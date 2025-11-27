Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Zasijala jelka u domu Ilde Šaulić, ovakvu dekoraciju nema baš niko

Zasijala jelka u domu Ilde Šaulić, ovakvu dekoraciju nema baš niko

Autor: | 27/11/2025

Jelka Ilde Šaulić je nesvakidašnja

Iako je do kraja godine ostalo još mesec dana, Ilda Šaulić svoj dom je već ukrasila u prazničnom duhu. Uostalom, kao i mnogi koji imaju malu decu.

Pevačica, koja važi za ženu od ukusa, kako kada je reč o načinu odevanja, tako i kada je u pitanju uređenje doma, i ovog puta pokazala je maštovitost i kreativnost.

Njena jelka, umesto klasičnih ukrasa u vidu raznobojnih kuglica i figura, dobila je nesvakidašnju dekoraciju. Naime, na granama jelke visoke do plafona našli su se mali ramovi sa fotografijama članova njene porodice.

Pročitajte Praunuka Šabana Šaulića proslavlja prvi rođendan, slavlje u Bangkoku, Maša je prava princeza FOTO

Posebno mesto, naravno, pripalo je njenoj ćerki Emi, a u ovoj nesvakidašnjoj galeriji mogu se videti svi oni koje najviše voli.

I sami ramovi, posuti šljokicama, mogli su da posluže kao predivna dekoracija, a Ilda Šaulić iskombinovala ih je sa dekoracijom u zlatnoj nijansi.

 

