Goran Karan: Čast je i zadovoljstvo biti među gostima koncerta „Indexi i prijatelji”

Tradicionalni koncert „Indexi i prijatelji” koji će se održati 3. decembra u beogradskom Sava Centru, obećava jedinstven muzički doživljaj za sve poštovaoce muzike legendarne sarajevske grupe.
Jedan od gostiju ovogodišnjeg koncertnog spektakla je proslavljeni hrvatski pevač i kantautor Goran Karan.
„Indexi su bili prvi jugoslovenski svetski bend iz Sarajeva. Imali su sviračke aspiracije, bili su vrlo talentovani muzičari, imali su sjajne pesme i krasila ih je velika harizma”, ističe Karan uoči dolaska u Beograd. Karan naglašava da gaji veliko poštovanje prema radu i muzici Indexa, te da je uvek čast biti deo koncerata “Indexi i prijatelji” na kojima ima priliku da scenu podeli i sa članovima Indexa: “Oni su generacijski ispred mene i kada sam prvi put dobio priliku da pevam sa ljudima koji su svojim pesmama oslikali ljubavi mnogih, to je za mene bila velika čast i zadovoljstvo.”
Pored Gorana Karana, emociju neprolaznih pesmama Indexa sa publikom će podeliti i drugi umetnici među kojima su i Dejan Cukić, Dado Topić, Vlatko Stefanovski, Vlado Kalember, Seid Memić Vajta, Branko Đurić Đuro, Amel Ćurić i drugi.
Njih će pratiti muzički velemajstori - članovi Indexa Fadil Redžić, Neno Jurin, Peco Petej, Ranko Rihtman, Sinan Alimanović te gitaristi Muris Varajić i Ivan Kukić.
Muzika uz koju su odrastale generacije
“Ljudi neizmerno vole pesme Indexa, koje su dali i oni koji više nisu sa nama. Publika je vrlo entuzijastična i znači im kada imaju priliku da njihove pesme ponovo čuju uživo, jer ih vrate u neke njihove najdraže trenutke, najbliskije osobe koje možda više i nisu tu, a koje, na neki način, kroz njihove pesme i uspomene ponovo ožive. To, zapravo, nije običan koncert, nego misija, i eto nas - svi ćemo dati sve od sebe da koncertne večeri proteknu najbolje moguće", poručuje Karan.
Pod producentskom palicom Tomislava Kašljevića projekat „Indexi i prijatelji" traje 19 godina, a ovog decembra koncerti se održavaju u tri regionalna centra - Sarajevu (1. decembra), Zagrebu (2. decembra) i Beogradu (3. decembra).
Ulaznice za koncert „Indexi i prijatelji” u Sava Centru dostupne su putem servisa tickets.rs.
Pročitajte još
Ovako je Sloboda Mićalović nekada izgledala (video)
Ovako je Sloboda Mićalović nekada izgledala, video će vas oduševiti
28/11/2025Saznajte više
Milica Milša dobila Oskara u Beču
Milica Milša dobila Oskara popularnosti u Beču
28/11/2025Saznajte više
Goran Karan: Čast je i zadovoljstvo biti među gostima koncerta „Indexi i prijatelji”
Koncert Indexi i prijatelji
28/11/2025Saznajte više
Ova moćna žena je ćerka Željka Obradovića: Anja govori sedam jezika i slavi rođendan istog dana kada i slavni otac
Ćerka Željka Obradovića rođena je istog dana kada i on
28/11/2025Saznajte više
Ivana Peters rekla zbogom prošlosti: Vreme je za novi početak
Ivana Peters potvrdila je da je vreme za novi početak
28/11/2025Saznajte više
Moram biti jak... 15 meseci najteže borbe Eltona Džona
Elton Džon o problemima sa vidom koji traju prilično dugo
28/11/2025Saznajte više
Komentari (0)