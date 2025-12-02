Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Premijera filma “Povratak Žikine dinastije”: Boba Pavlović se vratio posle pet decenija, Srđan Timarov u prelepom društvu

Autor: | 02/12/2025

Večeras je u Sava centru održana premijera filma “Povratak Žikine dinastije”. Priča koja je započela pre pet decenija, dobila je svoj dugo očekivani nastavak.

Mnogi glumci koji su obeležili čuveni serijal više nisu među nama. Publici se poklonio glumac Vladimir Petrović, koji se proslavio kao Slobodan Boba Pavlović. U njegovom društvu bila je koleginica Vesna Čipčić, koja je podsetila na svoju ulogu fra Elze.

Scenarista “Ludih godina”, Jovan Marković, došao je u društvu ćerke Milene i unuke Mione.

U centru pažnje našla se Danijela Dimitrovska koja je za premijeru prvog filma koji je snimila izabrala glamuroznu haljinu.

Boško Karanović

 

Dolazak Srđana Timarova skrenuo je pažnju fotoreportera koji su zabeležili njegovo pojavljivanje na crvenom tepihu sa prelepom devojkom.

Boško Karanović

 

Boško Karanović

 

Boško Karanović

 

Boško Karanović

 

Boško Karanović

 

Boško Karanović

 


 


 

Eva Čubrović Boško Karanović
