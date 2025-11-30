Sve će proći, sve će jednom biti juče: Mirka Vasiljević progovorila o onome što mnoge zanima

Serija “Nasledstvo” počinje da se emituje sutra na Pink televiziji. Glavne uloge tumače Milica Milša, Danica Ristovski, Ljiljana Stjepanović i drugi.

Jednu od uloga dobila je i glumica Mirka Vasiljević.

ć Dosta je ženskih uloga u ovom projektu, i to želim da pohvalim. Ja se pojavljujem u nekim kasnijim epizodama. Biće tu svašta.– rekla je u emisiji “Premijera”.

Iako je poslednjih nedelja u centru medijske pažnje, zbog situacije u kojoj se našao njen nevenčani suprug Vujadin Savić, lepa glumica do sada se nije oglašavala. U prvom intervjuu koji je dala posle dužeg vremena, na pitanje voditelja kako je, odgovorila je:

- Dobro sam, hvala na pitanju. Instagram screenshot/zarjok

O godini koja je na izmaku kazala je:

- 2025. godina bila je zanimljiva. Kad je posao u pitanju, uvek je lepo raditi, osećati se produktivno. Ostavljate nešto za vama što neko može da pogleda, da oživi kroz neko repriziranje. Na kraju, kada prođu neke godine svi se mi sećamo onoga što je lepo. Ono što je manje lepo ljudski je zaboraviti.

Uoči novogodišnjih praznika otkrila je da li njeni mališani pišu Deda Mrazu.

- Troje starijih pišu meni, ova najmlađa Deda Mrazu. Raduje se i željno iščekuje poklone. Trudimo se da im ispunimo želje, ali imamo i vaspitne momente kako to da sve predstavimo da ne bi opet napravili istu glupost. Što manje gluposti, to bolje.

Na pitanje šta će sebi poželeti u 2026. Mirka Vasiljević je odgovorila:

- Ono najosnovije. Da smo živi i zdravi, da nas prati sreća, lepi momenti. Kad imamo taj začin sreće onda je nekako svaki korak u životu mnogo lakši. Drugačije se neke stvari dešavaju. Da krenemo od osnovnog, kada ste u dobroj energiji, kada ste živi i zdravi, onda je nekako lakše da ispunite sve ciljeve koje ste sebi zacrtali.

- U životu sve će proći, sve će jednog dana biti juče - poručila je, govoreći o teškim momentima koje treba ostaviti po strani, a ona ih je bez sumnje ove godine imala.





