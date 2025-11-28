Goran Karan: Čast je i zadovoljstvo biti među gostima koncerta „Indexi i prijatelji”

Tradicionalni koncert „Indexi i prijatelji” koji će se održati 3. decembra u beogradskom Sava Centru, obećava jedinstven muzički doživljaj za sve poštovaoce muzike legendarne sarajevske grupe.



Jedan od gostiju ovogodišnjeg koncertnog spektakla je proslavljeni hrvatski pevač i kantautor Goran Karan. Music Time Production



„Indexi su bili prvi jugoslovenski svetski bend iz Sarajeva. Imali su sviračke aspiracije, bili su vrlo talentovani muzičari, imali su sjajne pesme i krasila ih je velika harizma”, ističe Karan uoči dolaska u Beograd. Karan naglašava da gaji veliko poštovanje prema radu i muzici Indexa, te da je uvek čast biti deo koncerata “Indexi i prijatelji” na kojima ima priliku da scenu podeli i sa članovima Indexa: “Oni su generacijski ispred mene i kada sam prvi put dobio priliku da pevam sa ljudima koji su svojim pesmama oslikali ljubavi mnogih, to je za mene bila velika čast i zadovoljstvo.”

Pored Gorana Karana, emociju neprolaznih pesmama Indexa sa publikom će podeliti i drugi umetnici među kojima su i Dejan Cukić, Dado Topić, Vlatko Stefanovski, Vlado Kalember, Seid Memić Vajta, Branko Đurić Đuro, Amel Ćurić i drugi.



Njih će pratiti muzički velemajstori - članovi Indexa Fadil Redžić, Neno Jurin, Peco Petej, Ranko Rihtman, Sinan Alimanović te gitaristi Muris Varajić i Ivan Kukić.

Muzika uz koju su odrastale generacije Music Time Production



“Ljudi neizmerno vole pesme Indexa, koje su dali i oni koji više nisu sa nama. Publika je vrlo entuzijastična i znači im kada imaju priliku da njihove pesme ponovo čuju uživo, jer ih vrate u neke njihove najdraže trenutke, najbliskije osobe koje možda više i nisu tu, a koje, na neki način, kroz njihove pesme i uspomene ponovo ožive. To, zapravo, nije običan koncert, nego misija, i eto nas - svi ćemo dati sve od sebe da koncertne večeri proteknu najbolje moguće", poručuje Karan.

Pod producentskom palicom Tomislava Kašljevića projekat „Indexi i prijatelji" traje 19 godina, a ovog decembra koncerti se održavaju u tri regionalna centra - Sarajevu (1. decembra), Zagrebu (2. decembra) i Beogradu (3. decembra).



Ulaznice za koncert „Indexi i prijatelji” u Sava Centru dostupne su putem servisa tickets.rs.





