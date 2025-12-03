Enis Bešlagić posledne dve godine obilazi svet sa predstavom “Da sam ja neko”. Od Australije do Dubaija, preko Evrope, skoro da nema mesta u kojem nije gostovao, a ulaznice su uvek unapred rasprodate.
- Ni sam ne znam koliko kilometara sam prešao prethodnih meseci. Za tri decenije karijere nikada nisam igrao u inostranstvu. Sada zovu iz svih krajeva, žele da me vide, i ma koliko bio umoran nastojim svuda da stignem. Mislim da imam i obavezu prema ljudima koji cene moj rad – rekao je početkom godine u intervjuu za HELLO!.
Pročitajte Peđa Damnjanović ekskluzivno za HELLO! - Kad sam saznao da imam tumor na testisu tri osobe su bile tu da me održavaju u životu
Talentovani glumac,rodom iz Bosne, ove godine proslavio je jubilarni 50. rođendan. Glumu je upisao na nagovor majke koja je, kako kaže, najviše verovala u njega.
Danas joj se obratio putem Instagrama, a za sve je imao važnu poruku.
- Došlo mi. Kad je MAJKA u pitanju tu kalkulacije nema. Ona je stup svake porodice i ona je ta pod čijim nogama je i obećabni dženet ili raj. Uvek za sve bezinteresno, dobronamerno, bez kalkulacija i kakav god ti bio dan ona je poslednje skrovište u kojem uvek možeš da pronađeš spokoj i mir duše svoje. Te ruke i taj pogled koji nam poklanjaju, njihova borba svakim dahom, da nama bude bolje je neprocenjiva – napisao je, izmeu ostalog, Enis Bešlagić.
Svim pratiocima je poručio da čuvaju roditelje ljubavlju i budu im zahvalni.
- Ovom porukom želim potaknuti sve one koji nisu dugo čuli svoje roditelje, da ih bar nazovu kažu im da ih vole i spuste slušalicu… Za početak – napisao je Enis, a svojoj majci, na koju liči, uputio nežne reči:
- Hvala ti majko što si tu još i što si sve ono lepo što u meni budiš, a nisam spretan to pretočiti u reči. Da si mi živa još dugo , dugo u zdravlju, sreći i ljubavi.
Pročitajte još
Kao preslikani: Enis Bešlagić pokazao majku, ona je uvek verovala u njega
Enis Bešlagić pokazao majku
03/12/2025Saznajte više
Voditeljka izazvala udes, umalo ubila vozača skutera, mladić zadobio prelom vratnog pršljena
Poznata voditeljka izazvala udes
03/12/2025Saznajte više
Dušan Vlahović mora na operaciju
Dušan Vlahović mora na operaciju
03/12/2025Saznajte više
Jovana Pajić i Sale Tropiko i dalje u braku: Nismo se razveli, pre neki dan smo poslavili 14 godina
Jovana Pajić i Sale Tropiko se još nisu razveli
03/12/2025Saznajte više
Željko Vasić gala promocijom obeležio 25 godina na sceni: "Žena kao ti" snimljena pre četvrt veka
Željko Vasić sinoć je za medije organizovao spektakularno veče gde je poslavio punih 25 godina na sceni
03/12/2025Saznajte više
Premijera filma “Povratak Žikine dinastije”: Boba Pavlović se vratio posle pet decenija, Srđan Timarov u prelepom društvu
Premijera filma “Povratak Žikine dinastije”
02/12/2025Saznajte više
Komentari (0)