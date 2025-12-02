Najbolje holivudske zvezde sinoć su prošetale crvenim tepihom na dodeli nagrada Gotam 2025. u Njujorku, sređene i skockane za prestižni filmski događaj.
Džulija Roberts je izgledala neverovatno mladoliko u smelom ljubičastom odelu, dok je Rijana sakrila svoj stomak u neobičnoj ružičastoj haljini koja je privukla pažnju i pobrala ne tako dobre komentare.
Džulija je izgledala bezvremeno u smelom ljubičastom odelu sa šarama, upotpunjenom raznobojnim, slojevitim ogrlicama i odgovarajućim prstenjem. Njena crvena kosa bila je u suptilnim talasima spuštenim niz ramena, a blistala je jednostavnom šminkom - karminom u boji kože i rumenilom boje breskve. Na događaju joj se pridružio reditelj Luka Gvadanjino.
Sa druge strane Rijana, koja se nedavno porodila treći put, pojavila se u ne baš sjajnoj haljini. Kraljica crvenog tepiha svratila je u avangardnoj ružičastoj haljini sa preuveličanim gornjim delom i suknjom, sa dugim šlepom koji se spuštao iza nje. Na dodeli Gotam filmskih nagrada, zajedno sa svojim suprugom, Rijana je prošetala crvenim tepihom u nekoj bizarnoj ružičastoj čaršav haljini, sa crnim kožnim rukavima i još bizarnijim šeširom ukrašenim perjem. Takođe je imala izrez koji je padao na ramena, kao i spušten struk. Rijana je uparila izgled sa dugim crnim rukavicama i ružičastom maramom za glavu u istoj boji kao i njena haljina.
Pogledajte i ostale holivudske zvezde na ovogodišnjoj dodeli filmskih nagrada Gotam.
