Nakon 4 godine veze i jednog propalog braka, Majli Sajrus ponovo rekla “da”

Majli Sajrus i Maks Morando verili su se nakon četiri godine veze, prenose svetski mediji. Photo by Jesse Grant/Getty Images for 20th Century Studios

Par je zajedno došao na premijeru filma „Avatar: Fire and Ash“ u Los Anđelesu, a tim povodom pevačica je sve vreme pozirala tako da je prsten na njenoj ruci bio u prvom planu.

Ona se na svečanosti pojavila u crnoj haljini bez bretela, sa strukiranim gornjim delom, dok je njen izabranik izabralo klasično crno odelo u kombinaciji sa belom košuljom.

Pop zvezda je 2023. godine otkrila da je u vezi sa bubnjarom, koji je od nje mlađi šest godina. Dve godine kasnije, na izmaku 2025. par se i verio. Photo by Rodin Eckenroth/Getty Images for 20th Century Studios

Juvelirka Džeki Ejč potvrdila je da je prsten napravljen za pevačicu po meri, kao i da je reč o vrednom dijamantu koji je postavljena na žuto zlato od 14 karata.

Majli Sajrus je od 2018. do 2020. bila u braku sa australijskim glumcem Lijamom Hemsvortom.





