Premijera nove pesme Saše Kovačevića “Boje leptira”, kao uvertira za decembarski spektakl u Sava centru (video)

© 2001-2025, hellomagazine.com
Autor: | 01/12/2025

Pop zvezda Saša Kovačević ponovo je oduševio publiku izdavanjem nove pesme "Boje leptira". Numera već na prvo slušanje osvaja snažnom emocijom, prepoznatljivim vokalom Saše Kovačevića i modernom produkcijom.

“Boje leptira” se savršeno uklapa u Sašin stil, donoseći vrhunski pop zvuk. Muziku za pesmu potpisuju Rade i Saša Kovačević u saradnji sa Marionom Burgadu Cura, dok je tekst delo Miloša Roganovića.

Dok novi singl osvaja top liste, Saša se uveliko sprema za dva velika beogradska koncerta u Plavoj dvorani Sava centra. Prvi datum, 16. decembar, je rasprodat! Zbog ogromnog interesovanja publike, otvoren je i drugi termin: 17. decembar.

Ova dva decembarska koncerta pružiće publici priliku da uživa u spektakularnoj produkciji, sjajnoj atmosferi i hitovima koji su obeležili Sašinu karijeru, uključujući i novi singl "Boje leptira".

