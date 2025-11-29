Milena Radulović iskreno: Milan je moj partner iz snova

Milena Radulović već nekoliko godina paralelno gradi karijeru na našem podneblju ali i u dalekoj Rusiji gde je već do sada radila na nekoliko izuzetno velikih i bitnih filmskih i serijskih projekata. Ruski jezik je savladala kao maternji, ali ipak srcu je uvek draže kada dobije ponudu za neki novi posao u našoj kinematografiji.
Tokom fakultetskih dana, a kasnije i tokom karijere upoznala je mnogo kolega sa kojima je izgradila blizak prijateljski odnos, jedan od takvih je i Milan Marić. Njih dvoje su od 2020. godine zajedno radili gotovo na svim projektima, te su postali tandem snova, dvojac koji se ne može zamisliti na setu jedno bez drugoga. Upravo o odnosu koji ima sa pet godina starijim kolegom, Milena Radulović je govorila pre nekoliko dana:
- Milan Marić je moj partner iz snova, i mnogo lepo radimo zajedno, šteta da se to prekine. On je pet godina stariji od mene, klasa pre mene. Milan je moj večni partner, zapravo, sve što sam radila od 2020. do sada bila sam u projektu sa njim. To mi mnogo prija, želim da uputim apel svima u buduće da to tako i ostane - rekla je iskreno mlada glumica.
Pročitajte Milena Radulović i Ognjen Janković nikad srećniji, fotografije sa venčanja oduševile
Kao što je svima dobro poznato, njih dvoje zajedno su radili na seriji "Državni službenik", zatim su bili i supružnici u filmu "Toma". I zaista pokazali su se i pred kamerama kao sjajan par, koji sve odigra sa lakoćom i dobro zabavljajući se.
Mlada glumica svakom novom ulogom iznova oduševi, a isti je slučaj i sa njenim omiljenim kolegom, pa nas zato zaista ne bi iznenadilo da ih uskoro gledamo ponovo zajedno na velikom platnu ili na malim ekranima ukoliko se bude snimala neka nova serija.
Pročitajte još
Tradicionalno, srpsko: Ovo je omiljeno jelo Novaka Đokovića, ima mnogo mesa
Omiljeno jelo Novaka Đokovića je sarma
29/11/2025Saznajte više
Dea Cvetković ima 33 godine i već je uspešnija od oca, Svetozar priznao: Pred njenim znanjem sam frapiran
Dea Cvetković ima 33 godine i već je uspešnija od oca
29/11/2025Saznajte više
Supruga Željka Obradovića najveća mu je podrška ovih dana, skoro 40 godina, Vesna je njegova mirna luka
Supruga Željka Obradovića ne voli javno eksponiranje
29/11/2025Saznajte više
Matija Amidžić slavi rođendan daleko od Beograda, mama i tata su mu ispunili sve želje FOTO
Matija Amidžić slavi 12. rođendan
29/11/2025Saznajte više
Zbog ovoga su Bora Čorba i Bajaga u mladosti jedno drugom rekli zbogom: Izbacio sam ga
Bora Čorba i Bajaga davno su prekinuli poslovnu saradnju
29/11/2025Saznajte više
Adrijana Lima konačno pokazala sina, trogodišnji kovrdžavi dečak oduševio
Adrijana Lima pokazala sina
29/11/2025Saznajte više
Komentari (0)