Obrazovanje Vesne Čipčić je fakultetsko
Vesna Čipčić vraća se pred bioskopsku publiku ulogom u filmu “Povratak Žikine dinastije”. Još jednom se predstavila kao šarmantna frau Elza, nekada ljubav her Žike Pavlovića.
Proslavljena glumica iza koje su brojne uloge kako pred kamerama, tako i na pozorišnim scenama, pre nekoliko godina otišla je u penziju, ali i dalje vredno radi.
Glumu je diplomirala 1977. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Milenka Maričića. Njeni roditelji, koji su bili prosvetni radnici, uvek su joj bili velika podrška, baš kao što je i ona “vetar u leđa” ćerki Anji i sinu Ivanu.
Pročitajte Ona ne zna za modne greške - Danijela Dimitrovska spremna je za gala premijeru, stajling će upotpuniti parfem “za četiri godišnja doba”
Gostujući u emisiji “Ekskluziv”, Vesna Čipčić otkrila je i malo poznat podatak iz svoje biografije. Uvek je volela da se lepo obuče, ali nije bila zadovoljna krojačicom koja joj je šila.
- Da se ne bih sa mamom raspravljala oko dužine suknje ja sam jednog dana napravila sporazum sa tatom – on meni električnu mašinu za šivenje, a ja njemu diplomu da sam završila krojački kurs. Pre podne sam išla u gimnaziju, a popodne na krojački kurs.
-Dugo sam sama sebi šila odeću, u Trst sam išla po materijal.
U njenom ormanu danas uglavnom preovladava garderoba u crnoj boji, a ona u šali kaže da joj treba baterijska lampa da prepozna ono što traži jer je sve tamno.
- Najbolje se osećam u odeći crne boje, što je i najvažnije. Interesuje me šta je u trendu. Pratim modu, volim da odem na revije kad mi obaveze dozvoljavaju, mada sam često sprečena zbog predstava ili putovanja – rekla je Vesna Čipčić.
Pročitajte još
Vesna Čipčić vraća se kao frau Elza: Publika je zna kao izvrsnu glumicu, ali ona ima još jednu diplomu
Obrazovanje Vesne Čipčić je fakultetsko
02/12/2025Saznajte više
Nakon 4 godine veze i jednog propalog braka, Majli Sajrus ponovo rekla “da”
Majli Sajrus se verila posle četiri godine veze
02/12/2025Saznajte više
Džulija Roberts predvodi glamur na 35. dodela filmskih nagrada Gotam, Rijanina haljina čist promašaj
Džulija Roberts oduševila na 35. dodeli filmskih nagrada Gotam, crveni tepih nikad atraktivniji
02/12/2025Saznajte više
Zvanično! Ana Ivanović podnela papire za razvod braka, ali i tužbu
Ana i Bastijan razvod braka nijednog trenutka nisu komentarisali
02/12/2025Saznajte više
Janica Kostelić o velikoj životnoj grešci koja je promenila sve: To je bio takav šamar za mene
Janica Kostelić o velikoj životnoj grešci
02/12/2025Saznajte više
Sin Marije Šerifović napunio dve godine: Mekani moj plavi momče, hvala ti što si došao baš meni
Sin Marije Šerifović napunio dve godine
02/12/2025Saznajte više
Komentari (0)