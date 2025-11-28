Ovako je Sloboda Mićalović nekada izgledala (video)

Sloboda Mićalović, osvojila nas je pre više od dve decenije kada se pojavila u kultnom filmu "Zona Zamfirova" u ulozi Vaske, a nakon toga mlada glumica počela je da niže velike uspehe. Danas, Sloboda ima pozamašan broj različitih uloga i važi za jednu od najlepših glumica na ovim prostorima. Tajne vinove loze Promo

Na društvenoj mreži TikTok, nedavno je oživeo snimak Mićalovićeve kada se kao devetogodišnja devojčica pojavila u dečijoj emisiji "S one strane duge" koju je vodio legendarni Milorad Mandić Manda. Osim gostiju u studiju i muzičko-scenskog dela, deo emisije je bio posvećen i druženju sa decom iz drugih gradova. youtube printscreen

Manda je obišao mnoge gradove, ali Leskovac je posebna priča - naime, tu se prvi put pojavila Sloboda Mićalović koja je tada imala 9 godina. Fabrika iz Leskovca je bila domaćin i sponzor emisije, a sve se snimalo upravo u fabričkom krugu.

- Evo leskovčanke mlade... Sunce malo, kako se zoveš? - upitao je Manda simpatičnu devojčicu sa paž frizurom.

- Mićalović Sloboda - rekla je.

- Kako? - upitao je zbunjeni Manda.

- Mićalović Sloboda - ponovila je buduća glumica, Manda je pitao "je l' to ono kao sloboda narodu", a Sloboda se nasmejala svojim prepoznatljivim osmehom koji je i dan danas krasi njeno lice.

Širok osmeh, blistavi pogled, odmah shvatite da je na slici Sloboda Mićalović - Ćetković, glumica koja definitivno pripada grupi ljudi koji se vremenom minimalno menjaju.

Inače, ovo je bilo i prvo zajedničko pojavljivanje Mande i Slobod. Njihov poslednji susret, nažalost, dogodio se u pozorištu “Boško Buha” tokom predstave "Petar Pan", kada se Manda srušio i preminuo na daskama koje život znače 2016. godine.





