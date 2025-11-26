Nataša Aksentijević za HELLO! predstavlja ćerku Veru: Ubedila je ceo razred da ode da je vidi na "bildordu"...

Glumica Nataša Aksentijević majka je dve devojčice, Helene i Vere. Na intervju za HELLO! došla je u društvu mlađe ćerke, a na pitanje gde je "izgubila" stariju, uz smeh je odgovorila:

- U predbupertetu. Izgovorila mi je rečenicu koju sam mislila da nikad neću čuti od svoje dece: "Mama, molim te, ne smaraj."

Pomirljivo je konstatovala da desetogodišnja Helena ne mora da se slika za novine ako ne želi, to mamin posao.

Sa druge strane, sedmogodišnja Vera, koja je ove jeseni krenula u prvi razred, voli da pravi mami društvo pred kamerama. Nije joj strano ni da sama pozira.

- Ona će, verovatno, odneti novine u školu da svima pokaže. Pre neku godinu naterala je ceo vrtić da ode da je vidi na “bildordu”, kako je tada govorila. Moj drug Miša ju je slikao za jednu reklamu, pa je osvanula preko cele zgrade. Osim da je svi vide, zanima je i kakav je režim isplate. Onda mene gledaju ispod oka, jer ko će poverovati da je dete samo pitalo za honorar. Blamira me i te kako. (smeh) Boško Karanović

Vera još uvek ne zna čime će se baviti kad poraste, ali joj je mama jasno stavila do znanja da sa njom neće učiti.

- Poučena primerom starije sestre, kojoj je mama objasnila da je svoju školu završila i da nema nameru da ponovo uči, Vera ni ne pita za pomoć. Shvatila je da u školu ide sama, da je tamo učiteljica koja će je sve naučiti, a mama i tata mogu ponešto da objasne. Da sedimo pored nje i govorimo joj “ajde, piši domaći”, to kod nas nema.

Intrevju sa Natašom Aksentijević možete pročitati u novom broju magazina HELLO!.






