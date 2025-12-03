Kao preslikani: Enis Bešlagić pokazao majku, ona je uvek verovala u njega

Enis Bešlagić posledne dve godine obilazi svet sa predstavom “Da sam ja neko”. Od Australije do Dubaija, preko Evrope, skoro da nema mesta u kojem nije gostovao, a ulaznice su uvek unapred rasprodate. Privatna Arhiva

- Ni sam ne znam koliko kilometara sam prešao prethodnih meseci. Za tri decenije karijere nikada nisam igrao u inostranstvu. Sada zovu iz svih krajeva, žele da me vide, i ma koliko bio umoran nastojim svuda da stignem. Mislim da imam i obavezu prema ljudima koji cene moj rad – rekao je početkom godine u intervjuu za HELLO!.

Talentovani glumac,rodom iz Bosne, ove godine proslavio je jubilarni 50. rođendan. Glumu je upisao na nagovor majke koja je, kako kaže, najviše verovala u njega.

Danas joj se obratio putem Instagrama, a za sve je imao važnu poruku.

- Došlo mi. Kad je MAJKA u pitanju tu kalkulacije nema. Ona je stup svake porodice i ona je ta pod čijim nogama je i obećabni dženet ili raj. Uvek za sve bezinteresno, dobronamerno, bez kalkulacija i kakav god ti bio dan ona je poslednje skrovište u kojem uvek možeš da pronađeš spokoj i mir duše svoje. Te ruke i taj pogled koji nam poklanjaju, njihova borba svakim dahom, da nama bude bolje je neprocenjiva – napisao je, izmeu ostalog, Enis Bešlagić.

Svim pratiocima je poručio da čuvaju roditelje ljubavlju i budu im zahvalni.

- Ovom porukom želim potaknuti sve one koji nisu dugo čuli svoje roditelje, da ih bar nazovu kažu im da ih vole i spuste slušalicu… Za početak – napisao je Enis, a svojoj majci, na koju liči, uputio nežne reči:

- Hvala ti majko što si tu još i što si sve ono lepo što u meni budiš, a nisam spretan to pretočiti u reči. Da si mi živa još dugo , dugo u zdravlju, sreći i ljubavi.





