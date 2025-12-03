Najbolji tata na svetu: Otac Bogdana Bogdanovića je komercijalista, zbog sina se preselio iz Crne Gore i promenio život iz korena

Otac Bogdana Bogdanovića danas slavi rođendan, a tim povodom slavni košarkaš podelio je nekoliko fotografija iz porodičnog albuma.
- Srećan rođendan najboljem tati na svetu – poručio je Bogdan, koji je u intervjuima često ističe kako su roditelji učinili sve što je bilo u njihovoj moći da njemu i sestri Bojani omoguće ostvarenje životnih snova.
- Porodica je temelj. Roditelji su usadili meni i sestri ispravan način razmišljanja. Prvo, da radiš ono što voliš, da uživaš u svom poslu i da čuvaš familiju i taj najuži krug ljudi oko sebe. Da budeš dobar čovek... Moja porodica je puna ljubavi i sreće. Izuzetno sam im zahvalan na svemu sto su učinili.
- Bile su i teške situacije u životu ali uvek smo imali sve što nam je potrebno da uživamo i budemo srećni", rekao je Bogdan Bogdanović svojevremeno u emisiji "Kao sav normalan svet".
Otac Dragan i majka Koviljka preselili su se iz rodne Crne Gore kako bi deci obezbedili bolje uslove za napredak. O tome je Bogdan pričao:
- Tata je radio kao komericijalista dugo godina sa tečom u jednoj firmi, a mama je bila kasirka, trgovac. Oni su se odrekli jako dobrih poslova u nekim manjim sredinama i statusa u društvu ne znajući u šta se upuštaju kada su otišli u Beograd. Ali to su učinili zbog nas, da bi meni i sestri izabrali bolji put i bolji početak, kako mi ne bi živeli njihove živote. Već da imamo bolji početni položaj.
- Oni su pohađali školu u Plužinama, to je jako malo mesto na severu Crne Gore. Beograd su izabrali da bi sestra i ja imali bolje uslove što se tiče školovanja. Počeli smo da živimo u Železniku, Mirjevu i tako dalje - otkrio je jedan od naših najboljih košarkaša svih vremena.
