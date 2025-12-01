Zakoračite u svet prve dame Amerike: Stiže film “Melania”, poznat i datum premijere

Film o Melaniji Tramp stiže u januaru 2026. godine
Film “Melania”, koji u bioskope stiže 30. januara 2026. godine, donosi eksluzivni uvid u život koji je vodila Melanija Tramp uoči povratka u Belu kuću.
Reč je o prvom projektu producentske kuće “Muse Films”, koju je pokrenula upravo Melanij Tramp. Prema sada dostupnim informacijama dokumentarni film “Melania” otkupio je Amazon MGM Studios, za neverovatnih 40 miliona dolara.
To ga svrstava u među najskuplje otkupljene dokumentarne projekte poslednjih godina.
Film prati period od dvadeset dana uoči inaugarcije, odnosno razdoblje kada se bivša prva dama pripremala za povratak u Belu kuću.
Uz ekskluzivne snimke ključnih sastanaka, privatnih razgovora i prostorija koje do sada nisu bile otvorene za javnost, “Melania” prikazuje povratak gospođe Tramp na svetsku medijsku scenu – navodi se u saopštenju.
Ovaj film trebalo bi da prikaže suprugu Donalda Trampa u jednom svetlu u kojem je do sada nismo videli, drugačijem od pomalo distanciranog imidža koji je do sada negovala.
Vest o novom poslovnom poduhvatu Melanija Tramp je i sama potvrdila na društvenoj mreži X. Ona je i ranije imala nekoliko komercijalnih projekata, uključujući i promociju modne linije, a mnogi smatraju da je ovo njen najznačajniji poslovni potez do sada.
