Suprug poznate pevačice zamenio Oliveru Kovačević

Suprug Mari Mari novi je urednik “Pesme za Evroviziju”
Olivera Kovačević prošlog leta smenjena je sa mesta urednice specijalnih programa na Radio-televiziji Srbije. Takođe, ona više nije ni na čelu programa “Pesma za Evroviziju”.
Novi urednik festivala “Pesma za Evroviziju” je muzički producent Uroš Marković. Od ove godine on će se, umesto Olivere Kovačević, naći na čelnom mestu, kao supervizor PZE 2026. To će biti prvo izdanje PzE još od 2018. na čijem čelu neće biti poznata novinarka i voditeljka.
Gospodin Marković postao je šef srpske delegacije na Pesmi Evrovizije 2023. godine, kada je tu funkciju preuzeo od Anje Rogljić, koja je tada postala urednica muzičkog programa.
Iako se do sada nije eksponirao u javnosti, sada je u prvi plan došao i njegov privatni život.
Naime, Uroš Marković u braku je sa pevačicom Mari Mari, koja već duži niz godina vodi uspešne muzičke radionice za najmlađe.
Kada su se 2009. godine venčali, kuma im je bila Jelena Tomašević, koja i danas sa njima neguje divno prijateljstvo.
Mari Mari je 2010. godine rodila ćerku Lenu, a tri godine kasnije stigla je još jedna devojčica, Una.
