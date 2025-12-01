Gospodski! Vlado Georgiev na koncerte nikada ne kreće iz kuće, ovo je razlog

Vlado Georgiev spreman je za novu koncertnu sezonu. Pred beogradskom publikom pevaće 6. i 13. decembra, i to u Areni.
Koncerte organizuje pod sloganom „Gospodski“.
- Možeš se pojaviti u „šlapama“, šortsu i „izbucanoj“ majici, a biti gospodin. Možeš se roditi bilo gde, a biti gospodin. Roditelji su me vaspitavali da budem gospodin, šta god to značilo – rekao je nedavno, u intervjuu za magazin „Lepota i zdravlje“, definišući termin „gospodstvo“.
Vlado Georgiev otac je dve ćerke, Sofije i Elene, koje se često mogu videti na njegovim nastupima. Iskreno je priznao da njegova deca odrastaju bez mobilnih telefona.
Sofija je talentovana za slikanje, Elena za gimnastiku i ples. U redu je da im, dok smo na odmoru, dam telefon da nešto odigraju, ali ne volim to. Da se ne bavim ovim poslom ne bih imao ni jednu socijalnu mrežu.
Pročitajte Dea Cvetković ima 33 godine i već je uspešnija od oca, Svetozar priznao - Pred njenim znanjem sam frapiran
Vlado Georgiev otkrio je i jedan pomalo neobičan ritaul, kojeg se redovno pridržava. Na pitanje, da li je tačno da na velike koncerte ne kreće iz kuće, već iz hotela, odgovorio je:
- Jednostavno, ne mogu da energiju iz kuće donosim na scenu. Moram da dva-tri-četiri dana budem u nekom svom elementu.
