Sećate li se Mirne Radulović? Pobedila je na takmičenju PGS, predstavljala Srbiju u Malmeu, pa nestala. U 33. godini ima važne vesti

Mirna Radulović, pevačica rodom iz Subotice, predstavila se javnosti u drugoj sezoni muzičkog takmičenja Prvi glas Srbije. Pre prijavljivanja za ovaj šou, bila je pevačica u jednom bednu.
Javnost i žiri očarala je glasom, pa je osvojila prvo mesto. Kao pobedničku nagradu dobila je snimanje i promociju debitantskog albuma.
Nakon pobede u finalnoj večeri Beosonga 2013, predstavljala je Srbiju na 58. Pesmi Evrovizije, zajedno sa Nevenom Božović i Sarom Jovanović.
Kao muzički sastav "Moje 3" zauzele su 11. mesto i nisu se plasirale u dalje takmičenje.
Po povratku iz Švedske, Nevena i Sara nastavile su svoj muzički put u solo vodama dok je Mirna, od koje se mnogo očekivalo, jednostavno nestala.
Pratioci muzičke scene znaju da je proteklih godina nastupa po klubovima sa svojim bendom, ali se u medijima nije pojavljivala.
Mirna Radulović sada se našla na spisku učesnika takmičenja Pesme za Evroviziju 2026. godine, gde će izvoditi pesmu “Omaja”. To će ujedno biti prilika da je posle dužeg vremena vidimo u javnosti, pa i da saznamo šta se u njenom životu dešavalo proteklih godina.
