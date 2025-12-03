Dušan Vlahović mora na operaciju

Srpski fudbaler Dušan Vlahović povredio se u meču protiv Kaljarija, a Juventus je otkrio da je povreda teže prirode. Po reakciji centarfora Juventusa moglo je odmah da se nasluti da je situacija loša, a to je klub potvrdio nakon detaljnijih pregleda i analiza. Juventus je saopštio da Dušan Vlahović ima povredu visokog stepena dugog mišića primicača.
Iz kluba su poručili da su neophodne konsultacije kako bi se odredio tretman, a italijanski mediji nisu doneli dobru vest. "Tutosport" navodi da je doneta odluka da Vlahović ide na operaciju. Pomenuti portal piše da je takva odluka doneta nakon što je urađen skener i da je sada jedino preostalo da se organizuje oporavak srpskog fudbalera kako bi se procenilo vreme njegovog povratka.
Vlahović bi, prema navodima, mogao da bude van terena u naredna četiri meseca, što znači da se ne očekuje njegov povratak pre proleća 2026. godine. S obzirom na to da ugovor sa "starom damom" ističe nekoliko meseci nakon očekivanog povratka, situacija bi mogla da bude komplikovana, piše Kurir.
Pogledajte kako se Dušan Vlahović povredio.
