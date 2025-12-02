Najbolje holivudske zvezde sinoć su prošetale crvenim tepihom na dodeli nagrada Gotam 2025. u Njujorku, sređene i skockane za prestižni filmski događaj.

Džulija Roberts je izgledala neverovatno mladoliko u smelom ljubičastom odelu, dok je Rijana sakrila svoj stomak u neobičnoj ružičastoj haljini koja je privukla pažnju i pobrala ne tako dobre komentare. (Photo by Mike Coppola/Getty Images for The Gotham Film & Media Institute

Džulija je izgledala bezvremeno u smelom ljubičastom odelu sa šarama, upotpunjenom raznobojnim, slojevitim ogrlicama i odgovarajućim prstenjem. Njena crvena kosa bila je u suptilnim talasima spuštenim niz ramena, a blistala je jednostavnom šminkom - karminom u boji kože i rumenilom boje breskve. Na događaju joj se pridružio reditelj Luka Gvadanjino.

Pogledajte galeriju Džulija Roberts oduševila na Gotam nagradama

Sa druge strane Rijana, koja se nedavno porodila treći put, pojavila se u ne baš sjajnoj haljini. Kraljica crvenog tepiha svratila je u avangardnoj ružičastoj haljini sa preuveličanim gornjim delom i suknjom, sa dugim šlepom koji se spuštao iza nje. Na dodeli Gotam filmskih nagrada, zajedno sa svojim suprugom, Rijana je prošetala crvenim tepihom u nekoj bizarnoj ružičastoj čaršav haljini, sa crnim kožnim rukavima i još bizarnijim šeširom ukrašenim perjem. Takođe je imala izrez koji je padao na ramena, kao i spušten struk. Rijana je uparila izgled sa dugim crnim rukavicama i ružičastom maramom za glavu u istoj boji kao i njena haljina.

Pogledajte galeriju Rijana na Gotam filmskim nagradama

Pogledajte i ostale holivudske zvezde na ovogodišnjoj dodeli filmskih nagrada Gotam.

Pogledajte galeriju Dodela filmskih Gotam 2025. nagrada





