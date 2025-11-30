Odnedavno sam ponovo mlad, ali penzioner: Čuveni Boba Pavlović danas slavi jubilarni rođendan

Prošlo je skoro pola veka od premijere prvog filma iz serijala “Lude godine”. Uz legende našeg glumišta kao što su Dragomir Bojanić Gidra, Dara Čalenić, Marko Todorović i Jelena Žigon, publici su se tada predstavili Rialda Kadrić i Vladimir Petrović. Youtube screenshot

Priča o ljubavi Bobe i Marije ostala je da živi do danas, a za dva dana u bioskope stiže i dugo iščekivani nastavak o zgodama i nezgodama porodice Pavlović, “Povratak Žikine dinastije”.

Mnogi koji su proslavili taj serijal nisu više sa nama, a od “stare ekipe” pred kamere su ponovo stali Nikola Kojo, Gala Videnović, Vesna Čipčić i Vladimir Petrović.

Gostujući u jutarnjem programu “Pokreni se”, filmski Boba Pavlović prisetio se kako je sve izgledalo pre pet decenija.

- Prvi film smo teško snimili, jer nije bilo dovoljno sredstava. Svi smo se odrekli polovine honorara u korist realizacije filma. Nismo se ni nadali tolikom uspehu, tim pre što su se u tom periodu pojavili mnogi drugi filmovi savremene tematike. “Lude godine” su imale sreću da su ubrzo dobile nastavak, a i gledaoci su zavoleli taj film.

“Lude godine” donele su mu ogromnu popularnost, ali ne i priliku da studira glumu.

- Nisam mogao da upišem Akademiju jer je u to vreme važilo pravilo da tokom prve dve godine studija ne možete da snimate, a ja sam svake godine radio po jedan film. Onda su me ti filmovi ubacili u jednu “fioku”, pa ništa drugo nisam ni odigrao. Ruku na srce, nisam se ni trudio. Radio sam u RTB-u, režirao sam “Indeksovo radio pozorište”, to mi je tada bilo beskrajno zanimljivo. Do nedavno sam se bavio marketingom kada sam ponovo postao mlad, ali penzioner – našalio se Vladimir, pa otkrio da ga deca zovu “Bobiška”. Nemanja Miščević

Vladimir Petrović u dugom je i srećnom braku sa književnicom Jasminkom Petrović, sa kojom je dobio ćerku Anu i sina Igora. Ima i tri unuka.

Rođen je u Beogradu, na današnji dan, pre 70 godina. Na svoj jubilarni rođendan, dva dana uoči premijere, poručio je:

- Divno je bilo vratiti se u mladost, proživeti iznova neke lepe dane.





