Janica Kostelić o velikoj životnoj grešci koja je promenila sve: To je bio takav šamar za mene

Jedna od najboljih skijašica svih vremena, Janica Kostelić (43), nakon odlaska u sportsku penziju povukla se iz javnosti i okrenula porodičnom životu. Iako se odavno oprostila od skijanja, Janica je završila karijeru sa samo 24 godine. Na samu Novu godinu 2019. rodila je sina Oskara, a u septembru 2023. dobila je drugo dete. Skrivala je obe trudnoće i informacije o ocu svoje dece, iako se oko toga puno nagađalo.

- Janica je super. Drago mi je da uživa sad ponovno u majčinstvu, tako da često se vidimo u zadnje vreme i opet smo proveli dosta vremena ovog leta zajedno na Mljetu. Lepo je to videti da je ta porodica zajedno, da su deca zajedno i da napreduju - rekao je njen rođeni brat pre dve godine za In Magazin. Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images

Janica je oduvek izbegavala deljenje s javnošću detalja iz svog privatnog života. Otvorenije je govorila samo o jednoj vezi, onoj sa Borisom Ivančićem kojega je upoznala 2005. godine. Upravo je zbog ljubavi, kako je govorila, ali i zbog zdravlja, na proleće 2007. objavila da se oprašta od profesionalnog skijanja. Naime, njene velike sportske uspehe nisu zaobilazile česte povrede i zdravstveni problemi - operisala je slepo crevo, 2004. odstranjena joj je štitna žljezda, a iste godine operisano joj je i desno koleno.

Najbolja hrvatska sportistkinja svih vremena Janica Kostelić gostovala je ovih dana u emisiji (Ne)uspeh prvaka Slavena Bilića na Arena sportu. Bilić ju je pitao šta ju je to činilo boljom od konkurencije.

- Ne mislim da sam bolja u bilo čemu od drugih. Verovatno sam naučila samo bolje da iskoristim svoje kapacitete. Da znaš i poznaješ svoje telo, da znaš šta tvoje telo može i koje su tvoje granice i nikada iznad tih granica. Nikada nisam išla iznad svojih granica - priznala je.

Janica Kostelić je tokom svoje bogate karijere tri puta osvojila svetski kup, 2001., 2003. i 2006. godine. Osvojila je tri zlata na Olimpijskim igrama u Solt Lejk Sitiju, zlato na Olimpijskim igrama u Torinu, pet zlata na Svetskim prvenstvima u St. Moricu i Bormiju, a u vitrini čuva i tri Velika kristalna globusa sa Svetskih skijaških kupova. Photo by Alexis Boichard/Agence Zoom/Getty Images

Otkrila je i koja joj je pogrešna procena na vrhuncu karijere promenila perspektivu skijanja.

- Moj cilj, uvek kada sam skijala, koliko god bila dobra kada sam u slalomu pobeđivala non-stop i kada me neko pita koji je moj cilj – moj je cilj da uđem u drugu vožnju. Jer jednom mi se dogodilo, bila sam super, okej bila sam povređena, ali i dalje, kad si dobar, kad si na vrhuncu i onda se vratiš nazad, nije ti ni na kraj pameti da se ne bi kvalifikovao u drugu vožnju, poznavajući svoje kvalitete i sve što si radio. Ali, meni se to dogodilo i to je bio takav šamar za mene, da sam shvatila da uzalud ja tu pobeđujem...i onda se mislim: 'O. K., od sada, samo da uđem u drugu vožnju - rekla je Janica.

Janica Kostelić u emisiji je otkrila i kako je sama donela odluku o završetku karijere. Odluku je čuvala samo za sebe do poslednjeg trena. Sve do danas nije se pokajala što je sa samo 24- godine završila karijeru.

- Ja sam na početku svoje poslednje sezone znala da više na kraju sezone neću skijati, ali smatrala sam da je to moja stvar i ničija druga. Ja sam, ovako, osoba koja ne voli previše da priča, pogotovo o nekim svojim ciljevima jer smatram da takvi ljudi tu puno energije uzimaju. Želela sam to napravim na svoj način jer kad neko zna da ćeš ti sada na kraju sezone otići, onda doslovno na svakom intervjuu tebe pitaju: ‘Pa znate, ovo ti je jedna od zadnjih trka, pa kako ćete se vi s tim nositi?’ To je nepotrebno. Ja sam jednostavno želela da uživam u celoj skijaškoj sezoni kao što sam uživala u svima do sada. A vama je bilo naglo, a ja sam znala. Doslovno niko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata, ni trener - priznala je Janica Kostelić.





