Milena Radulović iskreno: Milan je moj partner iz snova

Milena Radulović već nekoliko godina paralelno gradi karijeru na našem podneblju ali i u dalekoj Rusiji gde je već do sada radila na nekoliko izuzetno velikih i bitnih filmskih i serijskih projekata. Ruski jezik je savladala kao maternji, ali ipak srcu je uvek draže kada dobije ponudu za neki novi posao u našoj kinematografiji. Jakov Simović

Tokom fakultetskih dana, a kasnije i tokom karijere upoznala je mnogo kolega sa kojima je izgradila blizak prijateljski odnos, jedan od takvih je i Milan Marić. Njih dvoje su od 2020. godine zajedno radili gotovo na svim projektima, te su postali tandem snova, dvojac koji se ne može zamisliti na setu jedno bez drugoga. Upravo o odnosu koji ima sa pet godina starijim kolegom, Milena Radulović je govorila pre nekoliko dana:

- Milan Marić je moj partner iz snova, i mnogo lepo radimo zajedno, šteta da se to prekine. On je pet godina stariji od mene, klasa pre mene. Milan je moj večni partner, zapravo, sve što sam radila od 2020. do sada bila sam u projektu sa njim. To mi mnogo prija, želim da uputim apel svima u buduće da to tako i ostane - rekla je iskreno mlada glumica.

Kao što je svima dobro poznato, njih dvoje zajedno su radili na seriji "Državni službenik", zatim su bili i supružnici u filmu "Toma". I zaista pokazali su se i pred kamerama kao sjajan par, koji sve odigra sa lakoćom i dobro zabavljajući se.

Mlada glumica svakom novom ulogom iznova oduševi, a isti je slučaj i sa njenim omiljenim kolegom, pa nas zato zaista ne bi iznenadilo da ih uskoro gledamo ponovo zajedno na velikom platnu ili na malim ekranima ukoliko se bude snimala neka nova serija.





