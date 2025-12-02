Vesna Čipčić vraća se kao frau Elza: Publika je zna kao izvrsnu glumicu, ali ona ima još jednu diplomu

Obrazovanje Vesne Čipčić je fakultetsko

Vesna Čipčić vraća se pred bioskopsku publiku ulogom u filmu “Povratak Žikine dinastije”. Još jednom se predstavila kao šarmantna frau Elza, nekada ljubav her Žike Pavlovića. Nemanja Miščević

Proslavljena glumica iza koje su brojne uloge kako pred kamerama, tako i na pozorišnim scenama, pre nekoliko godina otišla je u penziju, ali i dalje vredno radi.

Glumu je diplomirala 1977. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Milenka Maričića. Njeni roditelji, koji su bili prosvetni radnici, uvek su joj bili velika podrška, baš kao što je i ona “vetar u leđa” ćerki Anji i sinu Ivanu.

Gostujući u emisiji “Ekskluziv”, Vesna Čipčić otkrila je i malo poznat podatak iz svoje biografije. Uvek je volela da se lepo obuče, ali nije bila zadovoljna krojačicom koja joj je šila.

- Da se ne bih sa mamom raspravljala oko dužine suknje ja sam jednog dana napravila sporazum sa tatom – on meni električnu mašinu za šivenje, a ja njemu diplomu da sam završila krojački kurs. Pre podne sam išla u gimnaziju, a popodne na krojački kurs.

-Dugo sam sama sebi šila odeću, u Trst sam išla po materijal. Instagram/cipcicvesna

U njenom ormanu danas uglavnom preovladava garderoba u crnoj boji, a ona u šali kaže da joj treba baterijska lampa da prepozna ono što traži jer je sve tamno.

- Najbolje se osećam u odeći crne boje, što je i najvažnije. Interesuje me šta je u trendu. Pratim modu, volim da odem na revije kad mi obaveze dozvoljavaju, mada sam često sprečena zbog predstava ili putovanja – rekla je Vesna Čipčić.





