Jadranka Jovanović: Imala sam 26 godina kada su hteli da mi promene ime

Jadranka Jovanović je srpska operska primadona, mecosopran, prvakinja Opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Jedna je od najpopularnijih umetnica u klasičnoj muzici u Srbiji, sa velikim međunarodnim ugledom i karijerom.

Umetnički opus gospođe Jovanović obuhvata nastupe na preko 120 svetskih opera i koncertnih dvorana širom sveta. Instagram screenshot/nakrilimazmaja_samajom

Rođena je u Beogradu, gde je završila školu, posle koje upisuje Fakultet muzičke umetnosti. Diplomirala je na dva odseka, Katedri za muzičku teoriju i Katedri za solo pevanje, gde je i magistrirala.

Karijeru je započela u Narodnom pozorištu, na sceni Beogradske opere, ulogom Rozine u “Seviljskom berberinu”. Respektabilnu reputaciju u svetskim umetničkim krugovima ostvarila je nastupima na svetskim operskim pozornicama od Pekinga do Meksiko Sitija, od Palm Biča do Sibira.

Jadranka Jovanović sarađivala je sa najvećim svetskim pevačima kao što su Plasido Domingo ili Hoze Kareras... Instagram screenshot/nakrilimazmaja_samajom

Ipak, na putu ka svetskoj slavi nije uvek sve bilo lepo i lako. O tome je naša operska diva, između ostalog, govorila u podkastu “Na krilima zmaja”.

- Imala sam 26 godina kada mi je jedan od svetskih intendanata u Italiji predložio da promenim ime . I ja njemu kažem: “To ne dolazi u obzir, a on meni: “Ali, dran, dran. Kao Jadranka je jako teško da se izgovori. I ja to, naravno, odbijem.”

- Davao mi je predloge kako bih mogla da se zovem: Adriana Giovani, zatim Adriana Jovanovič, sa č na kraju prezimena. Ništa od toga nije dolazilo u obzir, samo ono autentično što ja jesam – prisetila se Jadranka Jovanović.





