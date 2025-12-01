Otkazan koncert Nikole Rokvića, ovo je razlog

Polako se bliži Nova godina, a pevači rade punom parom, kako kod nas tako i u regionu. Do 31. decembra ostalo je još mesec dana, ali neplanirana dešavanja moguća su ček i tada. Nikola Rokvić upravo se suočio sa situacijom, da mu je samo 5 dana pred nastup koncert otkazan.
Nikola je trebalo da nastupi u Splitu 6. decembra, ali se to neće desiti. Nikola se oglasio na Instagramu i potvrdio ove navode. Razlog je problem sa papirologijom.
- Nažalost, zbog neispunjavanja odredbi ugovora, nastup je otkazan. Vidimo se u Splitu nekom drugom prilikom - naveo je kratko Rokvić.
