Premijera filma “Povratak Žikine dinastije”: Boba Pavlović se vratio posle pet decenija, Srđan Timarov u prelepom društvu

Večeras je u Sava centru održana premijera filma “Povratak Žikine dinastije”. Priča koja je započela pre pet decenija, dobila je svoj dugo očekivani nastavak.
Mnogi glumci koji su obeležili čuveni serijal više nisu među nama. Publici se poklonio glumac Vladimir Petrović, koji se proslavio kao Slobodan Boba Pavlović. U njegovom društvu bila je koleginica Vesna Čipčić, koja je podsetila na svoju ulogu fra Elze.
Pročitajte Vesna Čipčić vraća se kao frau Elza: Publika je zna kao izvrsnu glumicu, ali ona ima još jednu diplomu
Scenarista “Ludih godina”, Jovan Marković, došao je u društvu ćerke Milene i unuke Mione.
U centru pažnje našla se Danijela Dimitrovska koja je za premijeru prvog filma koji je snimila izabrala glamuroznu haljinu.
Dolazak Srđana Timarova skrenuo je pažnju fotoreportera koji su zabeležili njegovo pojavljivanje na crvenom tepihu sa prelepom devojkom.
