Peđa Damnjanović ekskluzivno za HELLO!: Kad sam saznao da imam tumor na testisu tri osobe su bile tu da me održavaju u životu

Peđa Damnjanović ovih dana ima pune ruke posla. Tek što je u Obrenovačkom pozorištu premijerno odigrao predstavu “Ko je ovde za brak”, spreman je i za prvo izvođenje u Beogradu. U pozorištu Slavija publika će moći da ga idi 4. decembra, zajedno za koleginicom Katarinom Vićentijević.

- Sasvim slučajno smo se upoznali, ali brzo smo shvatili da želimo da nastavimo saradnju i još brže artikulisali ideju kakva bi to saradnja bila. Manje od dve godine kasnije evo nas u Čehovljevoj komediji što govori da smatramo da je pravo vreme da se vratimo pravim vrednostima i kvalitetnim svevremenskim tekstovima najvećih pisaca na svetu – kazao je nedavno glumac za naš portal, govoreći o koleginici sa kojom je već delio scenu u predstavi “Do guše u pelenama”.

Peđa Damnjanović otac je troje dece, a pre dve godine veliku pažnju medija privukla je vest o njegovom razvodu. Ne krije da ga je iznenadilo interesovanje javnosti, ali iskreno kaže da to donekle i razume.

- Koliko god se trudili da budemo učtivi i da skrenemo pogled sa toga što ko radi, činjenica je da svi prolazimo kroz sličnu problematiku u odnosima sa svojim partnerima, u vezi ili braku. Stoga nema dileme zašto ta tema zanima i inspiriše kako pisce i glumce, tako i publiku koja u velikom broju dolazi da gleda komade u kojima se govori o muško-ženskim odnosima. Ako tako postavimo stvari, onda je sasvim prirodno interesovanje novinara, odnosno čitalaca. Miša Obradović

Nije baš uobičajeno da bivši supružnici posle razlaza ostanu u odličnim odnosima, čak i kada imaju decu. Peđa i njegova bivša supruga pokazali su da je to i te kako moguće.

- 2007. godina bila je najlepša i najteža u mom životu do tada. Najlepša, jer smo supruga i ja dobili prvo dete, a samo nekoliko meseci kasnije saznao sam da imam tumor na testisu. Usledila je hemoterapija i velika borba.

- U toj borbi pored sebe sam imao tri osobe koje su verovale u mene i bile tu da me održavaju u životu. Govorile su da će sve biti u redu i da ćemo se lako zajedno izboriti. Moja majka, sestra i, naravno, supruga, bile su uz mene kada sam bio na dnu najdubljeg okeana na svetu. One su me izvukle na površinu. Tada sam naučio i trudim se da naučim svoje prijatelje da moramo znati ko su osobe u našem životu koje nemaju cenu. Šta god da se desi tu su za vas i vi ste tu za njih. Miša Obradović

Govoreći dalje o svojoj najdubljoj intimi, Peđa Damnjanović istakao je da je, nakon svega što je proživeo, uz podršku tadašnje supruge, sasvim logično da su i dalje prijatelji.

- To što ne živimo pod istim krovom očigledno nije promenilo suštinu našeg odnosa i nije promenilo činjenicu da ona “nema cenu”.

Na kraju razgovora naglasio je da je novembar mesec muškog zdravlja.

- Voleo bih da apelujem, zamolim, podstaknem svu gospodu da odlaze na preventivne preglede. Ili bar da odreaguju na prve simptome, ali i dame da ih na to podsete, da ih ohrabre i podrže.





