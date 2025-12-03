Voditeljka izazvala udes, umalo ubila vozača skutera, mladić zadobio prelom vratnog pršljena

Poznata voditeljka Holi Vilobi (44), popularna po emisiji This Morning, glavna je tema britanske, ali i evropske štampe. Holi je kako javljaju mediji izazvala udes u Barnsu oborila vozača skutera, koji je teže povređen. Naime, mladić je zadobio prelom vratnog pršljena.

Voditeljka je vozeći svog "minija" vrednog 25.000 funti skretala udesno u trenutku dok ju je moped obilazio brzinom od oko 20 km/h. U trenutku skretanja došlo je do kontakta: muškarac je udario u prednje krilo automobila i pao na kolovoz, zadobivši prelom C7 pršljena i polomljen prst na nozi. Photo by Gareth Cattermole/Getty Images

U svojoj izjavi, povređeni je naveo:

- Vozio sam oko 20 km/h i usporavao pred crveno svetlo. Kada sam se našao u ravni sa "minijem", vozač je skrenuo desno bez migavca. Samo sam poleteo.

Mediji pišu da se poznata voditeljka nije pojavila na ročištu u sudu u Lavender Hilu, ali se preko pošte izjasnila krivom za nepažljivu vožnju. Tužilaštvo je slučaj pokušalo da klasifikuje kao najteži stepen prekršaja ispod opasne vožnje (kategorija 1A), ali je sud, nakon izlaganja njenog pravnog tima, odlučio da ga svrsta u kategoriju 1B, što ukazuje na određeni stepen odgovornosti.

Voditeljka je kažnjena sa šest kaznenih poena na dozvoli i novčanom kaznom od 2.780 evra, koju mora da plati u roku od dve nedelje. Slučaj je vođen pod njenim bračnim prezimenom - Boldvin, s obzirom na to da je udata za televizijskog producenta Danijela Boldvina. Incident se dogodio još 28. avgusta u Barnsu, ali zbog drugog prezimena tek sada se saznalo da je to bila ona.

Sud je čuo i detalje o ponašanju voditeljke nakon nesreće - odmah je izašla iz automobila, ponudila povređenom vodu i svoj telefon kako bi mogao da pozove koga želi, a na mestu događaja ostala je do dolaska policije.

- Moja greška - navodno je odmah priznala.

Njena advokatica, Ejšlin Berns, naglasila je da je Holi bila „traumatizovana saznanjem da je uzrokovala povrede“, dodajući da se radilo o trenutku nepažnje i „nebezbednoj radnji bez uključenog pokazivača pravca“.

