Ćerka Luke Dončića je kao med: Gabriela danas slavi 2. rođendan, niko ponosniji od njenog tate

01/12/2025

Slovenački košarkaš Luka Dončić istinska je NBA zvezda. Iako ima samo 26 godina već sada može reći da je ostvario ono o čemu mnoge njegove kolege mogu amo da maštaju.

Nekoliko godina je nosio dres tima Dalas maveriksi, a od ove sezone je član Los Anđeles Lejkersa.

Iako nerado govori o privatnom životu nije tajna da je ostvaren i na privatnom planu.

Već dugo je u ljubavi a slovenačkom manekenkom Anamarijom Goltes. Njih dvoje upoznali su se još kao deca, na letovanju na hrvatskom ostrvu Krk, i kada su imali svega dvanaest godina.

Poznanstvo je vremenom preraslo u prijateljstvo, a vremenom i u veliku ljubav. Luka Dončić i Anamarija u vezi su od 2016., a pre dve godine dobili su ćerkicu Gabrielu.

Preslatka devojčica danas slavi rođendan, a tim povodom njen tata, koji je odsutan zbog obaveza, javno joj se obratio:

- Srećan rođendan, moja mala princezo. Donela si najviše radosti u moj život. Volim te, mnogo mi nedostaješ i jedva čekam da te uskoro vidim.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


