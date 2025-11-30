Pola veka ljubavi: Vanja i Slađana Bulić proslavili “zlatnu svadbu”

Vanja Bulić i njegova supruga Slađana zajedno su već pola veka, a “zlatnu svadbu” obeležili su kako i dolikuje, svečano i u krugu najbližih.

Omiljeni voditelj nikada nije krio koliko mu je porodica važna, a kuća baza iz koje crpi energiju, ljubav i snagu.

Sinovi Dušan, i blizanci Ivan i Ognjen upotpunili su porodičnu sreću. Sva trojica su se oženila, a Vanja Bulić ponosan je deda troje unučadi.

O tome kako je upoznao suprugu, priznati novinar je jednom prilikom ispričao:

- Na stolu su igrale dve devojke. Jednu sam zapazio jer je toliko dobro igrala, nijednom nije stala u tanjir, nije slomila nijednu čašu. Odmah sam znao da će biti dobra domaćica. Obe su bile Slađane, ja sam zapisao telefone i zvao. Jedna nije izašla, druga jeste. To je sada moja supruga.

- Zabavljali smo se dve i po godine, onda sam otišao u vojsku. Prve pare poslala mi je mesec dana pred izlazak iz vojske. Kupila mi je farmerke i košulju, u strahu da ne izađem u vojničkom odelu. Izađem, a ona meni: „Šta ti misliš, dokle ćemo mi da se zabavljamo?”

Venčali su se kada je Vanja Bulić imao 28 godina, a njegova izabranica dve manje.

- Navalili njeni da ću da pobegnem. Bulbulderska porodica, tri brata, nije za zezanje, rasporedili se s mitraljezima na izlazu iz kasarne.Počnem da se vadim: „Pa ja sam nezaposlen” – „Ja radim”; „Nemam gaće da kupim sebi” – „Ja ću da ti kupim gaće”; „Pa nemamo stan” – kad ona izvadi rešenje! Dobila garsonjeru! Pokupila sve uslove za udaju - prisetio se Vanja u svom, duhovitom maniru.

Povodom 50 godina braka bračni par Bulić dobio je pregršt najlepših želja uz poruke da još dugo slave u zdravlju i veselju.





