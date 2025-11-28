Moram biti jak... 15 meseci najteže borbe Eltona Džona

Elton Džon (78) više od godinu dana suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom. Otvoreno je govorio za britanske medije o poteškoćama s kojima se uhvatio u koštac u protekloj godini vezanim za njegovo zdravlje. Britanska muzička legenda pre 15 meseci otkrila da je izgubio vid na desnom oku i to kao posledicu ozbiljne infekcije, što ga je učinilo slepim. Da sve bude još gore, vid na levom oku izuzetno mu je slab.
- Ozdravljam, ali to je izuzetno spor proces i trebaće neko vrijeme prije nego što se vid vrati na oštećeno oko. Postoji nada i ohrabrenje da će biti u redu, ali trenutno sam nekako zaglavljen jer je odlazak u studio i snimanje teško. Jer ne mogu da vidim tekst pesme za početak - rekao je Elton Džon u novembru 2024. godine.
Tokom letnjeg odmora u Francuskoj iste godine, Džon je dobio infekciju koja je zahvatila oba oka. Ipak, uprkos ozbiljnim tegobama, nastoji da zadrži optimizam. Tokom novog intervjua za "Variety" objavljenog u utorak, rekao je da su problemi s vidom bili "razorni" za njega.
- Imao sam neverovatan život i postoji nada. Moram biti strpljiv i verovati da će mi nauka jednog dana pomoći. Ne smemo se predavati, treba biti jak, stoičan i stalno pokušavati pronaći način da unapredimo stvari - rekao je.
Izrazio je zahvalnost što i dalje može da peva, svira i da se oslanja na snažan sistem podrške u kojem su suprug Dejvid Ferniš, njihovi sinovi Zakari (14) i Elajdž (12), kao i bliski prijatelji.
- Nekad me sav ovaj teret obeshrabri, ali na kraju, imam divnu porodicu, sjajnu decu i njega - dodao je misleći na supruga.
U aprilu je već govorio o poteškoćama koje mu je gubitak vida prouzrokovao u roditeljstvu.
- Ne mogu da čitam. Ne mogu jasno da vidim svoje dečake kako igraju ragbi ili fudbal, što mi je bilo veoma teško jer sam navikao da sve to upijam. Uznemirava me i emotivno iscrpljuje, ali čovek se mora navići. Imam sreću što imam ovakav život, svoju porodicu i još uvek bar malo vida - kazao je tada.
