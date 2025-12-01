Ćerka Luke Dončića je kao med: Gabriela danas slavi 2. rođendan, niko ponosniji od njenog tate

Slovenački košarkaš Luka Dončić istinska je NBA zvezda. Iako ima samo 26 godina već sada može reći da je ostvario ono o čemu mnoge njegove kolege mogu amo da maštaju.
Nekoliko godina je nosio dres tima Dalas maveriksi, a od ove sezone je član Los Anđeles Lejkersa.
Iako nerado govori o privatnom životu nije tajna da je ostvaren i na privatnom planu.
Iako nerado govori o privatnom životu nije tajna da je ostvaren i na privatnom planu.
Već dugo je u ljubavi a slovenačkom manekenkom Anamarijom Goltes. Njih dvoje upoznali su se još kao deca, na letovanju na hrvatskom ostrvu Krk, i kada su imali svega dvanaest godina.
Poznanstvo je vremenom preraslo u prijateljstvo, a vremenom i u veliku ljubav. Luka Dončić i Anamarija u vezi su od 2016., a pre dve godine dobili su ćerkicu Gabrielu.
Preslatka devojčica danas slavi rođendan, a tim povodom njen tata, koji je odsutan zbog obaveza, javno joj se obratio:
- Srećan rođendan, moja mala princezo. Donela si najviše radosti u moj život. Volim te, mnogo mi nedostaješ i jedva čekam da te uskoro vidim.
