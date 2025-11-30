Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Jadranka Jovanović: Imala sam 26 godina kada su hteli da mi promene ime

Jadranka Jovanović: Imala sam 26 godina kada su hteli da mi promene ime

Autor: | 30/11/2025

0

Jadranka Jovanović je srpska operska primadona, mecosopran, prvakinja Opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Jedna je od najpopularnijih umetnica u klasičnoj muzici u Srbiji, sa velikim međunarodnim ugledom i karijerom.

Umetnički opus gospođe Jovanović obuhvata nastupe na preko 120 svetskih opera i koncertnih dvorana širom sveta.

Instagram screenshot/nakrilimazmaja_samajom

 

Rođena je u Beogradu, gde je završila školu, posle koje upisuje Fakultet muzičke umetnosti. Diplomirala je na dva odseka, Katedri za muzičku teoriju i Katedri za solo pevanje, gde je i magistrirala.

Karijeru je započela u Narodnom pozorištu, na sceni Beogradske opere, ulogom Rozine u “Seviljskom berberinu”. Respektabilnu reputaciju u svetskim umetničkim krugovima ostvarila je nastupima na svetskim operskim pozornicama od Pekinga do Meksiko Sitija, od Palm Biča do Sibira.

Pročitajte Svi hvale haljinu Kejt Midlton kojom je odala počast princezi Dajani, ali i brinu zbog njenog zdravlja -  Premršava je!

Jadranka Jovanović sarađivala je sa najvećim svetskim pevačima kao što su Plasido Domingo ili Hoze Kareras...

Instagram screenshot/nakrilimazmaja_samajom

 

Ipak, na putu ka svetskoj slavi nije uvek sve bilo lepo i lako. O tome je naša operska diva, između ostalog, govorila u podkastu “Na krilima zmaja”.

- Imala sam 26 godina kada mi je jedan od svetskih intendanata u Italiji predložio da promenim ime . I ja njemu kažem: “To ne dolazi u obzir, a on meni: “Ali, dran, dran. Kao Jadranka je jako teško da se izgovori. I ja to, naravno, odbijem.”

- Davao mi je predloge kako bih mogla da se zovem: Adriana Giovani, zatim Adriana Jovanovič, sa č na kraju prezimena. Ništa od toga nije dolazilo u obzir, samo ono autentično što ja jesam – prisetila se Jadranka Jovanović.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Instagram screenshot/nakrilimazmaja_samajom
Tagovi: jadranka jovanović operska pevačica jadranka jovanović jadranka jovanović karijera jadranka jovanović promena imena

Pročitajte još

Najnovije vesti