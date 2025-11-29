Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Matija Amidžić slavi rođendan daleko od Beograda, mama i tata su mu ispunili sve želje FOTO

Autor: | 29/11/2025

29. novembar po mnogo čemu poseban dan a za Danijelu Dimitrovsku i Ognjena Amidžića je najposebniji i najsrećniji jer je tada pre 12 godina na svet stigao njihov mezimac, Matija Amidžić. Ponosni roditelji su se maločas oglasili na društvenim mrežama i podelili zajedničke, emotivne trenutke sa slavljenikom. Njihove objave prepune su topline i roditeljske ljubavi koja se ne menja ni posle razvoda i novih životnih okolnosti.

Prvi je na Instagramu zajedničku fotografiju objavio čuveni voditelj sa ovogodišnjeg zajedničkog letovanja njega i najstarijeg sina, uz kratku ali jasnu i emotivnu čestitku: 

- Želim ti još 10 puta više sreće nego što si ti doneo meni! Mnogo, mnogo zdravlja i malo magije. Ostalo ćeš sam! Srećan ti rođendan – napisao je voditelj. 

Nekadašnja manekenka je takođe podelila niz zajedničkih uspomena sa svojim naslednikom nastale tokom ovih 12 godina i dodatno raznežila pratioce:

- Kažu da deca posle određene godine manje traže mamu. To baš i nije tačno… samo traže drugačije. Sve što želim je da ostaneš baš ovakav… i da znaš, ja sam oduvek malo više učila od tebe nego ti od mene. Srećan rođendan.

Čestitke pljušte ne prestaju da se nižu još od ponoći, a Matija Amidžić poželeo je da ovaj divan dan makar u prepodnevnim časovima provede tamo gde je sve dozvoljeno i gde nastaje najveća magija - kod bake i deke u Požarevcu, dok je svećice oduvao uz pomoć mlađeg brata i sestre od tetke Ivane.

Torta i dekoracija jasno su nam stavile do znanja da je današnji slavljenik vatreni navijač Partizana, a verujemo da su se mama i tata potrudili da mu naprave dan za pamćenje pa da će u večernjim satima rođendan proslaviti i sa drugarima iz škole. U danu kada puni svojih prvih dvanaest, jedno je jasno – ovaj dečak je njihov najveći ponos i najlepša zajednička priča.

