Verio se Damir Džumhur

Damiru će ovo biti drugi brak. Damir je u bračne vode prvi put uplovio sa Barbarom Šegetin. Par ima sina Luku koji je rođen 2021. Samo godinu dana kasnije, Barbara je potvrdila da je vezi došao kraj. Ipak, uprkos prekidu, ostali su u dobrim odnosima zbog zajedničke brige o detetu.

- Da ne odgovaram više pojedinačno na pitanja novinara, ovim putem želim sve medije da obavestim da Damir i ja nismo zajedno već pet meseci. Nisam nikako htela da se oglašavam, ali nažalost moram, kako bih zaštitila svog sina i sebe od svakavih priča. Nadam se da više neću morati da se oglašavam u vezi ove teme - napisala je Barbara tada u okviru svoje objave.





