Teodor više neće biti jedinac: Naša glumica podelila lepe vesti

Glumica Nevena Vukes, koju je publika upoznala još dok se prezivala Ristić, 2017. godine udala se za muzičara Marka Vukesa i od tada živi na relaciji Srbija – Hrvatska.

- Nikada nisam razmišljala o tome koliko kilometara sam u međuvremenu prešla, ali sećam se da su mi jednom na tehničkom pregledu rekli da sam te godine zabeležila preko 30 000 km. Znam da sam tada pomislila – a gde su tu još kilometri pređeni autobusom – rekla je u jednom intervjuu za HELLO!. Zvonimir Ćurić

Idiličan život koji je mladi par započeo u Hrvatskoj 2020. godine razorio je zemljotres koji ih je ostavio bez krova nad glavom.

Uspeli su da sačuvaju nekoliko osnovnih stvari koje su preneli u 12 kvadrata, gde su se privremeno skućili.

- Nevolja koja nas je zadesila i borba da se izdignemo, dodatno su nas ujedinili. Usled potresa smo ostali bez doma, a zbog korone bez posla. Jedino što smo imali tog trenutka bili smo mi, Bogu hvala, živi. Koliko god to neobično zvučalo taj period pamtimo kao jedan od najlepših u našem zajedničkom životu – pričali su.

Pre skoro četiri godine porodičnu sreću uveličao je i sin Teodor.

- Roditeljstvo je velika radost, ujedno i odgovornost, posebno u ovoj ranoj fazi kad dete otkriva svet. Teodor voli da sluša muziku, voli životinje, posebno našeg psa Togu, nemačkog ovčara uz kog odrasta i sa kojim uživa u dugim šetnjama – kazala je Nevena koja je dugo odbijala da predstavi javnosti nasledika jer, kako je navela, nema poverenja u digitalni i javni svet.

Ipak, proletos su napravili izuzetak, pa su se u spotu za novu Markovu pesmu “Hrabrost” pojavili u punom sastavu. Zvonimir Ćurić

Nevena Vukes sada je, u razgovoru za Gloria.hr otkrila da će porodica uskoro postati bogatija za još jednog člana.

- Saznala sam da sam trudna početkom septembra… Satima sam smišljala kako to da mu saopštim, ali mu je mobilni non-stop zvonio... Kad smo napokon ostali sami, sedeli smo umorni ispred pozorišta u Mariji Bistrici, dok se Teodor igrao s rekvizitima. Tada sam ga snažno zagrlila i izgovorila to što sam jedva čekala. Oboje smo zaplakali - rekla je Nevena, dok je Marko dodao:

- Srećan sam, ali osećam i dvostruku odgovornost. Samo neka Bog da da sve prođe dobro, i za Nevenu i za bebu, a sve ostalo ćemo rešavati dan po dan.

Iako je već u petom mesecu, pol bebe još uvek ne znaju, jer se – kako se glumica našalila – „bebica rasplesala“ tokom poslednjeg pregleda.





