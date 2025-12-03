Željko Vasić gala promocijom obeležio 25 godina na sceni: "Žena kao ti" snimljena pre četvrt veka

Kantautor Željko Vasić je na sceni već četvrt veka! Toliko je prošlo od kad je izašao njegov veliki hit "Žena kao ti". Za to vreme slušamo "Zanjiši kukovima", "Lozinka za raj", "Voli me i ne voli me", "Željo moja jedina" i mnoge druge hitove od kojih su neke i pop klasici.
Željko je odlučio da ovaj jubilej obeleži na mnogo načina, kako i dolikuje.
- Što se mene tiče, ja sam zadovoljan! Mene greške u životu definišu, to te kanališe, stavljaju te na pravi put. Jako je dobro kada shvatiš da neko ne želi da ti pomogne, onda to kod mene izazove potrebu da sam rešim stvari. Preuzimam život u svoje ruke. Jako sam ponosan na dve i po decenije karijere, sa kolegama sam imao istu viziju bitisanja na sceni. Svih ovih godina sam udovoljavao sebi - rekao je Željko Vasić okupljenim medijima.
Pročitajte Željko Vasić ispisao sina iz muzičke škole: Neću da se bruka!
- Izabrao sam za koncert numere sa kojima imam posebnu vezu. Počevši od pesme "Žena kao ti", pa na dalje. Tražili smo, guglali smo, projekat ovog tipa sa simfonijskim orkestrom u pop muzici nije rađen kod nas. Od kolega su mi se svi javili, neko je imao nastupe, neko snima emisije, decembar je, snimaju se emisije... Neki nisu došli, nisu stigli. Da li bih nešto promenio? Ništa ne bih, zadovoljan sam - kazao je potom Vasić.
Svoje hitove Željko Vasić je stavio na ploče jer tako se najbolje sluša i oseća njegova muzika. Ali znao je da će za taj ugođaj mnogima zafaliti gramofon. Zato je mislio i na to i napravio liniju gramofona specijalno za ovu priliku i ovaj jubilej.
Pošto je mislio na potpuni ugođaj, njegova muzika ne može da se sluša bez kvalitetnog pića. Predstavio je svoju liniju vina pod nazivom "25ica" kao i kompletan projekat obeležavanja četvrt veka na sceni.
