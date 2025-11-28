Postoje glasovi koji se ne slušaju samo ušima, već celim bićem. Glasovi koji nose boje, emocije i dubinu, koji umeju da te podignu, razoružaju i uteše. Takav je glas Ivane Peters – jedne od najposebnijih umetnica na ovim prostorima.
Pročitajte Ivana Peters: Srećna sam što sam dočekala 50. rođendan
Pevačica, muzičarka, kompozitorka, tekstopisac, kantautorka. Virtuoz koji svaku notu pretvara u priču, svaki stih u iskrenu ispovest. Znamo je kao Ivanu Tap, znamo je kao Ivanu Negativ, a sada vam se predstavlja onakva kakva zaista jeste – Ivana Peters, sa svojim novim, ličnim i autorskim projektom "Moja stvar“.
"Moja stvar“ je putovanje kroz zvuke i emocije, kroz pesme koje Ivana voli, koje je stvarala, i koje su stvarale nju. To je večе u kojem će publika zajedno sa njom kročiti kroz različite svetove muzike - od sirovog roka do nežnih balada, od poznatih hitova do novih, neotkrivenih priča.
Na koncertu 2. decembra u Beogradu Ivana će prvi put predstaviti i deo svog novog albuma “Moja stvar”, koji uskoro izlazi. Prvi singl pesma “Prevara za bol” je objavljena i Ivana će je uz dvanaest vrhunskih muzičara, koji će uz njen vrhunski vokal upotpuniti muzički ugođaj, izvesti na svom koncertu.
Biće to koncert srca, glas duše i jedno iskreno, moćno putovanje kroz muziku. Poslušjate i kako zvuči "Moja stvar", numera koja označava početak solo karijere sjajne Ivane Peters.
Komentari (0)